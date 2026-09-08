La Aemet mantiene los avisos por calor en Alicante: máximas de hasta 38 grados este martes

Alicante afronta este martes 8 de septiembre otra jornada de calor intenso, con temperaturas todavía muy altas para estas fechas y avisos activos en varias zonas de la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielo poco nuboso o despejado durante buena parte del día, aunque por la tarde aumentará la nubosidad y el cielo tenderá a quedar con intervalos nubosos.

El calor seguirá siendo el protagonista. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios o subirán ligeramente, con valores significativamente elevados en distintos puntos de la provincia. La sensación será plenamente veraniega, especialmente durante las horas centrales, cuando el sol y el ambiente seco harán que el día vuelva a ser exigente.

La Aemet mantiene avisos amarillos por temperaturas máximas en el litoral norte y en el litoral sur de Alicante. En ambos casos, el aviso estará activo entre las 13.00 y las 21.00 horas, con máximas que pueden alcanzar los 38 grados. El organismo precisa que los umbrales se alcanzarán sobre todo en las zonas interiores del litoral, más que en primera línea de costa.

El viento será flojo y de dirección variable durante la mañana. A partir del mediodía tenderá a componente sur y por la tarde aumentará a intervalos moderados en el litoral, donde podrá notarse algo más la brisa, aunque sin impedir que el ambiente siga siendo caluroso.

La jornada queda así marcada por la continuidad del calor, el aviso amarillo en las zonas litorales y un cielo que irá de menos a más nuboso conforme avance el día. Septiembre sigue sin dar tregua en Alicante, con temperaturas propias de pleno verano y sin previsión de lluvia.

El tiempo en Alicante

Alicante capital seguirá este martes bajo el aviso amarillo por calor, con cielo despejado durante buena parte del día y algunas nubes por la tarde sin riesgo de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 23 grados de mínima y los 34 de máxima, en una jornada de ambiente claramente veraniego.

El calor será más acusado durante las horas centrales, con una sensación térmica que rondará los 34 grados y humedad en aumento conforme avance la tarde. El viento soplará de componente sur durante la mañana, girará a sureste al mediodía y acabará entrando de suroeste a últimas horas, con una noche cálida y bochornosa junto al mar.

El tiempo en Elche

Elche repetirá este martes una jornada de calor intenso, con aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral sur de Alicante. El cielo se mantendrá despejado durante casi todo el día, sin probabilidad de lluvia, y las temperaturas oscilarán entre los 22 grados de mínima y los 36 de máxima.

La sensación térmica podrá llegar a los 37 grados, especialmente durante la mañana y las horas centrales. Por la tarde aparecerán algunas nubes sin consecuencias y el termómetro bajará hacia los 25 grados al final del día, aunque la humedad subirá con fuerza y dejará una noche cálida y pegajosa.

El tiempo en Benidorm

Benidorm seguirá este martes con calor, humedad y aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral sur de Alicante. La jornada será estable, sin probabilidad de lluvia y con temperaturas entre los 25 grados de mínima y los 32 de máxima, por lo que la noche volverá a ser tórrida.

El viento de componente suroeste soplará con algo más de fuerza durante el día, con rachas que podrán alcanzar los 35 km/h por la mañana y los 30 km/h a últimas horas. La humedad irá ganando peso conforme avance la jornada y dejará una tarde-noche bochornosa, pese a que el termómetro bajará hacia los 26 grados.

El tiempo en Elda

Elda tendrá este martes una jornada de calor muy intenso, con cielo despejado y sin probabilidad de lluvia. Los termómetros se moverán entre los 21 grados de mínima y los 37 de máxima, uno de los valores más altos previstos en la provincia.

El ambiente será seco durante buena parte del día, lo que hará que el calor sea menos bochornoso que en la costa, pero igualmente exigente en las horas centrales. La sensación térmica también podrá alcanzar los 37 grados. A últimas horas el termómetro bajará hacia los 24 grados, con viento flojo de componente norte y una noche cálida.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja mantendrá este martes el aviso amarillo por calor en el litoral sur de Alicante, aunque con temperaturas algo más contenidas que en el interior. Los termómetros se moverán entre los 22 grados de mínima y los 32 de máxima, con cielo despejado durante buena parte del día y sin probabilidad de lluvia.

La sensación térmica podrá llegar a los 34 grados, especialmente durante las horas centrales. El viento soplará de componente sur durante toda la jornada, con algo más de presencia por la mañana y a mediodía, mientras que la humedad subirá con fuerza a últimas horas y dejará una noche cálida y bochornosa junto al mar.

El tiempo en Orihuela

Orihuela volverá a marcar este martes uno de los registros más altos de la provincia, con aviso amarillo por calor en el litoral sur de Alicante. El cielo estará despejado, no se esperan lluvias y las temperaturas oscilarán entre los 21 grados de mínima y los 38 de máxima.

El calor será intenso desde primera hora, con valores muy elevados ya durante la mañana y una sensación térmica que también podrá alcanzar los 38 grados. Por la tarde el termómetro irá bajando hacia los 25 grados, aunque la humedad aumentará al final del día y mantendrá una noche cálida. El viento será flojo, primero de componente sur y después en calma a últimas horas.

El tiempo en Alcoy

Alcoy vivirá este martes otra jornada de calor intenso, con cielo despejado, ambiente seco y sin probabilidad de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 21 grados de mínima y los 36 de máxima, con valores muy altos desde la mañana.

La sensación térmica podrá alcanzar también los 36 grados, aunque la humedad será baja durante buena parte del día. El viento soplará flojo de componente sur y suroeste, con algo más de presencia durante las horas centrales. A últimas horas el termómetro se mantendrá todavía en torno a los 28 grados, dejando una noche cálida para una ciudad de interior.

El tiempo en Dénia

Dénia seguirá este martes bajo aviso amarillo por calor en el litoral norte de Alicante, con una jornada soleada y sin probabilidad de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 22 grados de mínima y los 36 de máxima, uno de los valores más altos del día en la provincia.

El viento de componente sur será protagonista, con rachas que podrán alcanzar los 50-55 km/h durante las horas centrales. La sensación térmica se quedará en torno a los 35 grados, aunque la humedad irá subiendo con fuerza al final de la jornada y mantendrá una noche cálida, con unos 27 grados a últimas horas.