La alta demanda de las carreras STEM y de Salud marcan el inicio de curso en la Universidad de Alicante

La Universidad de Alicante (UA) ha iniciado este lunes 7 de septiembre el curso académico 2026-2027 con un total de 25.076 estudiantes matriculados hasta la fecha, de los que 8.162 corresponden a alumnado de nuevo ingreso. Aunque el proceso de matrícula continúa abierto y los datos todavía son provisionales, las cifras actuales reflejan una elevada demanda de la oferta formativa de la institución y consolidan el atractivo de la UA para estudiantes procedentes de distintos puntos del territorio nacional e internacional. Destacan el éxito de las carreras que tienen que ver con la salud, como Enfermería, y las STEM, que son titulaciones universitarias y formativas centradas en la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas.

Del total, cabe desgranar cifras relevantes como que 23.032 estudiantes son los matriculados en grados universitarios, mientras que 2.044 hacen lo propio en másteres. En el mismo sentido, de las 23.032 matrículas en grado, 13.777 corresponden a mujeres, mientras que 9.254 son varones, y en másteres se mantiene la mayor presencia femenina, con 1.177 mujeres matriculadas frente a 867 hombres.

Matemáticas, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Robótica e Ingeniería en Inteligencia Artificial están entre las titulaciones favoritas

Acogida

El inicio de las clases coincide con la celebración de las jornadas de acogida organizadas por facultades y centros para facilitar la incorporación del nuevo estudiantado a la vida universitaria. Estas actividades ofrecen información sobre recursos académicos, servicios de apoyo, programas de acompañamiento y oportunidades de participación en la comunidad universitaria.

Además, los próximos 16 y 17 de septiembre tendrá lugar la XXI edición de la Bienvenida UA , una iniciativa que, organizada desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo , reunirá a servicios universitarios, asociaciones, empresas e instituciones colaboradoras con el objetivo de acercar al alumnado todas las posibilidades que ofrece el campus.

Demanda

Los datos provisionales de matrícula muestran una fuerte demanda en ámbitos como Educación, Ciencias de la Salud, Ingeniería, Ciencias Sociales y Jurídicas. Entre las titulaciones con mayor número de estudiantes matriculados destacan los grados en Maestro en Educación Primaria, con 1.725 estudiantes, Maestro en Educación Infantil, con 1.387, Derecho, con 1.294, Administración y Dirección de Empresas (ADE), con 1.177, Ingeniería Informática, con 1.003, Publicidad y Relaciones Públicas, con 969, Enfermería, con 827, y Criminología, con 692, entre otros.

También registran una notable aceptación los dobles grados de la Facultad de Derecho, especialmente Derecho y ADE, con 516 estudiantes; Derecho y Criminología, con 375; y Derecho y Relaciones Internacionales, con 317.

En el ámbito científico y tecnológico destacan asimismo Matemáticas, Física, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Robótica e Ingeniería en Inteligencia Artificial, titulaciones que mantienen una elevada demanda entre el alumnado.

Momento de la mañana, con gran afluencia de estudiantes, en el aulario 2 del campus de San Vicente / INFORMACIÓN

Alta ocupación

Desde el Vicerrectorado de Estudios y Empleo se subraya que la práctica totalidad de la oferta formativa presenta niveles de ocupación muy elevados. En especial, el vicerrector del área, Raúl Ruiz Callado, destaca que “las titulaciones de Ciencias de la Salud y buena parte de los estudios científicos y tecnológicos continúan situándose entre las más solicitadas por el estudiantado, una tendencia que confirma el interés creciente por áreas vinculadas a la innovación, la investigación y las profesiones emergentes”.

Al mismo tiempo, las enseñanzas de Humanidades mantienen su papel esencial dentro de la oferta académica de la Universidad de Alicante, esenciales para “aportar una formación crítica, cultural y lingüística de gran valor para la sociedad”.

Compromiso

La Universidad de Alicante afronta este nuevo curso con “especial refuerzo de nuestro compromiso con la atención al estudiantado y la mejora de los canales de comunicación institucional”, indica Ruiz Callado.

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El objetivo es garantizar que toda la información relativa a actividades académicas, becas, movilidad, empleabilidad y vida universitaria llegue de forma ágil y directa a la comunidad estudiantil a través de los diferentes recursos digitales de la institución.