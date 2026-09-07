Alicante se vuelca con las familias vulnerables ante la subida de los precios en el material escolar

Las campañas de recogida de material escolar cobran especial importancia en un momento en el que llenar la mochila supone un esfuerzo cada vez mayor para muchas familias. Según la última encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el gasto escolar medio sube un 4% este curso 2026-2027 y alcanza los 2.190 euros por alumno en la Comunidad Valenciana. Solo el material escolar, como mochilas, cuadernos, estuches o pinturas, ronda los 90 euros por niño.

Un gasto que puede resultar especialmente difícil de asumir para los hogares con menos recursos y que ha llevado a diferentes asociaciones y colectivos de Alicante a impulsar campañas de recogida de material escolar para que ningún menor comience el curso sin lo necesario.

Carolinas se moviliza con la vuelta al cole

La vuelta al cole también ha movilizado este fin de semana a varias entidades del barrio de Carolinas. La Coordinadora de Carolines, la Asociación de Vecinos Carolines Baixes, el Hort Comunitari de Carolines y la Sociedad de San Vicente de Paúl han impulsado una recogida solidaria de material escolar con el objetivo de ayudar a las familias que tienen más dificultades para afrontar los gastos del inicio de curso.

El barrio alicantino de Carolinas recoge material escolar para familias vulnerables / Alex Domínguez

La campaña ha concluido este domingo en el Hort Comunitari de Carolines, situado en el número 16 de la calle Julio Antonio. Allí se han podido entregar mochilas, estuches, libretas y todo tipo de material escolar en buen estado que ya no se utilice. La iniciativa también habilitó dos jornadas de recogida en la sede de la AVV Carolines Baixes, en la calle Olózaga. Todo lo conseguido será canalizado a través de la Sociedad de San Vicente de Paúl para hacerlo llegar a las familias que realmente lo necesitan.

Mercedes García, socia y voluntaria de la asociación vecinal, explica que se trata de una iniciativa que se repite al inicio de cada curso porque todavía hay menores del barrio con dificultades para adquirir el material necesario. "Con una pequeña aportación puedes ayudar mucho", resume. La colaboración con San Vicente de Paúl permite, además, que las donaciones lleguen directamente a niños y niñas cuya situación conocen de primera mano.

"Hay que concienciar al barrio de la necesidad de ayudar" Mercedes García — Voluntaria

La entidad, conocida por los vecinos como "La Escuelita", desarrolla durante las tardes una labor de apoyo con estos menores, con meriendas, clases y acompañamiento educativo, por lo que la recogida sirve también para reforzar un trabajo que se mantiene durante todo el año. Para Mercedes García, la campaña tiene además otra finalidad: "concienciar al barrio de la necesidad de ayudar" y mantener esa red de colaboración entre las distintas asociaciones de Carolinas.

Entre quienes han querido aportar su granito de arena se encuentra Emma Segura, que acudió con "folios cuadriculados, folios blancos, bolígrafos de colores" y lápices. Segura asegura que decidió colaborar después de conocer la iniciativa a través de la publicidad y porque le pareció "una idea muy buena y una buena causa". Para ella, el objetivo es especialmente importante: "que todos los niños tengan derecho a una educación en condiciones y que todo el mundo tenga material".

San Blas, otro punto de recogida

En San Blas, el proyecto La Hormiga Poeta, impulsado por Ulises López en su local de la calle Poeta Blas de Loma, ha dado este año un paso más en su labor solidaria con una recogida de material escolar. La idea nació de la propia experiencia diaria del espacio, al que acuden numerosas familias en busca de libros infantiles. López explica que el año pasado observó que muchas madres también se llevaban diccionarios para el colegio y pensó que reunir libretas, estuches y otros útiles podía aliviar el gasto de quienes no cuentan con recursos suficientes para afrontar todo lo que exige el inicio del curso. "Los tenemos aquí a disposición de quien los necesite y funciona muy bien, la verdad. Se lo llevan todo", señala.

La iniciativa comenzó ya en agosto, con la intención de disponer de una primera remesa antes del comienzo de las clases. Como La Hormiga Poeta abre los jueves por la tarde, todo lo recibido durante ese mes se puso a disposición de las familias el primer jueves de septiembre y, según López, "se lo llevaron prácticamente todo". Apenas quedaron algunas libretas y carpetas, aunque las donaciones podrán continuar durante septiembre, conforme los centros educativos vayan solicitando nuevo material a los alumnos.

El funcionamiento se basa en la confianza. La Hormiga Poeta no exige documentación ni establece requisitos económicos para acceder al material. "Nos fiamos de la buena fe de la gente", explica su creador, que confía en que quienes recurren a este recurso sean familias a las que realmente les supone una ayuda poder evitar ese desembolso. "Solo buena voluntad y ya está", resume.

"Cualquier cosa que veamos que está ayudando a la gente y funciona, lo repetiremos" Ulises López — Responsable de La Hormiga Poeta

La acogida, aunque menor que la que habitualmente registra la recogida e intercambio de libros, ha sido positiva. En este caso, además, se ha establecido como condición que libretas, estuches y demás artículos estén en muy buen estado antes de ponerlos a disposición de otras personas.

El balance ha convencido a su responsable para darle continuidad. "Cualquier cosa que veamos que está ayudando a la gente y funciona, lo repetiremos", afirma López, quien ya contempla volver a organizar la recogida de material escolar el próximo año, siguiendo la misma filosofía con la que La Hormiga Poeta pone libros gratuitamente al alcance de quien los quiere o necesita.

La solidaridad se extiende por la Comunidad Valenciana

Las iniciativas de Alicante se suman a otras campañas impulsadas en toda la Comunidad Valenciana. Cruz Roja y masymas Supermercados recogen donaciones hasta finales de septiembre para apoyar a menores vulnerables, mientras que Alcampo mantiene puntos de recogida de material escolar en centros de Alicante, Vistahermosa y La Zenia.

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También Fundación Solidaridad Carrefour y Cruz Roja celebrarán del 11 al 13 de septiembre una nueva edición de "Vuelta al Cole Solidaria", con recogidas de material escolar en hipermercados de toda España. Todas estas acciones persiguen un mismo objetivo: reducir el impacto económico del inicio de curso en las familias con menos recursos.