Una noche repleta de estrenos

La gala de los «Importantes» fue para muchos de los políticos alicantinos y autonómicos una noche de estreno, ya que buena parte de ellos acudían a la cita ocupando un nuevo cargo, después del intenso ciclo electoral que se vivió el año pasado. Algunos lo hacían como consecuencia del resultado de las urnas, como el nuevo presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. También había quien lo hacía por las derivadas de los comicios, entre ellos, la nueva secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant. Otro representante del Gobierno, el subdelegado en Alicante, Juan Antonio Nieves, también lleva poco tiempo desempeñando su nueva responsabilidad. Entre las novedades también se encontraban el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, o varios de los alcaldes de la provincia, como los de Elche, Pablo Ruz; Orihuela, Pepe Vegara; o San Vicente del Raspeig; Pachi Pascual.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala; la edil de Elche María Bonmatí; el alcalde de Elche, Pablo Ruz; el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot; el edil ilicitano José Navarro y el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, antes de que diera comienzo la entrega de los galardones. / Información

La representación de la Generalitat estuvo encabezada por el jefe del Consell, Carlos Mazón, a quien acompañaron varios de sus consellers, como la vicepresidenta segunda, Susana Camarero. También estuvieron presentes los responsables de Educación, José Antonio Rovira, de Innovación, Nuria Montes, de Hacienda, Ruth Merino, y de Medio Ambiente, Salomé Pradas. También se pudo ver a algunos de los componentes del anterior gobierno del Botànic, como el expresidente, el senador Ximo Puig, la exvicepresidenta, la diputada Aitana Mas, o antiguos consellers, como Arcadi España, ahora secretario de Estado de Política Territorial, o Manuel Alcaraz. Otro de los históricos de la política alicantina presentes fue Emilio Soler. Entre las autoridades también se encontraban la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; el Síndic de Greuges; Ángel Luna, y sus adjuntos, Carlos Castillo y Concha Bru; el Síndic de Comptes Antonio Mira-Perceval, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Luis Rodríguez. En las primeras filas del auditorio se pudo ver igualmente a los alcaldes de Alicante, Luis Barcala, y Elda, Rubén Alfaro, y a la secretaria del grupo popular en el Congreso, Macarena Montesinos.

La portavoz adjunta de Compromís en las Cortes Valencianas, la crevillentina Aitana Mas, y el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, se reencontraron en Alicante tras haber compartido el gobierno del Botànic hasta el año pasado. / BorjaCampoy

También fue muy numerosa la presencia de altos cargos del Ejecutivo autonómico, entre ellos los secretarios autonómicos Santiago Lumbreras, José Manuel Cuenca, Javier Sendra, Emilio Argüeso, Sebastián Fernández y Daniel McEvoy o los directores generales Raúl Mérida, Francisco González, Xaro Escrig, Marta Armendia, Jorge Cabo y Manuel Ríos. También acudieron las directoras generales con el Botànic Zulima Pérez y Ana Berenguer.

El Síndic de Comptes Antonio Mira-Perceval, y el Síndic de Greuges, Ángel Luna, posaron para los fotógrafos de INFORMACIÓN antes de que se iniciara la ceremonia en el auditorio alicantino en la que se reconoció al talento de la provincia. / BorjaCampoy

Entre los diputados en el Congreso, estuvieron presentes, por parte del PSOE, Alejandro Soler, Araceli Poblador y Patricia Blanquer. Se les pudo ver acompañados de otros socialistas, como la senadora Ana Martínez, el jefe de Gabinete de Arcadi España, Rafael Briet, o el exsenador José Asensi. Por parte del PP acudieron los diputados en el Congreso Joaquín Melgarejo, Julia Parra y César Sánchez y los senadores Teresa Belmonte, María Dolores Esteve y Gerardo Camps.

