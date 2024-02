AMAIA RODRÍGUEZ. CEO de Gravity Wave. «Empezamos con la esperanza de cambiar el mundo y ya hemos limpiado 500.000 kilos de plástico»

Durante uno de sus viajes por el sudeste asiático en el que se encontró con auténticas islas flotantes de plástico, Amaia Rodríguez decidió sacar este material contaminante del agua y transformarlo en algo útil, para darle una segunda vida.

Junto con su hermano Julen fundó Gravity Wave, una compañía que, en colaboración con pescadores de diversos puntos del litoral español, fabrica diversos artículos gracias al plástico que recogen los barcos cuando salen a faenar.

Lo que empezó como «una idea un poco loca con la que nos proponíamos salvar el mundo» ya cuenta con más de 7.000 pescadores que colaboran con el proyecto, en el que se han retirado más de medio millón de kilos de materiales contaminantes de mar abierto.

Por todo ello, Amaia Rodríguez ha recibido el premio «Importante» de julio, un mes que tiene un especial significado para ella, ya que es en el que se celebra el Día Mundial de los Océanos. «Recibí la noticia estando con mi familia y la verdad es que no me lo podía creer», señala, «Gravity Wave surge por una preocupación personal al ver un problema muy grave que no tenía solución, pero ha crecido más de lo que esperaba».

Rodríguez recuerda cómo, en 2019, nació su empresa «que pretendía ser un proyecto social, cambiando la definición clásica de empresa y poniendo el foco en los valores que defendemos». Algo que, un lustro más tarde, puede mostrarse satisfecha de haber conseguido.

En este tiempo, la compañía se ha ido ampliando de forma casi exponencial. «Empezamos los dos solos y ahora somos casi 20 personas. Recuerdo cuando celebramos los primeros mil kilos retirados del mar, y ahora ya hemos superado el medio millón». Su proyecto se ha puesto en marcha en cuatro países actualmente (España, Grecia, Italia y Egipto) y, aunque opera principalmente en el Mediterráneo, ha comenzado a expandirse también por diferentes puntos del Cantábrico y el Atlántico.

Pero el crecimiento de Gravity Wave no queda ahí, según confiesa su fundadora, «se viene un 2024 de locos para nosotros», en el que espera continuar aumentando sus cifras y poder sacar pecho entre sus clientes (MINI, Alain Afflelou o Sprinter, entre otros) de que ya no solo fabrican diferentes elementos de mobiliario urbano para ciudades o para empresas, sino que han conseguido sacar materia prima 100% reciclada. Un avance que permitirá que empresas de la provincia, como las del sector juguetero, no tengan que recurrir a plásticos de nueva fabricación para llevar a cabo sus productos, sino que podrán hacerlos con materiales recogidos directamente del mar.

Una decisión, la de emprender este proyecto, que Rodríguez califica como lo más duro que ha hecho en su vida aunque, a la vez, sea lo más bonito. Además de haber tenido que poner en marcha un modelo de negocio desconocido hasta el momento y captar inversión externa, esta joven emprendedora asegura que el mundo en el que ahora se mueve continúa estando diseñado, principalmente para los hombres.