Los vecinos urgen a limpiar el parque junto al futuro centro de salud de La Condomina

Una valla separa dos imágenes muy diferentes en la avenida Locutor Vicente Hipólito, en Playa de San Juan. A un lado, operarios, camiones y maquinaria realizan las primeras labores en la parcela donde se levantará el futuro centro de salud de La Condomina. Al otro, el lateral de un pequeño parque municipal permanece cubierto por hierbas altas y matorrales, con agua acumulada junto al arbolado. Los vecinos reclaman que se limpie y desbroce el espacio después de meses, según aseguran, sin trabajos de mantenimiento.

La zona verde se encuentra junto a las instalaciones deportivas y permanece abierta al paso de cualquier ciudadano. Cuenta con árboles, césped y un banco, aunque su aspecto cambia al acercarse al cerramiento de la parcela sanitaria. La parte central presenta la hierba cortada, pero en uno de sus extremos la vegetación espontánea alcanza una altura considerable y forma una franja densa junto a la valla. En otro punto se observa un charco sobre una superficie embarrada.

La queja no se centra, por tanto, en todo el parque, sino especialmente en ese lateral. Los residentes consideran llamativa la diferencia con el terreno contiguo, despejado para preparar el proyecto sanitario reclamado durante años por el barrio. “Es una selva, no lo podan desde hace meses. Lo más gracioso es que en el solar de al lado han podado para poner la primera piedra del centro de salud”, comenta uno de los vecinos.

El presidente de la Asociación de Vecinos Juntos Avanzamos de Playa de San Juan, José Caracena, confía en que las actuaciones relacionadas con el futuro espacio sanitario propicien también el acondicionamiento de su entorno. “Esperemos que a partir de ahí lo limpien todo”, señala el representante vecinal, que pide al Ayuntamiento una intervención inmediata en el parque.

Selva de matorrales junto al futuro centro de salud de playa San Juan / Jose Navarro

“Ya pagamos bastante dinero para que todo esté en orden”, añade Caracena. El dirigente vecinal reclama que las labores de conservación no se limiten a los espacios más visibles o vinculados a nuevos proyectos. “Hasta el último lugar del barrio tiene que estar limpio, todos los rincones. Así lo reivindicamos los vecinos”, insiste.

El equipo de gobierno asegura que el área municipal de Parques y Jardines ha revisado este mismo lunes el espacio objeto de las quejas. Según la respuesta facilitada por fuentes municipales, la inspección se ha realizado para proceder, “en su caso”, a la limpieza y al adecuado mantenimiento del parque.

Parques y Jardines revisa el espacio para proceder, “en su caso”, a la limpieza y al adecuado mantenimiento del parque

La contestación no confirma todavía que se haya ordenado una actuación ni concreta las tareas que podrían efectuarse o el plazo para acometerlas. La posible intervención queda condicionada a la valoración realizada tras la revisión municipal. Los vecinos permanecen así pendientes de que la inspección se traduzca en el desbroce y la limpieza que reclaman.

El estado del parque cobra mayor visibilidad por su proximidad a la parcela reservada para el centro de salud de La Condomina, donde estos días se observan las primeras labores sobre el terreno. Estos movimientos no suponen todavía el comienzo de las obras de construcción del edificio.

Hasta el último lugar del barrio tiene que estar limpio, todos sus rincones José Caracena — Presidente de la Asociación de Vecinos de Playa de San Juan

Activado

La Conselleria de Sanidad licitó la construcción de la infraestructura por 11,8 millones de euros después de más de una década de reivindicaciones vecinales. El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, anunció durante una visita realizada en mayo que los trabajos comenzarían después del verano, condicionados siempre al cumplimiento de los trámites administrativos. El procedimiento establece un plazo de ejecución de 24 meses una vez iniciada la obra.

El edificio se levantará en la avenida Locutor Vicente Hipólito, tendrá una superficie construida aproximada de 3.758 metros cuadrados y estará distribuido en planta baja y dos alturas. La previsión de Sanidad es que atienda a cerca de 21.000 pacientes de una zona que ha experimentado un fuerte crecimiento residencial.

El futuro centro incorporará consultas de Medicina de Familia, Enfermería, Pediatría y Odontología preventiva. También dispondrá de espacios para extracciones, tratamientos, cirugía menor y rehabilitación, una unidad de salud mental infantil y un punto de atención continuada.

La infraestructura reforzará la red sanitaria de la zona de playas. A la espera de que arranque su construcción, la actividad desarrollada en la parcela ya ha acentuado el contraste con el parque colindante. Los vecinos celebran que avance una dotación largamente esperada, pero reclaman que esa transformación no deje al otro lado de la valla una franja de maleza y agua sin atender.