Desde las Cortes Valencianas, el PP contó con la presencia del secretario de la Mesa, Víctor Soler, y de los diputados Javier Gutiérrez, María Gómez, José Ramón González de Zárate, Manuel Pérez Fenoll, Lola Peña, Mari Carmen Martínez Clemor, Nando Pastor y Pepe Salas. Por parte del PSPV-PSOE lo hicieron el síndic, José Muñoz, y los diputados Ramón Abad, Mario Villar, Mayte García, Yaissel Sánchez, José Díaz, Charo Navalón, Marisa Navarro, Núria Pina y Laura Soler. En cuanto a Compromís, asistieron los diputados Aitana Mas, Gerard Fullana y Maria José Calabuig. Por último, la presencia de Vox estuvo protagonizada por las diputadas Julia Llopis y María Teresa Ramírez.

Los consellers de Innovación, Nuria Montes, de Medio Ambiente, Salomé Pradas, de Educación, José Antonio Rovira, y de Hacienda, Ruth Merino, y la vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, sentados en la primera fila del auditorio alicantino. / Información

La Diputación de Alicante estuvo representada en primer término por su presidente, Toni Pérez. Por parte del equipo de gobierno, del PP, también estuvieron presentes la vicepresidenta primera, Ana Serna, la vicepresidenta segunda, Marina Sáez, y los diputados Juan de Dios Navarro, Bernabé Cano, Loreto Serrano, Carlos Pastor, José Antonio Bermejo, Antonio Bernabeu, Arturo Poquet, Carmen Sellés y Lourdes Llopis y la jefa de Gabinete, Consuelo Maluenda. Por parte del PSPV acudió su portavoz, Vicente Arques, junto a los diputados, Yolanda Seva, José Ramiro, Francis Rubio, Verónica Giménez y Raquel Marín. De la institución provincial también estuvo presente la portavoz de Vox, Gema Alemán. No se perdió la cita tampoco el director general de SUMA, José Antonio Belso.

Ximo Puig, expresidente de la Generalitat Valenciana y actual senador, y el secretario provincial del PSPV-PSOE y diputado en el Congreso, Alejandro Soler, se saludan ante la mirada del exalcalde de Elche, Carlos González, y la diputada en el Congreso Patricia Blanquer. / Información

En cuanto a los ayuntamientos, por parte de la capital de la provincia acudieron a la cita el alcalde, Luis Barcala, junto al vicealcalde, Manuel Villar, y los concejales del equipo de gobierno Antonio Peral, Ana Poquet, Lidia López, Nayma Beldjilali, Begoña León y Cristina García. Además, estuvo Vicente López, coordinador general de Estrategia Municipal. Por parte de la oposición no faltó nadie del Ayuntamiento de Alicante. Desde el PSOE acudieron sus ocho concejales: Ana Barceló, Trini Amorós, Miguel Castelló, Eduardo Rodríguez, Raúl Ruiz, Silvia Castell, Victoria Melgosa y Emilio Ruiz. De Vox estuvieron presentes Carmen Robledillo, Mario Ortolá, Juan Utrera y Óscar Castillo. Por su parte, de Compromís fueron Rafa Mas y Sara Llobell, mientras que de EU-Podemos no faltó Manolo Copé. Además, también se dejaron ver exmiembros de la Corporación municipal como Miguel Millana, que a su vez es secretario local socialista. También la vicesecretaria del PSOE alicantino, la exconcejala Eva Montesinos. Del PSOE, entre otros, tampoco se perdió la gala el exsenador Ángel Franco y los exconcejales Manuel Martínez, Fernando Marcos y Manuel Marín, ahora asesor municipal. Igualmente asistieron el exconcejal Natxo Bellido, todavía líder local de Compromís y recién nombrado secretario comarcal de Més, y el actual secretario de Organización de Compromís en Alicante, Pere García. No se perdieron la gala tampoco los exconcejales José Ramón González, Belén González, Marta García-Romeu, Asunción Sánchez Zaplana, Lola Vílchez y Carlos Giménez, entre otros. También estuvieron presentes el veterano del Bloc Toni Arques y Fran García, de Sumar.

El consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, la ministra y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, y la vicepresidenta de Prensa Ibérica, Arantza Sarasola. / Información

En el caso del Ayuntamiento de Elche, la representación popular estuvo protagonizada por el alcalde, Pablo Ruz, y los concejales José Navarro, Celia Lastra, Loli Serna, María Bonmatí y Caridad Martínez, quienes acudieron acompañados por el jefe de Protocolo, Francisco Sabater. La representación del PSOE ilicitano corrió a cargo de los ediles Héctor Díez, Mariano Valera, Patricia Maciá, Vicente Alberola, Iván Gómez y Gema Fos y del presidente del grupo municipal y exalcalde, Carlos González. También se pudo ver al exportavoz municipal de Ciudadanos en Elche, Eduardo García-Ontiveros, que estuvo acompañado por la presidenta de Cs en la Comunidad Valenciana, Mamen Peris, y por el eurodiputado Jordi Cañas. Otros ilicitanos presentes fueron la exalcaldesa Mercedes Alonso, el ex director general de la Sociedad para la Transformación Digital, Antonio Rodes, y la vocal del Consell Jurídic Consultiu Mari Carmen Pérez Cascales.

Los socialistas Ramón Abad, Patricia Blanquer, Raquel Marín, Yolanda Seva, Vicenta Arques y Laura Soler, diputados en las Cortes Valencianas, el Congreso y la Diputación de Alicante. / Información

En cuanto al resto de la comarca del Baix Vinalopó, por Crevillent acudieron la alcaldesa, la popular Lourdes Aznar, y los concejales Vicente Sánchez-Maciá y Pedro García. Por parte de Santa Pola, estuvieron presentes la alcaldesa, Loreto Serrano, y los ediles Ángel Piedecausa, Trinidad Ortiz, Encarnación Ramírez, Borja Merino y Joaquín Lozano.

De la Vega Baja asistieron, entre otros, al margen de los ya nombrados previamente, la mayor parte como diputados o senadores, el alcalde de Rafal, Manuel Pineda, los concejales de Orihuela Víctor Sigüenza, Irene Celdrán y Mónica Pastor, el concejal de Turismo de Almoradí, José Antonio Latorre, y la edil de fiestas de Pilar de la Horadada, Asunción Sánchez.

Los concecejales del grupo socialista en el Ayuntamiento de Alicante Eduardo Rodríguez y Emilio Ruiz, el exedil Fernando Marcos, la concejala Victoria Melgosa, el diputado en las Cortes Valencianas José Díaz, la exconcejala Eva Montesinos y la portavoz municipal del PSOE en Alicante, Ana Barceló. / Información

De la esfera política de l’Alacantí se pudo ver, en el caso de San Vicente del Raspeig, al alcalde, Pachi Pascual, y los concejales de Consumo, Mercedes Torregrosa, y Servicios, Antonio Díaz, los concejales del PSOE Asun París, Jesús Villar, Bruno Radermecker, Noelia Hernán, María Jesús Moreno y Yolanda García, y los concejales de EU-Unides Podem Alberto Beviá y Natalia Jerez, quien estuvo acompañada por Carmen Villaverde.

En el caso de El Campello asistieron el alcalde, Juanjo Berenguer, la concejala de Recursos Humanos, Lourdes Llopis, los ediles de EU-Unides Podem Pedro Mario Pardo y Eric Quiles y los ediles de Per El Campello Paco Toni Palomares y Ángela Lloret. Por parte de Busot, acudió su alcalde, Alejandro Morant, también de Fira Alacant.

Por parte de Mutxamel acudieron el alcalde, Rafael García, y los concejales de Recursos Humanos, Lara Llorca, y Urbanismo, Vicente Gomis.

