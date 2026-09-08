Calendario escolar 2026/2027 en Alicante: inicio y fin de curso, puentes y festivos

Este miércoles arranca el curso escolar 2026/2027 en la ciudad de Alicante. Como cada año el calendario cambia y los días festivos que los escolares pueden disfrutar y los padres tienen que organizarse en función de estas jornadas. Además de las vacaciones de Navidad y Semana Santa, el calendario deja varios festivos muy bien situados que permitirán encadenar tres y hasta cuatro jornadas consecutivas sin acudir a las aulas.

En la ciudad de Alicante, las clases de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato comenzarán este miércoles 9 de septiembre y finalizarán el viernes 18 de junio de 2027, víspera de las Hogueras de San Juan. Así lo establece el calendario aprobado por el Ayuntamiento de Alicante para la ciudad, que incorpora los festivos autonómicos y nacionales, los días no lectivos acordados por el Consejo Escolar Municipal y una modificación importante de las vacaciones de Semana Santa.

Dos macro puentes antes de que acabe el año en Alicante

El primer parón desde el inicio del curso llegará apenas un mes después del comienzo de las clases. El viernes 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana, será festivo y los alumnos no tendrán clase. Solo tres días después llega el lunes 12 de octubre, Fiesta Nacional de España. Ambas fechas aparecen expresamente como jornadas no lectivas en el calendario oficial de la Generalitat, así que se encadenarán cuatro días sin colegio, un macro puente para disfrutar.

Un 9 d'octubre bajo la lluvia para turistas y hosteleros / Héctor Fuentes

Noviembre, en cambio, no incorpora ninguna jornada festiva adicional entre semana, ya que este año el festivo del 1 de noviembre, Día de todos los Santos, cae en domingo.

Habrá que esperar hasta diciembre, uno de los meses que más días libres concentra. El lunes 7 de diciembre será no lectivo por decisión del Consejo Escolar Municipal y enlazará directamente con el martes 8 de diciembre, festivo por la Inmaculada Concepción. Otro festivo que este año cae domingo es el 6 de diciembre, Día de la Constitución. Así pues, los escolares gozarán de otro puente de cuatro días.

El siguiente descanso llegará apenas dos semanas después. El Ayuntamiento ha fijado también como no lectivo el lunes 21 de diciembre, también a petición del Consejo EScolar Municipal, justo antes del comienzo de las vacaciones navideñas. De este modo, aunque el periodo oficial de Navidad comienza el 22 de diciembre de 2026 y termina el miércoles 6 de enero de 2027, los escolares de Alicante acabarán realmente las clases el viernes 18 de diciembre, al quedar en medio el fin de semana y el lunes no lectivo.

Cambios en la Semana Santa de Alicante

El siguiente festivo marcado en el calendario escolar será el viernes 19 de marzo de 2027, San José. La fecha tendrá este curso una importancia especial porque quedará inmediatamente unida al fin de semana y al inicio de las vacaciones de Semana Santa en Alicante.

Y es que Alicante ha modificado para este curso las fechas generales establecidas por la Generalitat . Mientras el calendario autonómico situaba las vacaciones de Pascua entre el 25 de marzo y el 5 de abril, el Consejo Escolar Municipal solicitó trasladarlas para que coincidieran mejor con la Semana Santa alicantina.

Finalmente, los alumnos de la ciudad tendrán vacaciones desde el lunes 22 hasta el miércoles 31 de marzo de 2027, ambos incluidos. Para realizar este cambio se declararon no lectivos los días 22, 23 y 24 de marzo y, a cambio, serán lectivos el 1, 2 y 5 de abril. La modificación fue autorizada por la Conselleria de Educación.

Alex Domínguez

Abril todavía reservará otro descanso: el jueves 8 de abril, festividad local de Santa Faz, tampoco habrá clase en Alicante. Al día siguiente, viernes 9 de abril, tampoco habrá actividad lectiva, al tratarse de uno de los tres días elegidos por el Consejo Escolar Municipal. Así aparece reflejado en el calendario oficial de la ciudad.

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En mayo, el 1 de mayo, Fiesta del Trabajo, cae en sábado, por lo que no generará un día extra sin clase. Después ya no aparecen nuevos festivos entre semana antes de que el curso termine el viernes 18 de junio.