Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plus Ultra ZapateroEntrada masiva CeutaMatriculación escolar AlicanteNavidad en AlicanteSemidesnudos en la ExplanadaAlerta naranja en AlicanteEscaparate INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Vuelta al cole

El Consell asegura que los docentes interinos cobrarán el aumento en septiembre

El gobierno autonómico despeja dudas sobre un posible cuello de botella en la gestión de nóminas y asegura que la aplicación en septiembre es para todos los docentes

El Consell aprueba la subida salarial del profesorado

El Consell aprueba la subida salarial del profesorado

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Andrés Herrero Gutiérrez

Andrés Herrero Gutiérrez

Alicante

El profesorado interino cobrará el aumento salarial de 75 euros a partir de septiembre, al igual que el resto de docentes. El pleno del Consell ha aprobado que el incremento se aplique este mes y no en octubre, como la Conselleria había trasladado a los sindicatos que podía ocurrir. "La aplicación es para todos tengan la condición que tengan", ha asegurado el portavoz del gobierno autonómico, Miguel Barrachina.

El sindicato CSIF explicó la semana pasada a INFORMACIÓN que la Conselleria les dijo que podía producirse un retraso porque septiembre "es un mes de alta de interinos". Por lo que existía la duda de si podía producirse un cuello de botella en la gestión de las nóminas en septiembre. "Pedimos que se refuercen las plantillas territoriales que gestionan las nóminas y que los docentes de carrera y los interinos cobren a final de mes", señaló el presidente de Educación de CSIF, José Seco.

La provincia de Alicante es la que más interinos tiene de la Comunidad Valenciana en el sector educativo. El 30,89 % de los profesores de secundaria y de otros cuerpos tiene esta condición. Mientras que en Castellón es el 28,39 %, y en Valencia, el 18,00 %. En Primaria, Alicante tiene un 24,93 % de maestros interinos, mientras que en Castellón es del 20,58% y en Valencia, el 11,63%.

Noticias relacionadas y más

NOTICIA EN ELABORACIÓN

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un pasajero conflictivo obliga a movilizar a la Policía para recibir un vuelo Varsovia-Alicante
  2. Preocupación ante el funcionamiento de los autobuses públicos entre Alicante y la Universidad
  3. Mecamodel, la 'tienda de los niños grandes', echa el cierre en Alicante
  4. Semidesnudos en La Explanada de Alicante
  5. Las tiendas de souvenirs proliferan en Alicante con objetos de escasa relación con la ciudad
  6. El Ayuntamiento de Alicante cierra antes del fin del verano y sin previo aviso la piscina descubierta del Tossal
  7. El Ayuntamiento reconoce la desigualdad entre barrios y la falta de vivienda asequible entre los principales problemas de Alicante
  8. La Policía Local de Alicante interviene más de 50.000 productos falsificados durante julio y agosto

El Consell asegura que los docentes interinos cobrarán el aumento en septiembre

El Consell asegura que los docentes interinos cobrarán el aumento en septiembre

Vectalia presenta en Expourbania su modelo integral de servicios para las ciudades

Vectalia presenta en Expourbania su modelo integral de servicios para las ciudades

Alicante lidera España en población extranjera: uno de cada cuatro vecinos tiene otra nacionalidad

Alicante lidera España en población extranjera: uno de cada cuatro vecinos tiene otra nacionalidad

Calendario escolar 2026/2027 en Alicante: inicio y fin de curso, puentes y festivos

Calendario escolar 2026/2027 en Alicante: inicio y fin de curso, puentes y festivos

La Aemet avisa: otro día con temperaturas de hasta 38 grados antes de un miércoles con avisos por tormentas y granizo

La Aemet avisa: otro día con temperaturas de hasta 38 grados antes de un miércoles con avisos por tormentas y granizo

La Navidad llega a Alicante antes del fin del verano: el Ayuntamiento ya instala el alumbrado

La Navidad llega a Alicante antes del fin del verano: el Ayuntamiento ya instala el alumbrado

La alta demanda de las carreras STEM y de Salud marcan el inicio de curso en la Universidad de Alicante

La alta demanda de las carreras STEM y de Salud marcan el inicio de curso en la Universidad de Alicante

La terminal de cruceros abre un "duty free" con el reto de vender productos alicantinos

La terminal de cruceros abre un "duty free" con el reto de vender productos alicantinos
Tracking Pixel Contents