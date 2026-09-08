Alicante lidera España en población extranjera: uno de cada cuatro vecinos tiene otra nacionalidad

La población extranjera sigue ganando peso en Alicante hasta alcanzar cifras inéditas. La provincia ha superado ya los 534.000 residentes de nacionalidad extranjera, según el avance provisional del padrón a 1 de enero de 2026 incluido en el último informe del Secretariado Diocesano de Migración-ASTI Alicante. En concreto, son 534.254 personas, 36.867 más que un año antes, lo que eleva su peso hasta el 25,7% de la población provincial. Alicante se mantiene así como la provincia española con mayor proporción de población extranjera en términos relativos, es decir, en función de su número de habitantes, por delante de Almería y Lleida, según los datos del primer avance del padrón a 1 de enero de 2026.

En términos absolutos es la tercera provincia en extranjeros tras Madrid y Barcelona. Este informe nace con la vocación de ofrecer datos veraces y actualizados que ayuden a conocer mejor la realidad migratoria de nuestra provincia, y a construir, entre todos y todas, una sociedad más justa e inclusiva", señalan los autores.

El 32,6% de todos los nacimientos registrados correspondió a madres extranjeras, lo que amortigua el envejecimiento de la población

El dato relativo supone que más de uno de cada cuatro habitantes de Alicante tiene nacionalidad extranjera. En el conjunto de España, el porcentaje se sitúa en el 14,6%, mientras que en la Comunidad Valenciana alcanza el 20,5%. Alicante, además, concentra casi la mitad de la población extranjera de la región.

El informe, elaborado por la Asociación de Solidaridad con los Trabajadores Inmigrantes, vinculada al Secretariado de Migración de la Diócesis con datos del INE, permite observar además hasta qué punto esta realidad está transformando determinados municipios de la provincia. En los datos consolidados a 1 de enero de 2025, Rojales encabeza el ranking, con un 68,1% de población extranjera, seguido de San Fulgencio (66,8%) y Daya Vieja (63,3%). También superan el 60% Benitachell y Llíber.

Entre las localidades de mayor tamaño, el peso también es especialmente elevado en Torrevieja, donde 49.699 de sus 100.470 habitantes son extranjeros, el 49,5%. Calp alcanza el 54,1%, Xàbia el 47,5%, Orihuela el 36,7% y Benidorm el 34,8%. En cambio, en la ciudad de Alicante los extranjeros suman 76.685 personas, el 21% de la población.

Empresarios y trabajadores inmigrantes en Alicante opinan sobre el proceso de regularización / Rafa Arjones

Colombia desbanca a Marruecos

El mapa migratorio de Alicante también está cambiando. Reino Unido continúa siendo la nacionalidad extranjera más numerosa, con 68.904 residentes, aunque pierde 1.882 personas por tercer año consecutivo. La gran protagonista es Colombia, que alcanza las 51.224 personas tras incorporar 8.227 residentes en un solo año. Le siguen Marruecos, con 49.749; Ucrania, con 32.831; Rumanía, con 24.034, y Argelia, con 23.662.

De hecho, las seis nacionalidades más numerosas —Reino Unido, Colombia, Marruecos, Ucrania, Rumanía y Argelia— concentran la mitad de toda la población extranjera de la provincia.

El origen de la población extranjera también muestra una Alicante muy vinculada a Europa, aunque América gana terreno. El 55,8% procede de Europa, mientras que América ya suma 113.767 personas, el 22,9%, y es el continente que más crece. África representa el 16,3% y Asia el 4,9%.

El 21,5% del total de alumnos son extranjeros: en un solo año se incorporaron 5.367 a las aulas de la provincia

Un factor clave frente al envejecimiento

La población extranjera no solo está aumentando el número de habitantes, sino que también está teniendo un impacto directo sobre la estructura demográfica. En 2024 Alicante registró 13.207 nacimientos y 16.946 defunciones, lo que dejó un saldo vegetativo negativo de 3.739 personas.

Sin embargo, entre la población extranjera el saldo fue positivo: 1.238 personas más, con 4.303 nacimientos frente a 3.065 defunciones. En cambio, entre los españoles el saldo vegetativo fue negativo en 4.977 personas.

Así, el 32,6% de todos los nacimientos registrados en Alicante en 2024 correspondió a madres extranjeras. El dato evidencia el papel que está desempeñando la población migrante para amortiguar el envejecimiento y la pérdida natural de población de la provincia. El crecimiento de la población extranjera se ha convertido así en uno de los principales motores demográficos de Alicante que además está modificando su estructura poblacional. De hecho, la provincia concentra el 46,7% de todo el incremento de población extranjera registrado en la Comunitat Valenciana durante el último año.

En términos absolutos Madrid, Barcelona y Alicante son las que tienen más inmigrantes, y en función de su volumen demográfico Alicante, Almería y Lleida

Impacto en las aulas

El fenómeno también se refleja directamente en las aulas. Durante el curso 2024-2025 hubo 77.949 alumnos de origen extranjero escolarizados en la provincia, el 21,5% del total. En un solo año se incorporaron 5.367 estudiantes extranjeros.

La presencia es especialmente elevada en Primaria, donde representan el 26,1% del alumnado, y en la ESO, con un 24,3%. América es el principal origen del alumnado extranjero, seguido de África y Europa no comunitaria.

Los datos dibujan, en definitiva, una provincia en la que la inmigración ha dejado de ser un fenómeno demográfico periférico para convertirse en una cuarta parte de la población, con una presencia especialmente intensa en la Vega Baja y buena parte del litoral y con un peso creciente en los nacimientos, las aulas y la estructura demográfica de Alicante.

El Secretariado de Migraciones de la Diócesis elabora este "Informe de Aproximación Estadística a la población extranjera en la provincia de Alicante 2026" para analizar la evolución demográfica y de necesidades, y porque "detrás de cada cifra hay una historia, una familia, un proyecto de vida", concluyen.