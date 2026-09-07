La Navidad llega a Alicante antes del fin del verano: el Ayuntamiento ya instala el alumbrado

Aunque Vigo sigue intratable, Alicante también acelera la llegada de la Navidad. Un año más, el Ayuntamiento ha iniciado la colocación del alumbrado ornamental antes de que termine el verano. En esta ocasión, con el termómetro aún por encima de los treinta grados, las primeras decoraciones de la iluminación navideña han llegado al entorno de Luceros, con tiras de luces en las palmeras, y a la Zona Norte, con los primeros arcos ya visibles.

Tras el fiasco de las luces de Navidad de 2019, el gobierno de Luis Barcala aumentó su apuesta por las fechas navideñas, no solo con iniciativas como el belén o los ángeles gigantes, sino también con distintas mejoras del contrato: primero en la renovación del pliego en 2020, invirtiendo unos 300.000 euros anuales; más tarde, en 2022, cuando el Ayuntamiento inyectó 200.000 euros más en una ampliación del servicio; y, finalmente, en 2025, autorizando un gasto máximo de 700.000 euros anuales para gestionar la iluminación ornamental de las fiestas alicantinas hasta mediados de 2028.

En los últimos años, el alumbrado navideño en la capital alicantina entró en funcionamiento días antes del Black Friday, que este año coincide con el fin de semana del 27 de noviembre.

Inversión millonaria

Tras recientes iniciativas como el belén de Récord Guinness o los ángeles gigantes, el Ayuntamiento de Alicante reforzó el pasado año su apuesta por convertir la ciudad en un destino estrechamente ligado con la Navidad a través del contrato del alumbrado. El gobierno municipal acordó disparar la inversión en este aspecto, con la promesa de que, además de aumentar la calidad de las decoraciones, llegara también a más calles.

Por ello, el nuevo contrato adjudicado a Ximénez Iluminación contemplaba un presupuesto total de 2,1 millones de euros hasta 2028, que cuenta con experiencia en ciudades como Nueva York, Moscú y Madrid, además de triunfar en Vigo, la ciudad vista como muchos desde hace unos años como la capital de la Navidad en España.

El nuevo contrato para el diseño, instalación, mantenimiento y desmontaje del alumbrado festivo de Alicante trajo consigo un incremento de los adornos en cerca de cuarenta puntos de la ciudad. Ubicaciones como el Mercado Central o diversas vías de Playa de San Juan se vieron beneficiadas el pasado año o bien con luces navideñas por primera vez o con un refuerzo de las ya existentes.

Más decoraciones

Mientras que el pliego anterior, impulsado en el año 2020, reflejaba un total de 77 espacios públicos a decorar durante la Navidad, el nuevo documento contempla más de 120 zonas en las que deberán instalarse las guirnaldas de luz. Entre las "viejas conocidas" del alumbrado, se iban a reforzar ubicaciones como el eje Marvá-Soto-Gadea, con 8 nuevos adornos; la avenida Jijona y la de Novelda, que cuentan desde 2026 con 22 puntos adicionales; la calle Castaños, con 3 decoraciones nuevas; la plaza del Ayuntamiento, con 11; o el Teatro Principal, que suma 2.

En el caso del Mercado Central, el nuevo pliego de condiciones obliga a instalar 600 bombillas en la plaza del 25 de mayo. Esto supone 560 más que en el servicio anterior, aunque en esta ocasión de menor tamaño. Además, el histórico edificio cuenta también como novedad con el contrato vigente con otras 900 bombillas en el interior, tanto en la planta superior como en el nivel inferior, adornos que no aparecían en el anterior documento.

En este sentido, también sumó decoraciones el Mercado de Carolinas, con 160 nuevas bombillas que también se reducen de tamaño. No así el de Benalúa ni el de Babel, que a priori se mantendrán igual que en años anteriores: el primero con 9 decoraciones y el segundo con 16. Del mismo modo, la avenida Padre Esplá, en el Pla, dispondrá de decoración en dos tramos distintos, ganando 30 adornos.