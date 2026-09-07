Investigadores de Alicante buscan en una gota de sangre las señales que delatan cómo avanza el Huntington

Una gota de sangre podría convertirse algún día en una ventana para saber qué está ocurriendo en el cerebro de las personas afectadas por la enfermedad de Huntington. No es todavía una prueba clínica ni permite diagnosticar o predecir por sí sola la evolución de un paciente, pero investigadores de Alicante han dado un paso de gigante en esa dirección al conseguir identificar en células de la sangre cambios moleculares relacionados con el daño cerebral provocado por esta enfermedad.

El trabajo, realizado por investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial) y de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), ha aplicado por primera vez en este contexto una técnica de secuenciación de ARN de célula única en sangre para estudiar este trastorno genético y hereditario que provoca la degeneración progresiva de las neuronas en el cerebro con deterioro severo y desenlace fatal tras entre 10 y 20 años de sufrirla. Los síntomas suelen manifestarse entre los 30 y los 50 años.

La revista Scientific Reports publica los primeros resultados sobre el trabajo de este avance de un trastorno genético y hereditario que se manifiesta entre los 30 y los 50 años con movimientos involuntarios

El objetivo es encontrar las huellas moleculares que deja la enfermedad fuera del cerebro y comprobar si una muestra tan accesible como la sangre puede proporcionar información sobre lo que está sucediendo en el sistema nervioso.

Los resultados, publicados en la revista científica Scientific Reports, abren una nueva vía para la búsqueda de biomarcadores sanguíneos que, si posteriormente se confirman en pacientes, podrían servir para monitorizar de una manera mínimamente invasiva la evolución de la enfermedad, es decir, con una simple analítica. La idea es sencilla de explicar, aunque detrás de ella hay una tecnología muy sofisticada: buscar en una gota de sangre señales que permitan conocer el estado de una enfermedad cuyo principal escenario está en el cerebro.

Una gota de sangre, célula a célula

El problema al que se enfrentan los investigadores es que la sangre es compleja: contiene diferentes tipos de células y cada persona presenta además sus propias características biológicas. La edad, el estilo de vida o las diferencias genéticas pueden modificar la actividad de los genes y hacer que las señales relacionadas específicamente con el Huntington queden diluidas entre toda esa variabilidad. Por eso, analizar la sangre como un conjunto puede no ser suficiente.

El equipo de Alicante y Elche ha utilizado una estrategia que permite examinar las células sanguíneas individualmente y estudiar qué genes están activos en cada una de ellas. De esta manera, en lugar de observar una señal molecular mezclada con todas las demás, los investigadores pueden buscar alteraciones mucho más concretas.

Es como pasar de analizar una fotografía completa a poder ampliar cada uno de sus elementos. Esta capacidad resulta especialmente importante en Huntington. La enfermedad está provocada por una mutación en el gen que produce la proteína huntingtina y afecta progresivamente al sistema nervioso. Las personas que desarrollan la enfermedad sufren movimientos involuntarios y alteraciones posturales, además de un deterioro cognitivo y mental que avanza con el tiempo. La enfermedad es finalmente mortal.

Uno de los grandes retos científicos es precisamente poder saber en qué momento se encuentra la enfermedad y cómo está progresando.

Luis Miguel Valor, el investigador de Isabial que dirige este importante trabajo / INFORMACIÓN

Esto abre la posibilidad de que, en el futuro, un análisis de sangre pueda aportar información sobre la evolución de la enfermedad sin necesidad de recurrir a pruebas más invasivas Luis Miguel Valor — Investigador principal

El cerebro deja una pista en la sangre

La investigación parte de una pregunta clave: si el Huntington provoca cambios en el cerebro, ¿es posible encontrar alguna señal de esos cambios en una muestra de sangre? Los investigadores recurrieron a modelos de ratón para comprobarlo. Y encontraron una pista especialmente interesante.

Los animales que presentaban una peor coordinación motora mostraban una elevada actividad del gen Irf7, relacionado con la respuesta inmunitaria y los procesos inflamatorios. Esta señal llamó la atención porque la enfermedad de Huntington está relacionada con una inflamación persistente en el cerebro.

