Un pasajero conflictivo obliga a movilizar a la Policía para recibir un vuelo Varsovia-Alicante

Un vuelo de Ryanair con destino al aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández vivió este pasado viernes por la tarde una situación poco habitual durante su aproximación a la provincia. La tripulación de una aeronave procedente de Varsovia comunicó a los controladores aéreos que viajaba a bordo un pasajero conflictivo y solicitó presencia policial a su llegada.

El episodio fue explicado el sábado por la cuenta de X Controladores Aéreos, que publicó un vídeo detallando cómo se gestionó la incidencia desde tierra. Según su relato, la tripulación informó de la situación durante el vuelo y pidió que hubiera agentes esperando cuando el avión aterrizara en Alicante.

Coordinación desde el centro de control de Barcelona

"La tripulación del vuelo Varsovia-Alicante nos comunica que tienen un pasajero conflictivo y requieren policía a su llegada", explican los controladores en el vídeo.

Tras recibir el aviso, desde el centro de control de Barcelona se activó la coordinación necesaria para que la Policía estuviera preparada en el aeropuerto al aterrizar la aeronave. El objetivo era que los agentes pudieran intervenir directamente una vez que el avión alcanzara su posición de estacionamiento.

"Desde el centro de control de Barcelona coordinamos para que tenga la policía esperando en el estacionamiento", señala la publicación.

Este tipo de coordinación permite que, cuando una tripulación comunica una incidencia de seguridad a bordo, los servicios necesarios estén preparados antes de que el avión llegue a tierra, evitando esperas adicionales una vez finalizado el vuelo.

La ruta se acortó para llegar antes a Alicante

Además de preparar la presencia policial, los controladores adoptaron medidas para reducir en lo posible el tiempo que el avión permanecía en vuelo.

Según explican en el vídeo, posteriormente se decidió "recortar la ruta y la aproximación lo máximo posible". En la práctica, esto supone ofrecer a la aeronave un recorrido más directo hacia el aeropuerto y reducir, siempre que las condiciones operativas y de seguridad lo permitan, algunos de los trayectos habituales durante la aproximación.

Estas modificaciones pueden permitir que un avión alcance antes la zona de aterrizaje, algo especialmente útil cuando existe una incidencia a bordo que aconseja poner fin al vuelo cuanto antes, aunque no implique necesariamente una emergencia aeronáutica.

Qué es un pasajero conflictivo en un avión

La expresión "pasajero conflictivo" se utiliza en aviación para referirse a viajeros cuyo comportamiento puede alterar el normal desarrollo del vuelo o generar problemas para la tripulación y el resto de ocupantes.

Con la información difundida por Controladores Aéreos no se especifica qué hizo exactamente el pasajero, ni si hubo agresiones, amenazas, consumo de alcohol u otro comportamiento concreto. Tampoco se detalla si fue detenido posteriormente.

Por tanto, lo único confirmado en este caso es que la propia tripulación consideró necesario solicitar presencia policial a la llegada a Alicante.

Una situación especialmente delicada para la tripulación

Los controladores cerraron su publicación mostrando su apoyo a los profesionales que tienen que gestionar este tipo de episodios en pleno vuelo.

"Desde aquí todo nuestro reconocimiento a las tripulaciones que tienen que lidiar con este tipo de situaciones", señalaron.

Una vez que un avión está en el aire, la tripulación debe garantizar la seguridad del resto de pasajeros al mismo tiempo que mantiene informados a los controladores y coordina las medidas que puedan ser necesarias en tierra. En este caso, esa comunicación permitió preparar la presencia policial y facilitar una llegada más directa al aeropuerto de Alicante.