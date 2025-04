"La igualdad no retrocede, solo hay gobiernos que frenan sus avances"

La Agrupación de Mujeres Abogadas y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante (Icali) han concedido su III Premio de Igualdad a la letrada Concepción Collado por su trayectoria profesional. Un reconocimiento a una carrera profesional en la lucha por la igualdad y contra la discriminación que recibió el miércoles en la sede del Icali. Abogada en ejercicio desde enero de 1977, expresidenta de AMA, e integrante de la Red Feminista Derecho Constitucional, Collado cuenta con una dilatada trayectoria en defensa y fomento de la igualdad de la mujer en todos los ámbitos.

Pregunta: ¿Cómo valora la concesión de este premio?

Respuesta: Estoy abrumada y muy contenta. Que te den un premio por una trayectoria profesional luchando por la igualdad siempre es algo satisfactorio. Premios como este son una forma de reconocer a las personas que están luchando por el fin de la discriminación hacia la mujer y eso es algo que siempre es de agradecer.

P.: ¿Viendo el camino recorrido qué balance puede hacer del avance a la igualdad?

R.: La lucha por la igualdad ha sido el mayor proyecto político del siglo XX . Así lo dijo Boutros Ghali, secretario general de Naciones Unidas, en 1995 en la clausura de la IV Conferencia de la Mujer en Pekín. Y eso es así. Las mujeres sin duda hemos avanzado mucho en nuestra situación durante los últimos años. Pero hay que reconocer que este avance no es universal, ni homogéneo. Continúan las desigualdades, la violencia de género nos golpea una y otra vez, se mantienen los estereotipos y siguen muy aceptados socialmente … De todos modos, el hecho de que se mantengan estas situaciones, no significa que no hayamos avanzado. Es síntoma de que todavía queda mucho trabajo por hacer.

"Negar la violencia machista es negar la evidencia, a las mujeres nos matan todos los días"

P.: ¿Cómo valora el auge del negacionismo de la violencia machista?

R.: A eso deberíamos llamarlo reacción patriarcal. El patriarcado no reacciona porque hayamos conseguido la igualdad, sino porque ahora parece posible que podamos conseguirla. Las estructuras reaccionarias patriarcales responden y lo hacen en todos los ámbitos y con todas sus armas a su alcance. El negacionismo no deja de ser una manera de negar la evidencia, ¿o es que la violencia no nos mata todos los días a las mujeres? Desgraciadamente. Estoy hablando ahora solamente en el ámbito de la violencia familiar. Hay muchas otras. No quiero hablar de la violencia contra las mujeres como arma de guerra, por ejemplo. El patriarcado reacciona contra el feminismo, que es el instrumento que hemos tenido tanto teórico como reivindicativo las mujeres, porque estamos alcanzando la igualdad. Y desgraciadamente se reacciona con otros elementos conservadores que estamos viendo por todo el mundo. En definitiva, se trata de la respuesta de todo ese conservadurismo y con líderes mundiales muy importantes a la cabeza, que vemos reflejada también en la xenofobia, o los ataques contra las personas homosexuales.

Concepción Collado, en el centro de la imagen, con el decano del Icali, Ignacio Gally, y la presidenta de AMA, Isabel Moltó. / Información

P.: ¿Ve peligros de retroceso en todo lo que se ha conseguido?

R.: No, en absoluto. La igualdad no retrocede, son algunos gobiernos los que tratan de frenarla. Una de las ventajas de los sistemas democráticos es que podemos legislar para conseguir todos esos avances. Luego pueden venir otros para intentar cambiar la legislación. Pero será algo momentáneo. Luego ya volveremos y la seguiremos cambiando, para continuar avanzando. Existe ya una legislación sobre la igualdad y las mujeres muy importante que es difícil cargársela. Otra cosa es que se paralicen subvenciones, o no se den los instrumentos para seguir progresando. Como sabemos, esto es lo que hacen los gobiernos conservadores. Pero hacia atrás, no. Las mujeres no vamos a dar un paso atrás después de todo lo que hemos luchado. Aunque haya retrocesos aparentes, eso significa que no hemos conseguido lo que tenemos que conseguir.

P.: Usted ha impartido cursos a agentes de las Fuerzas de Seguridad en perspectiva de género, ¿ha notado cambios en la sensibilidad en estas materias?.

R.: Nosotras estuvimos dando cursos hace muchos años y salimos muy satisfechas. Recuerdo que un día después de una de las clases, se nos acercó un guardia civil en segunda actividad para agradecernos lo que habíamos explicado porque ya lo entendía todo. La perspectiva de género es algo que hay que explicarlo por quienes sabemos de lo que estamos hablando. No sé muy bien quién los imparte ahora, pero es importante que lo haga gente formada en estas materias. Saber cómo la desigualdad afecta a las mujeres en todos los ámbitos. Se perciben muchos elementos positivos entre las Fuerzas de Seguridad, pero también negativos. Cuando va una mujer maltratada a Comisaría a denunciar, le siguen diciendo barbaridades. Pero no siempre. Aunque a veces se callan porque saben que, con la llegada de la asistencia letrada, esa denuncia va a continuar su recorrido.

"Hemos visto sentencias que son tremendas, pero el Supremo las está corrigiendo"

P.: ¿Y ha habido cambios en la judicatura a la hora de dictar sentencias?

R.: Hay sentencias tremendas. Afortunadamente, lo que ocurre es que el Tribunal Supremo está haciendo otras que son magníficas y que las han corregido. Aunque haya juzgados de instancias inferiores dictando resoluciones con las que nos llevamos las manos a la cabeza, en el Alto Tribunal todo eso corrige después. Han dictado fallos que son magníficas, por ejemplo en el tema de la violencia contra las mujeres.

Retos

P.: ¿Qué retos tiene ahora mismo la igualdad?

R.: El reto sigue siendo que las mujeres estén presentes en todos los ámbitos de la vida y que activemos los instrumentos que nos ofrecen las diferentes normas como la Ley Integral de Violencia contra la Mujer o la Ley de Igualdad. El problema de los retos es que hay gobiernos autonómicos y locales que están dejando de promocionar estos instrumentos. Tenemos los instrumentos necesarios para avanzar en la igualdad con estas leyes. El problema está en que los gobiernos las apliquen como hay que hacerlo, dando medios, subvenciones, organización… en definitiva, seguir luchando para que eso se siga produciendo. Ahora mismo se pueden hacer leyes para mejorar algún aspecto, pero tenemos los instrumentos suficientes para seguir avanzando. El problema es que se activen o no por quien tiene que hacerlo.

P.: ¿Cómo valora el aumento de las denuncias por violencia sexual?, ¿hay más casos o hay menos miedo a denunciar?

R.: Probablemente, haya un poco de las dos cosas. Es indudable que hoy las mujeres denuncian más. Antes no lo hacían porque eso les producía una vergüenza terrible, aparte de la situación personal que les causaban esas situaciones. Las mujeres están empezando a denunciar porque son conscientes de que tienen instrumentos, como el derecho a asistencia letrada. También parece que el problema es que la educación sexual de la gente joven no se está produciendo con normalidad, como debería producirse, desde las primeras escolarizaciones, las relaciones entre hombres y mujeres y parece que se están formando mucho a través de redes sociales, a través de pornografía, lo que no es una formación adecuada.