Pero el hallazgo más relevante llegó cuando los investigadores comprobaron que ese mismo cambio molecular aparecía tanto en la sangre como en la región cerebral más afectada por la enfermedad. Es decir, la sangre estaba mostrando una señal que también estaba presente en el cerebro. «Lo más prometedor de este estudio es que detectamos este mismo cambio molecular tanto en la sangre como en la región del cerebro más afectada por el Huntington», explica Luis Miguel Valor, investigador principal del grupo de Genética, Epigenética y Transcripción en Neuropatologías de Isabial y líder del estudio.

Ese vínculo es el que da valor a la investigación. No se trata simplemente de haber encontrado un gen alterado en la sangre, sino de haber observado una relación entre lo que ocurre en la sangre y lo que ocurre en el tejido cerebral afectado.

Una alternativa mucho menos invasiva

La posibilidad de obtener información sobre el cerebro a partir de una muestra de sangre tiene una ventaja evidente: la extracción de sangre es un procedimiento sencillo, habitual y mínimamente invasivo.

Para las personas portadoras de la mutación del Huntington, disponer de herramientas capaces de aportar información sobre el estado de la enfermedad podría ser especialmente importante. Actualmente, uno de los grandes objetivos de la investigación es conseguir indicadores objetivos que permitan conocer mejor cuándo comienza a manifestarse la enfermedad y cómo progresa el deterioro.

«Mientras se trabaja en el hallazgo de una terapia efectiva, las personas portadoras de esta mutación necesitan herramientas específicas para evaluar su estado real, predecir la aparición de los síntomas y medir la progresión del deterioro», señala Valor.

En este sentido, una prueba basada en sangre podría ofrecer en el futuro una herramienta complementaria para el seguimiento de la enfermedad.

La clave está en que no sería necesario acceder directamente al cerebro para buscar determinadas señales moleculares. Bastaría potencialmente con una pequeña muestra de sangre, siempre que futuras investigaciones demuestren que esas señales pueden utilizarse de forma fiable en seres humanos.

La sangre no cuenta todavía toda la historia

El descubrimiento, sin embargo, está todavía lejos de convertirse en un análisis que pueda solicitarse en un hospital. Los propios investigadores subrayan que los resultados actuales se han obtenido exclusivamente en modelos animales. Por tanto, no se puede afirmar todavía que una muestra de sangre permita conocer en una persona el grado de evolución de su Huntington ni predecir cuándo aparecerán los síntomas. Ese será precisamente el siguiente reto.

El equipo deberá determinar qué genes presentan una relación más sólida con la enfermedad en los modelos animales y comprobar posteriormente si esas mismas alteraciones pueden encontrarse en personas con Huntington. Para ello será necesaria la participación de voluntarios que cumplan los requisitos estadísticos establecidos y un trabajo coordinado con distintos hospitales y centros de investigación.

Si las señales identificadas se mantienen en los pacientes, la investigación podría dar un paso más hacia el desarrollo de biomarcadores sanguíneos capaces de reflejar con mayor precisión la evolución de la enfermedad en el cerebro.

El descubrimiento podría dar lugar a un sencillo análisis pero de momento se está probando en ratones y hacen falta pacientes voluntarios

Del laboratorio a una futura analítica

La aspiración final es que el conocimiento obtenido mediante estas técnicas tan avanzadas pueda acabar traduciéndose en algo mucho más sencillo para el paciente: una analítica.

Hoy, la secuenciación de ARN de célula única es una herramienta de investigación que permite estudiar con enorme detalle qué ocurre dentro de las diferentes células de una muestra. El objetivo a largo plazo sería utilizar ese conocimiento para identificar unas pocas señales suficientemente fiables que pudieran medirse mediante métodos más sencillos.

De confirmarse los resultados, una extracción rutinaria de sangre podría llegar a proporcionar información que hoy resulta mucho más difícil de obtener.

«Estos resultados derivados del análisis de células individuales complementan los estudios previos dirigidos a obtener biomarcadores en sangre para medir el inicio y la progresión de la enfermedad», señala el investigador.

La investigación supone así un nuevo paso en una carrera científica que busca convertir la sangre en una fuente de información sobre enfermedades que, aparentemente, están muy lejos de ella.

Además de Valor, en el estudio intervienen Paula Martín, investigadora de la Universidad de Navarra y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN), perteneciente al Instituto de Salud Carlos III; Samanta Ortuño y Silvia Martí, de Isabial; y Juan Gallego, del Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche (IDiBE) de la UMH.

El trabajo ha contado con financiación del Instituto de Salud Carlos III, fondos europeos y programas vinculados al Ministerio de Ciencia e Innovación y NextGenerationEU.