El Sindicato Médico apoya que el acuerdo con Sanidad de las 35 horas pueda extenderse a todos los sanitarios

El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) ha manifestado su apoyo a que el acuerdo suscrito con la Conselleria de Sanidad el pasado mes de julio, y que era de aplicación al colectivo médico pueda extenderse al resto del ámbito sanitario. Este pacto contemplaba la jornada de 35 horas semanales de lunes a viernes, PAC 24 horas, ordenación de agendas, refuerzo de plantillas y mejoras en las guardias.

El sindicato destaca el hecho de que desde el Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (CECOVA) se haya reclamado a la Conselleria de Sanidad que extienda al colectivo enfermero aquellas mejoras del acuerdo que sean aplicables, así como desde CCOO se haya reconocido su trascendencia al conjunto del Sistema Valenciano de Salud al solicitar judicialmente su suspensión cautelar por la trascendencia del mismo.

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Mejora para todos

En este sentido, han incidido en que no tienen ningún problema en que las mejoras que sean aplicables a otros colectivos puedan extenderse a ellos. Una mejor organización del sistema, unas plantillas adecuadas, una jornada más racional y una mejor planificación de la actividad asistencial repercuten finalmente en todos los profesionales y, sobre todo, en los pacientes.

"Si las 35 horas de lunes a viernes son una mejora para los médicos, también pueden serlo para las enfermeras. Si ordenar las agendas y garantizar las sustituciones mejora la asistencia, también beneficia al conjunto de los trabajadores. Y si reforzar las plantillas es necesario para los médicos, difícilmente puede sostenerse que no lo sea para el resto de las categorías", señalan en un comunicado.

El conseller cuando firmó con los representantes del Sindicato Médico el acuerdo de las 35 horas semanales / INFORMACIÓN

Diálogo

Así, recuerdan que este acuerdo fue fruto de la movilización de los médicos de la Comunidad Valenciana y constituye el inicio de una nueva etapa de diálogo y negociación, "sin renunciar a seguir defendiendo en el ámbito estatal las reivindicaciones pendientes de la profesión médica".

"Una cosa debe quedar clara, el acuerdo con la Conselleria de Sanidad no cierra el conflicto con el Ministerio de Sanidad por un Estatuto Marco específico para los médicos y por unas condiciones laborales dignas", puntualizan.

Así, anuncian que se va a seguir trabajando para que las mejoras conseguidas se cumplan y se desarrollen. Desde el Sindicato Médico han manifestado que no les preocupa que otros colectivos quieran beneficiarse de ellas; "sino que quienes no la consiguieron intenten ahora descalificarlas o impedir su aplicación, porque los médicos valencianos hicieron huelga para conseguir derechos, y esos derechos están recogidos en este acuerdo".

Críticas

Por este motivo, han criticado que desde CC OO se recurra un acuerdo que contempla la implantación de las 35 horas semanales, con una organización que permite concentrar la jornada ordinaria de lunes a viernes y articular la cobertura de los sábados mediante módulos o guardias de 24 horas, con el correspondiente descanso.

También, indican, incorpora medidas para limitar y ordenar las agendas de Atención Primaria, garantizar la cobertura de ausencias, mejorar la organización de la demanda asistencial, avanzar hacia PAC de 24 horas, reforzar las plantillas y mejorar las condiciones vinculadas a las guardias, entre otras medidas.

CSIF

Por otro lado, el sindicato CSIF ha pedido a la Conselleria de Sanidad que "agilice" la negociación para la aplicación de las 35 horas y le ha instado a que convoque una reunión de la Mesa Técnica y a que ofrezca la información económica y de recursos técnicos para garantizar que se llevará a cabo a partir del 1 de enero "con todos los medios necesarios".

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios considera "imprescindible" que Sanidad se "comprometa" a continuar la negociación de las 35 horas con un calendario de reuniones fijadas para las próximas semanas. Esta medida, además, ha de ir unida a una propuesta de incremento de plantilla "que permita la necesaria cobertura asistencial".

El sindicato recalca que la aplicación de las 35 horas, a partir del 1 de enero, debe realizarse "con todos los recursos y garantías", y recuerda al respecto que ese punto forma parte fundamental del Acuerdo de Legislatura suscrito por la Generalitat en 2024. Avisa de que velarán "para que la implantación de las 35 horas se ajuste estrictamente a lo pactado y se haga efectiva el 1 de enero de 2027".

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En esa línea, ha advertido que la reducción de jornada "en ningún caso puede convertirse en una sobrecarga para unas plantillas ya al límite". La central sindical considera "esencial" que la aplicación de las 35 horas "vaya acompañada de los refuerzos de personal necesarios y de una planificación que garantice tanto la continuidad y la calidad de la asistencia sanitaria como la protección de las condiciones laborales de los profesionales. Queremos evitar cualquier impacto negativo sobre la ciudadanía".