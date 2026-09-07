La Generalitat garantiza la subvención para rehabilitar las torres del Ayuntamiento de Alicante pese al retraso de las obras

El retraso en las obras de rehabilitación de las torres del Ayuntamiento de Alicante, forzado por el derrumbe parcial de una cornisa en 2024, sigue amenazando la subvención de 200.000 euros que la Generalitat ha concedido al proyecto. Sin embargo, aunque los requisitos autonómicos exigen que los trabajos (aún por comenzar) finalicen en octubre, desde la Conselleria de Cultura aseguran que la financiación autonómica no corre peligro y que ya se estudian fórmulas para poder aportar el importe anunciado si el Consistorio no llegase a tiempo.

La secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, ha confirmado este lunes en Alicante que "no se va a perder la subvención" y que los dos equipos, el del Ayuntamiento y el de la Generalitat, "están trabajando muy estrechamente para llegar" a los plazos exigidos en la convocatoria.

En concreto, entre las condiciones exigidas por Cultura para acceder a los fondos autonómicos, tal y como se recoge en el Diari Oficial de la Generalitat, se indica que las entidades beneficiarias tendrán el 30 de octubre de 2026 como plazo límite "para presentar la documentación justificativa de la ejecución completa de la actuación subvencionada". Es decir, no bastará con haber iniciado los trabajos, sino que deberán haber finalizado antes del mes de noviembre. Además, el documento oficial añade que "dicho plazo no será prorrogable ni ampliable en ningún caso", por lo que "el incumplimiento de las obligaciones y condiciones impuestas podrá dar lugar a la pérdida del derecho al cobro de la subvención", ya sea total o parcial.

"La voluntad es llegar"

Pese a ello, Alonso ha insistido en que "la obra se va a ejecutar de todos modos" y ha remarcado que la conselleria estudia la fórmula para garantizar los 200.000 euros anunciados para la rehabilitación de las torres del Ayuntamiento de Alicante. "Buscaremos otra solución para la continuidad de la financiación el próximo año. No podemos anticiparnos, porque la voluntad es llegar. Si no se llega, se va a reprogramar para que pueda hacerse", ha defendido la secretaria autonómica de Cultura.

Por su parte, la concejala Nayma Beldjilali ha recordado que "ya existe un proyecto redactado y aprobado", que era lo que "se demoró un poco más". En cuanto al papel del gobierno local, la edil de Cultura ha añadido que el Consistorio "estaba pendiente del préstamo" licitado este año. Una vez encarrilada su adjudicación, que se espera en las próximas semanas, el ejecutivo de Barcala confía en poder licitar las obras lo antes posible.

En cualquier caso, teniendo en cuenta que el propio proyecto contempla ocho meses de plazo de ejecución, resulta prácticamente imposible que la empresa adjudicataria pueda completar la rehabilitación antes de noviembre, como exige el Consell para la concesión de subvenciones.

El proyecto, al detalle

Según el ejecutivo municipal, las obras consisten principalmente en la reconstrucción y estabilización de las cornisas superiores e inferiores de las dos torres, así como de los elementos caídos en el desprendimiento de la cornisa que tuvo lugar a finales de 2024. También se contempla la estabilización estructural de las balaustradas y los pináculos decorativos del remate de las torres que se encuentren deteriorados o que falten, recuperando los elementos en la medida de lo posible y dependiendo de su estado de deterioro.

Del mismo modo, se llevará a cabo la impermeabilización y reposición del pavimento de la planta a la altura de los balcones y de la cubierta superior de las torres, junto con la inclusión de una escalera de acceso para el futuro mantenimiento y la comprobación del estado de las torres, así como la eliminación de los elementos impropios.

A principios de marzo, el Ayuntamiento y la Conselleria de Cultura celebraron una reunión de trabajo para abordar la necesaria reparación del histórico edificio, que permanece con medidas de protección extraordinarias desde que se produjera la caída de cascotes de grandes dimensiones de una de las torres, en noviembre de hace dos años. En ese momento, se anunció que la Generalitat participará en la reparación de las torres con la aportación de 200.000 euros para su rehabilitación, mediante la subvención que ahora queda en el aire.