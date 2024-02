PALOMA MOREDA. Investigadora del Centro de Inteligencia Digital (CENID). «El dinero que se invierte en investigación siempre genera un retorno para la sociedad»

¿Quién no ha tenido problemas alguna vez para resolver un trámite administrativo? Procesos que se eternizan, páginas web que no se entienden, herramientas complejas, vocabulario técnico y especializado... Una serie de problemas que afectan especialmente a las personas con algún tipo de discapacidad cognitiva y que, gracias a la investigación que dirige actualmente Paloma Moreda en el Centro de Inteligencia Digital (CENID), está ahora un paso más cerca de resolverse de manera definitiva.

La investigadora lidera actualmente el proyecto «Procesamiento del Lenguaje Natural para impulsar la simplificación de contenido digital en la administración pública», cuyo principal objetivo es investigar en el uso de la inteligencia artificial para simplificar textos, haciéndolos mucho más accesibles a la ciudadanía.

Por este trabajo, INFORMACIÓN la ha reconocido con el premio «Importante» del mes de abril, un galardón que Moreda recibió después de quedarse «totalmente alucinada», dado que «no lo esperaba para nada, no me lo había imaginado», a lo que no contribuyó la casualidad de que el reconocimiento le fuese comunicado un 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Pese a ello, la investigadora se mostró «muy halagada y satisfecha con los frutos que está dando el trabajo que desarrollan cada día las muchas personas que forman el equipo».

En cuanto a la importancia del CENID y las investigaciones que en él se desarrollan, Moreda sostiene que el hecho de dar un premio a la investigación «visibiliza de cara a la sociedad la inversión que se hace en estos proyectos, que siempre termina generando un retorno en la propia sociedad, por lo que se pone en valor que las administraciones apoyen el trabajo investigador». En el caso del proyecto en el que se encuentra trabajando actualmente, este retorno se lleva a cabo de forma directa: «Lo que hacemos afecta al día a día de las personas, simplificando los textos para convertirlos en lectura fácil ayudamos a cualquiera, no solo a personas con discapacidad», apunta Moreda.

Además, la investigadora destaca el uso de inteligencia artificial para crear un modelo que sea capaz de interpretar el contenido de los documentos y «traducirlo» a un vocabulario mucho más accesible, alejado de tecnicismos y complejidades. Un proyecto innovador pero que, dentro del mundo de la inteligencia artificial, suma nuevas ramas cada día: «Esto avanza rapidísimo, siempre hay líneas de investigación que surgen. Por ejemplo, la detección de noticias falsas, que es algo muy reciente. Por eso aspiramos a seguir llegando a la sociedad y ayudándole con todo lo que necesite».

Necesidad de apoyo

Para lograr estos objetivos, la investigadora del CENID cree que siempre es necesario un mayor apoyo de las instituciones públicas.

«Especialmente en proyectos como este, porque cuando hablamos de ciencia la gente piensa en laboratorios, células y cosas así, pero la investigación no se ciñe solo a eso, sino a que atañe multitud de ámbitos diferentes», revela.

En cuanto a las peticiones concretas de su proyecto, Moreda cree que en la Comunidad Valenciana se debería invertir más en maquinaria ya que, actualmente, no existen procesadores lo suficientemente potentes como para generar modelos, por lo que tenemos que pedirlos «prestados» a otros territorios. Una inversión que significaría un gran avance y cuyo beneficio nos repercutiría a todos.