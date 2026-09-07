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Compromís abrirá un formulario para asesorar a profesores que sientan coartada su libertad de cátedra

La consellera de Educación, Carmen Ortí, señala que la neutralidad es un deber del funcionariado y que la inspección educativa tiene que garantizar que no se discrimine

El portavoz de Educación de Compromís, Gerard Fullana, en Elche, en julio.

El portavoz de Educación de Compromís, Gerard Fullana, en Elche, en julio. / INFORMACIÓN

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Andrés Herrero Gutiérrez

Andrés Herrero Gutiérrez

Alicante

Compromís ha anunciado este lunes la apertura de un formulario web para que los docentes se quejen sobre la inspección educativa que según esta formación vulnera el derecho a la libertad de cátedra. "Vamos a ayudar y a representar jurídicamente al profesorado porque esto es muy grave", ha señalado el portavoz de Educación, Gerard Fullana.

La consellera de Educación, Carmen Ortí, del PP, ha señalado que "la inspección educativa es un cuerpo independiente cuya obligación es garantizar los derechos fundamentales y la observancia de los deberes y de lo que pueda generar discriminación. La neutralidad es un deber establecido para los funcionarios en el TREBEP [Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público]".

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La ley de acompañamiento de los presupuestos, publicada el 10 de agosto en el DOGV, añade una modificación que establece como funciones de la inspección educativa "velar por la neutralidad ideológica en los centros educativos, supervisando que las actividades docentes, los materiales curriculares y los actos escolares se mantengan ajenos a cualquier tipo de adoctrinamiento, garantizando el respeto al pluralismo y la libertad de conciencia del alumnado y de sus familias, así como sus derechos derivados de la libertad lingüística".

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