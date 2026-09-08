El Consell asegura que los docentes interinos cobrarán el aumento en septiembre

El profesorado interino cobrará el aumento salarial de 75 euros a partir de septiembre, al igual que el resto de docentes. El pleno del Consell ha aprobado que el incremento se aplique este mes y no en octubre, como la Conselleria había trasladado a los sindicatos que podía ocurrir. "La aplicación es para todos tengan la condición que tengan", ha asegurado el portavoz del gobierno autonómico, Miguel Barrachina.

El sindicato CSIF explicó la semana pasada a INFORMACIÓN que la Conselleria les dijo que podía producirse un retraso porque septiembre "es un mes de alta de interinos". Por lo que existía la duda de si podía producirse un cuello de botella en la gestión de las nóminas en septiembre. "Pedimos que se refuercen las plantillas territoriales que gestionan las nóminas y que los docentes de carrera y los interinos cobren a final de mes", señaló el presidente de Educación de CSIF, José Seco.

La provincia de Alicante es la que más interinos tiene de la Comunidad Valenciana en el sector educativo. El 30,89 % de los profesores de secundaria y de otros cuerpos tiene esta condición. Mientras que en Castellón es el 28,39 %, y en Valencia, el 18,00 %. En Primaria, Alicante tiene un 24,93 % de maestros interinos, mientras que en Castellón es del 20,58% y en Valencia, el 11,63%.

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