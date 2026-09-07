El Parque Infantil de Tráfico

Los que ya tenemos una edad recordamos con mucho cariño el entorno del Castillo de San Fernando de nuestra infancia. A los pies del busto del Doctor Rico, en el parque de Ruiz de Alda había dos enormes toboganes que bajaban de una terraza a la inmediata inferior. Allí, en el pequeño bar del parque nuestros padres tomaban normalmente unas habas en salsa (los populares michirones) y un refresco mientras los más pequeños nos tirábamos por los toboganes y jugábamos en el parque infantil. Mientras, un deteriorado castillo nos observaba desde lo alto consciente de su lenta decadencia.

Pero, sin duda, la mejor parte estaba más abajo. En otra de las terrazas del parque se hallaba el fantástico Parque Infantil de Tráfico donde podías ir con tu bicicleta aprendiendo la señalización, las luces de los semáforos, los peligros de los pasos a nivel, y las prioridades de paso mientras recorrías el circuito que, en mi caso, conocí en su última etapa de decadencia ya en los años ochenta.

La idea surgió a comienzos de los años sesenta durante el mandato del Alcalde Agatángelo Soler. Se pretendía construir una Ciudad Infantil dedicada íntegramente a los más pequeños. En mayo de 1962 se inauguró un simpático tiovivo. Esta atracción se sumaba a los toboganes, balancines, motos, un coche de bomberos y una jaula con pavos reales que hacían las delicias de niños y niñas. En ese momento el periodista Fernando Gil anunciaba en estas mismas páginas que se pretendía construir un parque de tráfico para los niños.

El proyecto fue encargado al arquitecto municipal Miguel López que diseñó un circuito de viales a escala. Contaba con todos los elementos de la circulación: calzadas encintadas con el popular «barrón» de piedra, pasos de peatones, elevados, inferiores, badenes, stops, cedas el paso, rotondas, cruces semaforizados, aparcamientos y hasta el recordado paso a nivel con aquella locomotora pintada en la boca del túnel. Según Fernando Gil, este parque «les permitirá [a los niños] responsabilizarse con su misión, a prendiendo a respetar las señales y haciéndolas respetar por los demás». Además, el parque estaría dotado de policía real que instruiría a los más pequeños en las normas de circulación. El policía local más recordado por todos fue, sin duda, Antonio Pomares Espinosa, el popular Sargento Moquillo, que enseñó a los más pequeños durante veinte largos años, con alguna breve interrupción.

Los colegios acudieron de inmediato a estrenar el nuevo parque. Ahora, en el Tossal también aprendían, con risas y juegos, a circular por una ciudad cada vez más saturada de vehículos. Los domingos se colgaba el cartel de completo llegándose a juntar más de trescientos niños. Alquilando bicicletas y karts, el Ayuntamiento sacaba un buen pellizco para mantener el parque que dependía de Parques y Jardines.

En 1965 se celebró en Madrid el I Campeonato de Parques Infantiles de Tráfico convocado por la Jefatura Nacional de Tráfico (la actual DGT). Los vencedores en el campeonato nacional marcharían después a Hamburgo, a la celebración del campeonato internacional. Uno de los alumnos alicantinos se clasificó como campeón de España.

Parque Infantil de Tráfico en 2012. / A. Campello

En 1968 el parque fue cerrado para realizar reformas, ampliaciones y los necesarios cambios de bicicletas y karts abriendo al año siguiente de cara al VI Campeonato de Parques Infantiles gracias a una donación de 125.000 pesetas de Cervezas El Turia.

Tras la jubilación de Antonio Pomares, en 1984 se hizo cargo del Parque Infantil de Tráfico el policía Emilio Poyatos. Como cuenta en su libro Policía Local de Alicante 1847-1997. 150 años de servicio a la ciudad, el parque alicantino siguió participando en los campeonatos nacionales. Pero en 1994, con el calendario de visitas educativas a colegios e institutos ya preparado, el Ayuntamiento aprobó un nuevo Decreto que afectaba a la Policía Local que impedía que los guardias cobraran horas extra y que dejaba, por tanto, sin servicio al Parque Infantil de Tráfico. Poyatos volvió a sus funciones de policía y el circuito del Tossal quedó cerrado y abandonado a su suerte.

El canto de cisne se vivió unos años antes con el regreso de los Ayuntamientos democráticos. El recinto pasó a depender de Tráfico y se invirtieron más de 300.000 pesetas en reformas. Fue reinaugurado en enero de 1981 con Pomares al frente. Tres años más tarde dieron comienzo los cursillos de Educación Vial en los colegios que incluían clases prácticas en el Tossal. Pero la degradación del parque debida al vandalismo y la falta de mantenimiento se acrecentó.

En 1997 la situación del parque era ya de abandono total. Había sido saqueado, apenas quedaban señales ni semáforos y los que se mantenían en pie estaban destrozados. El bar y los aseos habían sido tabicados. Los juegos infantiles estaban rotos y oxidados y el monumento al Doctor Rico había perdido la cabeza. El castillo de San Fernando amenazaba ruina y los pinos se secaban. La basura, los grafittis y los restos de los botellones lo cubrían todo. Mientras, el Parque Infantil de Tráfico de Elche recibía a los niños alicantinos «expulsados» de su parque.

En 2012 siendo alcaldesa Sonia Castedo, y tras una propuesta de la Asociación Cultural Alicante Vivo, toda la zona fue rehabilitada, inaugurándose al año siguiente. Se replantaron los jardines y se rehicieron los muros y, por fin, el Doctor Rico recuperó su cabeza. Pero no la original, perdida para siempre. Pese a que desde la asociación pedimos la reapertura del circuito, el Ayuntamiento decidió convertirlo en un extenso parque infantil.

Presidiendo el nuevo parque se instaló un ninot de fibra de vidrio del Sargento Antonio Pomares, siendo descubierto en presencia de sus familiares. Como era de esperar, apenas estuvo en pie unas semanas. El vandalismo, que nunca se fue del todo, se cebó con ella hasta arrinconarla en un almacén municipal. Pero, aunque el recuerdo físico a Pomares haya desaparecido por desidia y vandalismo, su recuerdo perdura en muchos alicantinos. Y con él su Parque Infantil de Tráfico.