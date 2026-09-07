La matriculación se mantiene estable en Alicante debido a la inmigración: solo 14 alumnos menos que el año pasado en el inicio de curso

El curso escolar comenzará este miércoles con 305.280 alumnos matriculados en la provincia de Alicante, según datos ofrecidos este lunes por la consellera de Educación, Carmen Ortí. La diferencia es pequeña comparada con las 305.294 matriculaciones del año anterior: solo 14 alumnos menos este curso, mientras que en el global de la Comunidad Valenciana el descenso es de 955 alumnos. La inmigración compensa el descenso demográfico.

Las colegios e institutos públicos y concertados contarán en la Comunidad con 83.921 docentes contarán con lo que supone un aumento de 385. La conselleria ha anunciado una ampliación de la plantilla docente hasta 2029, a través del Plan+Mestre, que prevé la incorporación de 5.000 docentes en un plazo de cuatro cursos, de los que 2.742 se destinarán a reducir las ratios, "además de la estabilización de 10.000 plazas estructurales. Este plan contará con una inversión de 469,12 millones de euros.

La consellera ha defendido en la rueda de prensa una reducción de ratios en las aulas "progresiva, real y aplicable con recursos y edificios". "Estamos por la bajada de ratios y vamos por ese camino", ha asegurado, y ha acusado a los sindicatos de pedir ratios imposibles de aplicar. En las negociaciones con los sindicatos durante la huelga general de los profesores la consellera ofreció alcanzar el objetivo de los 25 alumnos por aula actuales a 22 alumnos en Infantil y Primaria y en Secundaria pasar de los 30 por clase de ahora a 25.

Ortí ha dicho sobre los sindicatos que solo incrementan sus peticiones y "no demuestran capacidad de acordar y encontrar términos medios". "Nosotros tenemos convocatorias de mesas de negociación que están en funcionamiento a lo largo del curso y nuestra postura abierta al diálogo la negociación y ambas partes tienen que ceder", ha señalado la consellera de Educación.