Comprar en los mercados de Alicante tiene premio: 5.000 bolsas isotérmicas de regalo

Los mercados de Alicante quieren seguir consolidándose como una oferta de proximidad, calidad y sostenibilidad. Para ello, los placeros lanzan una nueva campaña de dinamización, bajo el título "La compreta més fresqueta del món", en la que prevén repartir 5.000 bolsas isotérmicas entre sus clientes. Un objeto práctico y reutilizable, que permite transportar cómodamente productos frescos desde los centros de abastos hasta los hogares, garantizando que los alimentos se mantengan en buenas condiciones durante el trayecto.

La campaña ha sido presentada este lunes por la concejala de Mercados y Comercio, Lidia López, junto con la presidenta de la Asociación de Comerciantes de los Mercados Municipales, Aida Roque. La edil popular ha destacado la importancia de “comprar en los mercados, apoyar a los comercios locales y participar en este tipo de campañas que premian la fidelidad de los clientes para ser más eficientes y sostenibles en los consumos diarios utilizando este tipo de bolsas”. Por su parte, desde la asociación señalan que "la sostenibilidad y la compra de proximidad son hábitos de consumo actuales, y con la campaña se busca acercar los mercados a los consumidores para que compren en ellos".

Premio a la confianza

Para conseguir una de las 5.000 bolsas que se regalan, los clientes únicamente tendrán que realizar una compra mínima en cualquiera de los establecimientos asociados. La iniciativa pretende premiar la confianza de quienes continúan apostando por los comercios de los mercados municipales y convertir una acción promocional en una herramienta para reforzar los hábitos de compra en estos espacios.

De esta manera, con "La compreta més fresqueta del món", el Ayuntamiento de Alicante y la Asociación de Comerciantes de los Mercados Municipales también quiere poner el foco en la posibilidad de realizar una compra más sostenible y responsable.

Entre los objetivos de la iniciativa también destaca incentivar a los clientes para apostar por el comercio de proximidad, adquirir productos frescos y de temporada y utilizar elementos reutilizables para transportar la compra. En definitiva, pequeños gestos que contribuyen a reducir el impacto ambiental y favorecen un modelo de consumo más cercano. El reparto de las bolsas isotérmicas se desarrollará en los cuatro mercados municipales de Alicante hasta agotar existencias.