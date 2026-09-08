El Ayuntamiento de Alicante prohíbe los racós de Hogueras en el entorno peatonal de Castaños

Las Hogueras del 2027 no contarán con racós sobre las calles de Castaños, San Ildefonso, Bailén o Cándida Jimeno Gargallo. El Ayuntamiento de Alicante ha confirmado que el nuevo decreto regulador, que el gobierno local espera aprobar este mismo martes, prohibirá el uso de estos espacios peatonales en el entorno de la Rambla, tanto por las comisiones como por los futuros espacios municipales.

Según ha señalado la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, las citadas calles peatonales del centro de la ciudad quedarán libres de autorizaciones de ocupación de la vía pública, reservándose exclusivamente para el paso de los viandantes. La edil popular ha remarcado que las comisiones que se ven afectadas por esta medida ya contaban con un segundo racó fuera del área restringida, por lo que podrán seguir haciendo uso de ese espacio, renunciando al que plantaban sobre suelo peatonal del entorno de Castaños.

De hecho, Cutanda ha confirmado que el nuevo decreto prohíbe a todas las comisiones, independientemente de su categoría, disponer de más de un racó. Por tanto, las 16 hogueras que contaron con esta condición el pasado año, de las 24 que lo solicitaron, deberán escoger entre una sola de las ubicaciones planteadas. En el caso de las de Especial, la normativa permitirá a modo de "compensación" un incremento del área total del recinto, mientras que en el resto de categorías, los racós no podrán crecer.

La medida, tal y como avanzó el ejecutivo de Luis Barcala, llegará acompañada de una alternativa: el Ayuntamiento habilitará espacios de ocio de concesión pública repartidos por distintos puntos de Alicante. La intención municipal es que dicha actividad se desarrolle en recintos cuya explotación repercuta directamente a la Fiesta. En concreto, se espera incrementar el presupuesto de las Hogueras en unos 180.000 euros más, superando el millón de euros. Con los ingresos que generen los racós municipales (cuyo número y ubicación aún debe precisarse) el equipo de gobierno confía en sufragar el concurso de mascletàs, el de fuegos artificiales, la palmera y la atención protocolaria del Ayuntamiento.

Objeto de polémica

Los disco-racós se han convertido en los últimos años en el gran punto de debate de las Hogueras de Alicante: los hosteleros aseguran que suponen "competencia desleal", la Federació los considera un modelo alejado de la esencia de la Fiesta y el Ayuntamiento anunció su intención de ponerles fin.

Tras la entrada en vigor de la anterior regulación del Ayuntamiento para las fiestas del 2026, que obligó a las entidades festeras a plantar en Segunda Categoría para optar a tener dos racós y a hacerlo en Especial para contar con tres, hasta 25 comisiones subieron de nivel. Un incremento que, para la Federació de Fogueres, no se tradujo en todos los casos en una mejora de la calidad del monumento, por lo que su presidente, David Olivares, defendió la necesidad de repensar el decreto regulador.

Sin embargo, las comisiones que contaban con uno de estos espacios, y que obtenían hasta 60.000 euros de beneficio por su gestión, los reivindican como un elemento "fundamental" para su supervivencia y argumentan que eliminarlos haría "imposible" plantar algunos monumentos.

Con todo, el Consistorio se ha inclinado finalmente por un nuevo modelo que se basa en la prohibición absoluta de los disco-racós, para habilitar espacios municipales de ocio nocturno que repercutan directamente en la Fiesta.