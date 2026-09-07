Atención a la población de Alicante: el cáncer de labio existe y puede ser letal

Una pequeña herida que no termina de curarse, una zona persistente con descamación o un bulto que aumenta de tamaño pueden ser las primeras señales de un cáncer en el labio. Aunque se trata de un tumor poco frecuente en comparación con otros cánceres, más del 90% de los tumores que aparecen en esta localización son carcinomas epidermoides o espinocelulares. La dermatóloga del Hospital Universitario Vega Baja de Orihuela, Inés Escandell, destaca la importancia de prestar atención a cualquier lesión que persista y consultar con un profesional sanitario, especialmente cuando existe un historial de exposición solar prolongada.

El cáncer de labio puede desarrollarse en ocasiones sobre una lesión precursora, que todavía no es un cáncer invasor. Esta lesión puede manifestarse como una zona persistente, plana o ligeramente elevada, con descamación, o como una pequeña herida que no termina de curarse. Cuando el tumor progresa puede aparecer un bulto o una lesión que aumenta de tamaño, que puede ser dolorosa o no.

Una británica vecina de Alicante sufrió este cáncer y le tuvieron que hacer uno nuevo con tejido de su lengua

Cavidad oral

Es un cáncer poco frecuente en comparación con otros. Los registros epidemiológicos suelen presentar de forma conjunta los tumores de labio y cavidad oral, por lo que no siempre se dispone de cifras comparables desagregadas exclusivamente para esta localización. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en combinación con el carcinoma de la mucosa oral, afecta a cuatro de cada 100.000 habitantes. La Red Española de Registros de Cáncer calcula que en 2020 se diagnosticaron 8.600 casos de cáncer de cavidad oral y faringe en España.

Más reciente y cercano es el dato de la estadística de defunciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente a 2025, según la cual en la provincia fallecieron por tumor maligno de labio, de la cavidad oral y de la faringe un total de 93 personas, de ellas 71 hombres y 22 mujeres. En todo el país fueron 2.506 casos, por lo que la provincia representa casi un 4 %. Parece poco pero es una enfermedad que existe y que puede ser letal.

¿Están viendo los especialistas más lesiones de este tipo? Hay señales de aumento y está documentado que en la Comunidad Valenciana aumentan los tumores de labio, cavidad oral y faringe, sobre todo en mujeres, una evolución que recoge la Conselleria de Sanidad.

El cáncer de labio es más frecuente en personas de edad avanzada y está relacionado, entre otros factores, con la exposición solar acumulada a lo largo de la vida. Por ello, la prevención y la fotoprotección mantenidas en el tiempo son especialmente importantes. También existen diferencias entre hombres y mujeres.

Aunque la tendencia está cambiando, este tipo de tumor es más frecuente en ellos aunque estas diferencias pueden estar relacionadas con distintos patrones históricos de exposición solar y laboral. La exposición acumulada resulta especialmente relevante en las personas que han desarrollado durante años actividades al aire libre, como agricultores, albañiles y otros trabajadores que han pasado mucho tiempo a la intemperie, y en quienes presentan fototipos claros.

Inés Escandell, dermatóloga del Hospital de la Vega Baja / INFORMACIÓN

El pronóstico empeora de forma notable cuando el tumor se ha extendido a los ganglios Inés escandell — Dermatóloga del Hospital Universitario Vega Baja de Orihuela

Tabaquismo

La radiación ultravioleta es uno de los principales factores de riesgo del cáncer de labio. Sin embargo, el número de horas de sol de una determinada zona no permite por sí solo establecer que exista una mayor incidencia. También influyen el tiempo y el tipo de exposición, el fototipo y los hábitos de protección. La dermatóloga recomienda evitar la exposición intensa durante las horas centrales del día y utilizar medidas de fotoprotección, también específicas para los labios, zona que suele quedar olvidada dentro de las rutinas habituales frente al sol. Los productos farmacéuticos específicos empiezan a salir al mercado.

