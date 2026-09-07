Semidesnudos en La Explanada de Alicante

Una advertencia poco percibida. El 15 de febrero de 2022 el Ayuntamiento de Alicante aprobó la Ordenanza de Convivencia Cívica con los votos del PP, de Ciudadanos (que compartían el gobierno local) y de Vox. La normativa, polémica, se dio a conocer a nivel nacional debido a las multas de hasta 750 euros que figuran para personas sin hogar que duerman en la calle. Un aspecto que incluso generó críticas del obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, conocido por sus manifestaciones conservadoras. Desde la izquierda rebautizaron la normativa local como "ordenanza de la vergüenza".

Hubo, sin embargo, otros aspectos novedosos que generaron menos debate. Uno fue el de la prohibición de "ir desnudo o con el torso totalmente desnudo por la vía pública o los espacios públicos salvo en playas, paseos marítimos colindantes, piscinas u otros espacios donde esté expresamente autorizado". Este incumplimiento contempla también multas de hasta 750 euros.

Y, en cambio, la imagen de personas paseando sin camiseta por el centro de Alicante es de lo más habitual. Se observa especialmente en verano, en las jornadas de calor y en calles céntricas y con afluencia fija de turistas como La Explanada, la calle Mayor, la calle San Francisco o lugares más alejados del litoral, como la avenida Maisonnave, una de las más comerciales de la ciudad.

La práctica es común a plena luz del día, en las horas centrales, cuando el calor es más abrumador y la gente pasea por el centro de la ciudad Aunque quienes tienen esta costumbre no son, ni mucho menos, una mayoría (muchos de ellos son turistas), lo cierto es que la ordenanza municipal del 2022, al menos en este aspecto concreto, se incumple de manera clara y constante.

Un señor sin camiseta se sienta en un banco de La Explanada. / Jose Navarro

Sin duda, el lugar más habitual en el que se puede ver a personas incumpliendo la normativa a diario es el paseo de La Explanada. «Los fines de semana es cuando más gente se sienta en la terraza a comer sin camiseta, pero se les pide que se vistan», dice una hostelera del emblemático paseo alicantino, frecuentado por turistas todo el año y más aún en los meses de julio, agosto y septiembre. Esta misma trabajadora afirma que "suelen ser extranjeros", aunque "también hay españoles". Y pese a que entiende que "con el calor se va más cómodo sin camiseta, no es lo que se debe hacer".

En otro restaurante, este de la calle Mayor, Paco Vigara, que trabaja como camarero, también confirma que mucha gente se sienta en la terraza de su local sin camiseta. "Pero se les dice que se la pongan y se la ponen sin más problema", admite. Según él, "lo normal es que los que van sin camiseta sean hombres tatuados y con cuerpo de gimnasio, a los que le gusta lucir, y suelen ser extranjeros". Para este trabajador, en cambio, no supone un problema tener que advertir a los clientes que se sientan con el torso descubierto. "La suciedad preocupa mucho más, y la verdad es que da pena que una ciudad tan bonita esté así".

En la Rambla, otro de los grandes epicentros de tránsito turístico del centro de Alicante, trabaja David Escudero en otro local, al que «suele venir gente sin camiseta, normalmente de la playa, tanto jóvenes como mayores». Él mismo afirma que "no hay problema, porque si se les dice que se vistan se visten". Incluso cuenta una anécdota reciente de "una pareja que llegó a comer, él no tenía camiseta y su acompañante le prestó una y se la puso".

Más allá de los restaurantes y de los bares, hay otros locales en los que también se vive este fenómeno. Constanza Girotti, que vende empanadillas en un bajo comercial de la calle San Francisco, asegura que "es habitual, en esta calle y en esta zona tan turística, ver a personas caminando sin camiseta". En su local, eso sí, no les permite entrar. "Algunos lo entienden, pero otros no y aun así no les dejo pasar, no me interesa que entre gente sin camiseta, no da buena imagen", dice esta vendedora, que trabaja en un espacio reducido y de venta de comida para llevar.

En la Ordenanza de Convivencia Cívica se prohíbe ir sin camiseta por la calle a través del artículo 9, que invoca el "decoro en la vía pública". En la exposición de motivos de la normativa local se dice que las mismas normas citadas en el documento "están subsumidas en los usos y costumbres que se han ido transmitiendo generación tras generación a través de la educación". A día de hoy, sin embargo, su cumplimiento no está siendo efectivo, según lo que se ve en las calles.