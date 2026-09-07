Preocupación ante el funcionamiento de los autobuses públicos entre Alicante y la Universidad

El regreso del curso escolar y académico se ha hecho notar en el transporte público de Alicante. Así al menos lo aseguran en Compromís, cuyo grupo municipal ha advertido de “problemas de movilidad”. Según Sara Llobell, concejala en el Ayuntamiento de Alicante, el servicio de autobús “se encuentra en un desastre”, ya que “tres servicios de la línea 24”, la que conecta a la capital provincial con San Vicente del Raspeig pasando por la Universidad de Alicante (UA), “se han quedado sin prestar y existen once autobuses averiados en la red comarcal”.

Desde la coalición valencianista consideran que “esto no ha hecho más que empezar”, y recuerdan que al inicio del curso universitario de este lunes se sumará, a partir del miércoles, el regreso de la actividad escolar. “Veremos qué es lo que pasa”, ha dicho Llobell con escepticismo.

El grupo municipal de Compromís se ha hecho eco, con este comunicado, de las quejas del comité de empresa de Automóviles La Alcoyana, que presta el servicio de transporte público entre Alicante y las principales localidades de la comarca de l'Alacantí. Desde el comité han emitido un comunicado este lunes hablando de que “no se han podido prestar tres servicios a las 7:30” de la mañana, a la vez que han denunciado la “inexistencia de vehículos de sustitución suficientes para cubrir las averías de la flota”.

En Vectalia, el grupo empresarial que gestiona la prestación del servicio, han desmentido estos anuncios. Según aseguran, “de los 54 autobuses que han salido esta mañana a prestar servicios solo uno tuvo una incidencia que provocó la pérdida de tres expediciones”. Incidencia que a las 8:30 de la mañana se habría resuelto, ya que en ese momento “la red de transporte funcionaba con total normalidad”.

Y puntualizan, a su vez, que “se han perdido tres expediciones”, no tres autobuses, tal como el comité de empresa de La Alcoyana anunciaba en el titular de su comunicado.