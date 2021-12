Hereva de la indústria del paper i de l’espardenya dels segles passats, Banyeres de Mariola, amb uns set mil cent habitants, presenta ara una indústria més diversificada, motor de l’economia local (tèxtil, plàstic, cartró, alimentació...).

Des del nostre Ajuntament treballem no només en el suport al sector secundari (amb les millores de polígons que estem realitzant juntament amb l’IVACE), sinó també en el desenvolupament d’aspectes com el turisme, el medi ambient, la sostenibilitat...

Imminents actuacions estan modificant la nostra població i estan convertint-la en un referent. A nivell d’urbanisme i infraestructures, cal destacar la limitació del recinte del cementeri, la millora d’algunes fonts públiques (fonts del Sapo i del Cavaller) i el tancament lateral de la pista esportiva coberta, així com el condicionament d’una sala esportiva multifuncional dins del pavelló. No obstant, la modificació de la Plaça Major serà l’actuació que marque un canvi en la visió del nostre casc antic: un espai per a les persones, lluny de ser el siti envaït de vehicles que és ara.

Per altra banda, el dia 1 de desembre, Banyeres de Mariola ha començat un camí clar cap a un futur més sostenible econòmicament i mediambiental. El sistema de recollida selectiva de residus «Porta a Porta» ajudarà el nostre poble al compliment de la normativa europea, estatal i autonòmica, aconseguint un percentatge molt més elevat de residus reciclats. banyeres de Mariola camina cap a un futur més sostenible.