El tabaquismo es otro de los factores a tenerse en cuenta. Es un factor de riesgo conocido para distintos tumores de la cavidad oral y su combinación con el consumo de alcohol incrementa el riesgo. Respecto al vapeo, «todavía no disponemos de evidencia suficiente para cuantificar su posible relación a largo plazo con el cáncer de labio. En cualquier caso, los cigarrillos electrónicos no son productos inocuos y pueden exponer al organismo a sustancias perjudiciales».

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EP

Rellenos de labios

En cambio, los rellenos de labios no se han relacionado hasta el momento con un incremento del cáncer en esta zona, señala la dermatóloga. Estos procedimientos estéticos suelen causar problemas de tipo inflamatorio y pueden presentar efectos adversos locales, pero no se ha establecido por ahora una relación entre los rellenos labiales y un aumento del riesgo de cáncer en esta zona del rostro tan visible.

El virus del papiloma humano (VPH) es otro factor de riesgo, «especialmente cuando hablamos de virus de alto riesgo».

El VPH tiene un papel claramente establecido en determinados tumores de cabeza y cuello, sobre todo en el cáncer de orofaringe. Sin embargo, su peso es mucho menor en el cáncer de labio, donde la exposición acumulada a la radiación ultravioleta tiene una relevancia mayor, recalca la doctora Escandell.

El virus del papiloma humano

En la Comunidad Valenciana, la vacuna frente al VPH forma parte del calendario oficial desde los 12 años, tanto para chicas como para chicos, con el objetivo de inmunizar antes del primer contacto con el virus. Con el nuevo calendario de 2026, esta cobertura se amplía hasta los 21 años e incorpora a los varones nacidos entre 2005 y 2010 que se quedaron fuera cuando se introdujo la vacuna. De esta forma, también estas cohortes pueden quedar protegidas.

¿Cuándo hay que acudir al médico? Ante una lesión persistente en el labio es recomendable consultar con el médico de Atención Primaria. Una herida o una zona escamosa que no termina de curarse debe ser valorada, especialmente en personas con antecedentes de exposición solar prolongada. También conviene acudir a consulta si aparece un bulto o una lesión que aumenta de tamaño o cambia de aspecto. La detección precoz resulta especialmente importante en este tumor porque el labio es una zona visible y permite identificar las lesiones con mayor facilidad.

El virus del papiloma humano como causa del cáncer oral / Europa Press

El pronóstico depende fundamentalmente del estadio en el momento del diagnóstico. Al tratarse de una zona muy visible, el cáncer de labio suele detectarse de forma precoz y, en estos casos, la supervivencia a cinco años ronda el 95%, según los datos disponibles en España y en consonancia con los grandes registros internacionales. Sin embargo, «el pronóstico empeora de forma notable cuando el tumor se ha extendido a los ganglios regionales o a distancia (del cuello o de estructuras más profundas)». De ahí la importancia de no restar valor a una lesión que persiste y de consultar ante cualquier cambio sospechoso.

Es recomendable consultar con el médico de Atención Primaria ante una lesión persistente en el labio, como una herida o una zona escamosa que no termina de curarse Inés Escandell — Dermatóloga del Hospital Universitario Vega Baja de Orihuela

Cirugía

Según explica Inés Escandell, la cirugía es uno de los tratamientos principales, especialmente en los tumores localizados. La elección terapéutica se individualiza en función del tamaño, la localización y la extensión de la lesión, entre otros factores. El diagnóstico precoz permite, en general, abordar el tumor en fases iniciales y obtener mejores resultados. Por ello, la recomendación pasa por mantener una fotoprotección adecuada durante toda la vida, evitar las exposiciones solares intensas y prestar atención a cualquier alteración que aparezca en los labios.

Una herida que no cicatriza, una zona que permanece escamosa o un bulto que cambia y crece no tienen por qué ser necesariamente un cáncer, pero sí son señales que justifican una valoración médica. Además, la especialista insiste en que la prevención no debe limitarse a los meses de verano ni a las horas de mayor exposición. La radiación ultravioleta se acumula a lo largo de los años, por lo que proteger los labios de forma habitual, evitar exposiciones intensas y consultar ante cualquier lesión que persista son medidas fundamentales para reducir el riesgo.