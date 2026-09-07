La Generalitat elimina el plazo límite para solicitar profesores a domicilio en Alicante para menores enfermos

La provincia de Alicante concentra más de la mitad de las atenciones educativas realizadas a menores hospitalizados en la Comunidad Valenciana. Las Unidades Pedagógicas Hospitalarias (UPH) de la provincia atendieron durante el curso 2025-2026 a 3.618 alumnos, el 53% de las 6.839 atenciones contabilizadas en los hospitales valencianos, según los datos facilitados por la Generalitat.

La cifra sitúa a Alicante muy por delante de Castellón, con 628 atenciones, y de Valencia, que registró 2.593. Las citadas unidades permiten que los menores que deben permanecer ingresados puedan mantener su actividad escolar durante su estancia hospitalaria y evitar, en la medida de lo posible, que la enfermedad suponga una interrupción de su formación.

Dos servicios complementarios

La atención educativa hospitalaria se complementa con el servicio de atención educativa domiciliaria, dirigido al alumnado que, por una enfermedad o una situación médica debidamente justificada, no puede acudir temporalmente a su centro educativo. Durante el último curso, 295 alumnos de toda la Comunidad Valenciana recibieron este recurso.

Por otro lado, pues son dos cuestiones distintas, Educación introducirá una modificación de cara al curso 2026-2027 para facilitar el acceso a esta atención. Las nuevas instrucciones permitirán solicitar profesores a domicilio aunque haya finalizado el plazo ordinario de solicitud, una posibilidad especialmente relevante para los casos de enfermedades crónicas o situaciones sobrevenidas durante el curso.

Ninguna familia debe sentir que el calendario administrativo se antepone a la salud o al bienestar de sus hijos e hijas Juanfran Pérez Llorca — Presidente de la Generalitat Valenciana

Dos meses antes

Hasta ahora, la solicitud debía realizarse dentro de un plazo que finalizaba dos meses antes de terminar el curso escolar. A partir de este curso, ese límite desaparece y las peticiones podrán valorarse en cualquier momento del año académico, siempre que la situación del alumno lo requiera y esté debidamente justificada.

La Generalitat Valenciana justifica el cambio como una respuesta a una demanda planteada por las familias, que en ocasiones se encontraban con que una enfermedad aparecida durante el curso podía dejar al menor sin acceso a este recurso por haber terminado el periodo administrativo de solicitud.

Bienestar

«Ninguna familia debe sentir que el calendario administrativo se antepone a la salud o al bienestar de sus hijos e hijas», ha señalado el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quien ha defendido que la modificación permitirá ofrecer una respuesta «más humana y flexible» a las familias que necesiten este apoyo.

En el caso de las Unidades Pedagógicas Hospitalarias, la Comunitat Valenciana cuenta actualmente con 35 docentes de Primaria y Secundaria destinados a garantizar la continuidad educativa de los menores durante su hospitalización.

En Alicante, las 3.618 atenciones registradas durante el último curso representan el 52,9% del total autonómico, de manera que prácticamente una de cada dos atenciones educativas hospitalarias de la Comunitat se realiza en hospitales alicantinos.