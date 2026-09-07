Las cinco residencias públicas de ancianos de la provincia de Alicante llevan años sin sacar a concurso el servicio de podología

Las cinco residencias públicas de la Generalitat en la provincia de Alicante deberían sacar a concurso el servicio de podología, pero la falta de convocatorias públicas mantiene desde hace años sin regularizar la prestación, según denuncia el Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV). Los centros geriátricos afectados son el Pintor Emilio Sala de Alcoy; el centro Mariola, también en Alcoy; el Juan XXIII, en Alicante; el de La Florida, también en la capital; y la residencia pública de Torrevieja.

El colegio ha hecho pública esta situación después de asegurar que lleva más de un año intentando reunirse con la Conselleria de Servicios Sociales sin obtener respuesta. La actual junta de gobierno ha solicitado hasta en tres ocasiones un encuentro institucional para abordar la situación de los servicios de podología en las residencias públicas, sin que, según la entidad, ninguna de estas peticiones haya sido atendida.

«La falta de interlocución está impidiendo solucionar un problema que afecta directamente a la calidad asistencial de uno de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad», denuncia el presidente del Colegio, Antonio Viana, que destaca la importancia de una atención especializada para prevenir caídas, úlceras, infecciones y complicaciones relacionadas con enfermedades como la diabetes.

El colectivo detecta en los últimos años casos de personas que prestaban asistencia podológica en residencias sin estar colegiadas

Sin trasparencia

Maite García , podóloga y miembro de la junta directiva, aclara que la petición a la Generalitat de que regule la contratación de estos profesionales en las residencias públicas se debe a que los servicios no salen a concurso de forma periódica.

El colectivo aclara que el problema no es que los podólogos trabajen de forma irregular. Los profesionales acuden a las residencias para atender a los usuarios en régimen de asistencia domiciliaria, por lo que los centros no tienen que disponer necesariamente de un registro sanitario específico de podología.

La reivindicación se centra en que la Administración establezca un procedimiento público y transparente para contratar estos servicios, garantizando la libre concurrencia de los profesionales y una atención podológica estable para los residentes.

Dieciséis en la Comunidad

En la Comunidad Valenciana son 16 las residencias públicas de la Generalitat que, según la entidad colegial, deberían licitar estos servicios: cinco en Alicante, dos en Castellón y nueve en Valencia. El Colegio Oficial considera que la ausencia de concursos públicos impide garantizar un procedimiento basado en la publicidad, la transparencia y la concurrencia entre profesionales.

Pero la preocupación de los podólogos va más allá de la situación administrativa: aseguran haber detectado durante estos años casos de personas que prestaban asistencia podológica en residencias sin estar colegiadas. «Cuando no existe un procedimiento público y reglado, tampoco existen garantías suficientes para comprobar que quien atiende a los residentes reúne todos los requisitos legales para ejercer la profesión», advierten.

La colegiación es obligatoria para ejercer la podología en España y, según recuerda la organización profesional, permite acreditar la titulación del profesional, su cobertura de responsabilidad civil y su sometimiento al control deontológico.

El problema, además, no es nuevo. El Colegio de Podología recuerda que en 2021 ya se abordó esta situación con la Administración autonómica y que entonces se acordó impulsar una circular para regularizar la contratación de los servicios y garantizar la publicación de los correspondientes pliegos. Sin embargo, sostienen que aquel compromiso nunca llegó a materializarse.

Reclaman una solución para los mayores

El Colegio reclama ahora a la Generalitat un plan de actuación que permita desbloquear la situación y establecer un sistema estable de contratación. Entre sus peticiones figuran una reunión institucional urgente, la creación de plazas públicas de Podología allí donde sean necesarias y la publicación anual y transparente de los concursos para prestar el servicio en las residencias públicas.

También plantea la incorporación progresiva de los podólogos a la Atención Primaria de la Comunidad Valenciana y la elaboración de un calendario que permita completar la regularización de estos servicios.

Muchas patologías

Los profesionales de la podología ponen el foco en las consecuencias que puede tener una atención podológica insuficientemente garantizada para las personas mayores. «Las personas mayores constituyen uno de los colectivos con mayor incidencia de patologías podológicas», señala Viana.

«No estamos reclamando un privilegio para la profesión, sino garantías para los pacientes», subraya Maite García, miembro de la junta directiva de la entidad que representa a los podólogos.

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El Colegio Oficial reclama así que los residentes de los centros públicos tengan la certeza de que la atención que reciben procede de profesionales legalmente habilitados y seleccionados mediante un procedimiento público y transparente.