Tres kilómetros de atasco en la AP-7 por un accidente en La Vila en dirección a Alicante

Las carreteras de la provincia de Alicante presentan numerosas incidencias durante la mañana de este lunes 7 de septiembre, con varios accidentes, vehículos detenidos, obstáculos y obras. La A-70 a su paso por Alicante capital concentra algunas de las principales complicaciones, con tres accidentes registrados en distintos puntos durante las primeras horas del día.

Según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT), uno de los accidentes se localiza en la A-70, en el kilómetro 13, en sentido creciente hacia la Universidad, desde las 09.01 horas. Otro se encuentra en el kilómetro 15,8, también en sentido creciente y hacia Elche, justo antes de la salida 16, desde las 09.19 horas. A ellos se suma un tercer siniestro en el kilómetro 18,2, en sentido decreciente y orientación noreste, registrado desde las 08.59 horas.

Más incidencias en los accesos a Alicante

Además de los accidentes, la DGT señala un vehículo detenido en la A-70, a la altura del kilómetro 13,6, en sentido decreciente, así como obras en el kilómetro 10,8 que afectan al arcén derecho.

En la A-77, otro vehículo permanece detenido en el kilómetro 2,4, mientras que en la A-77a, en San Vicente del Raspeig, hay otro aviso por un vehículo detenido en el kilómetro 0,8.

También figura un vehículo detenido en la N-332, kilómetro 105,6, y otro en la A-31, kilómetro 237,8, ambos dentro del término municipal de Alicante. En esta última carretera hay además obstáculos en el kilómetro 233,1, a la altura del polígono de Las Atalayas y en dirección Madrid.

La DGT informa igualmente de un accidente en la N-330, en el kilómetro 407,3 de Alicante, desde las 10.15 horas.

Accidentes en Altea, Xàbia y Callosa d'en Sarrià

La Marina también concentra varias incidencias. En Altea, se ha registrado un accidente en la CV-760, kilómetro 1,4, en sentido decreciente hacia La Nucía, desde las 09.48 horas. En la misma vía hay además un vehículo detenido en el kilómetro 2,3.

En Xàbia, continúa activo un aviso por accidente en la CV-742, kilómetro 5,5, registrado durante la madrugada, mientras que otro vehículo permanece detenido en esta misma carretera, en el kilómetro 7,6.

La DGT mantiene también el aviso por un accidente ocurrido en la CV-715, kilómetro 52,3, en Callosa d'en Sarrià, registrado durante la noche del domingo.

Vehículos detenidos y obras en Dénia, Calp y Benidorm

En Dénia, un vehículo detenido afecta a la N-332 en el kilómetro 187,4. Muy cerca, las obras obligan a circular mediante carril único de doble sentido entre los kilómetros 186,7 y 182, en el tramo comprendido entre Dénia y Teulada.

En Calp, la DGT registra un vehículo detenido en la CV-7461, kilómetro 0,6, mientras que en Altea también aparece otro vehículo detenido en la AP-7, kilómetro 639,3.

El mapa de incidencias de tráfico de esta mañana en la provincia de Alicante. / DGT

Por su parte, en Benidorm continúan las obras en la N-332 entre los kilómetros 148,7 y 150,4, con afectación al carril derecho en ambos sentidos.

En Polop, un vehículo detenido afecta a la CV-70, kilómetro 37,3, mientras que en Villajoyosa hay otro en la CV-770, kilómetro 3,2, además de obstáculos en la N-332, kilómetro 135, en dirección El Campello.

Accidentes en Banyeres y Salinas y obstáculos en la A-31

En el interior de la provincia, la DGT registra un accidente en la CV-795, kilómetro 21,8, en Banyeres de Mariola, en dirección Villena, desde las 08.28 horas.

También permanece activo un aviso por accidente en la CV-830, kilómetro 13, en Salinas, en dirección Sax, desde la noche del domingo.

En la A-31 hay varios puntos con incidencias. En Villena, se registran obstáculos en el kilómetro 175; en Petrer, un vehículo detenido afecta al kilómetro 199,6; y en Monforte del Cid, la DGT señala obstáculos en el kilómetro 222,3.

En Elda, otro aviso por obstáculos afecta a la CV-83, kilómetro 1, en dirección a la localidad.

Incidencias en Elche y Crevillent

En Elche, la DGT registra un accidente en la CV-84, kilómetro 1,6, en dirección a la ciudad, desde las 09.27 horas. También hay vehículos detenidos en la CV-86, kilómetro 8,9, y en la A-7, kilómetro 515,7, además de obstáculos en la CV-865, kilómetro 1,3.

En Crevillent sigue activo un aviso por accidente en la N-325, kilómetro 15,1, en dirección Aspe, desde la tarde del domingo. También hay un vehículo detenido en la N-340, kilómetro 709,8 y permanecen diferentes afecciones por obras en la A-7.

Obstáculos en la Vega Baja

En el sur de la provincia también aparecen diferentes avisos por obstáculos. La N-332 presenta una incidencia en San Fulgencio, a la altura del kilómetro 74,6 y en dirección Guardamar.

En la AP-7, la DGT señala obstáculos en el kilómetro 736, en Catral, en dirección Cartagena; en el kilómetro 751, a la altura del peaje de Almoradí; y en el kilómetro 763, en Orihuela.

También se registran obstáculos en la CV-940, kilómetro 4,4, en Los Montesinos, en dirección San Miguel de Salinas, y en la CV-950, kilómetro 3,8, en Orihuela, a la altura del embalse de La Pedrera.

La situación puede cambiar a lo largo de la mañana, por lo que la DGT recomienda consultar el estado de las carreteras antes de iniciar el desplazamiento.