El presidente de la Diputación Provincial de Alicante y alcalde de Benidorm, Toni Pérez, el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, la periodista Asunción Valdés y el ingeniero de Montes Emiliano Sanz Cañada. / Información

Por último, la presencia de Sant Joan d’Alacant estuvo protagonizada por el alcalde, Santi Román, y los concejales de Policía, Nicolás López, Vivienda, Charo Tomás, Mayores, Carmen Navarro, Sanidad, Julia Aparicio, y Comercio, Manolo Nieto, los concejales del PSOE Esther Donate, Javier Sánchez, Eva María Delgado, Esther Iborra, Daniel Amores y Alberto Cía y los ediles de Compromís Velia Planelles y Joanra Gomis. También estuvo presente el secretario comarcal socialista, Baltasar Ortiz.

Lino Pascual, alcalde de Relleu; Toni Cabot, director de INFORMACIÓN; Pachi Pascual, alcalde de San Vicente del Raspeig; la edil de Medio Ambiente de San Vicente, Mercedes Torregrosa, y el de Servicios, Antonio Díaz. / Información

En cuanto a los municipios del Medio y Alto Vinalopó, de Elda asistieron el alcalde, Rubén Alfaro, la concejala de Deportes y Educación, María Gisbert, la concejala de Fomento Económico e Industria, Elizabeth Belda, el concejal de Hacienda, Fernando Gómez, el jefe de gabinete de Alcaldía de Elda, Juan Carlos Pérez Gil, y el portavoz del PP, Francisco Sánchez. De Villena el alcalde, Fulgencio Cerdán, la concejal de Cultura, María Server, y la de Juventud, Eva María García. De Novelda, el alcalde Francisco José Martínez, su edil de Seguridad Ximo Mira, y el intendente jefe de la Policía Local de Novelda, Rafael Sarrió. De Aspe, el alcalde, Antonio Puerto, y sus ediles de Hacienda, José Vicente Pérez Botella, Sanidad, Yolanda Moreno, y de Urbanismo, Daniel Puerto. Y de Monforte del Cid, el alcalde, Juan José Hernández, y sus ediles de Bienestar Social e Igualdad, Maribel de las Nieves, y de Cultura, Fini Terol.

El exconseller Manuel Alcaraz, los concejales en el Ayuntamiento de Alicante Sara Llobell y Rafa Mas y el secretario comarcal de Més en l’Alacantí, Natxo Bellido, todos ellos representantes de la coalición Compromís en la gala de los Importantes de INFORMACIÓN. / Información

Por la comarca de la Marina Baixa, desde Benidorm acudieron el alcalde, Toni Pérez, el concejal de Espacio Público, Francis Muñoz, el concejal de Seguridad Ciudadana y Eventos, Jesús Carrobles, y el concejal de Presidencia y Comunicación, Juan Díaz. Por el PSPV asistió el miembro de la ejecutiva local Eliseo Yus. Por parte de l’Alfàs del Pi, el alcalde, Vicente Arques, y la concejala de Fondos Europeos y Recursos Humano, María Dolores Albero. También estuvieron presentes los alcaldes de Relleu, Lino Pascual, y Altea, Diego Zaragoza, que acudió acompañado por su edil de Cultura, Josefa Victoria Pérez Llorens. De este municipio también hicieron acto de presencia la portavoz municipal del PP, Rocío Gómez, y los concejales Pedro Ortiz y Mari Lloret.

La jefa de Gabinete de Diputación, Consuelo Maluenda; el director de Transportes, Manuel Ríos; la diputada Carmen Sellés, la alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano; la vicepresidenta de la Diputación, Ana Serna, y el secretario de Vivienda, Sebastián Fernández. / Información

Por último, de los municipios de la zona de la montaña se pudo ver al vicealcalde de Alcoy Àlex Cerradelo y los concelajes Lorena Zamorano y Jordi Martínez, al alcalde de Ibi, Sergio Carrasco, y la vicealcaldesa, Aitana Gandia, al alcalde de Castalla, Jesús López, al alcalde de Muro, Vicent Molina, al vicealcalde, Saúl Serrano, y al concejal Sergi Silvestre, y al alcalde de Banyeres, Josep Sempere. En total, decenas de cargos de toda la provincia.