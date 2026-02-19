Tributo a la sociedad alicantina

El Auditorio Provincial de la Diputación de Alicante (ADDA) se volvió a llenar este jueves hasta los topes con más de 2.000 personas con motivo de la gala de entrega de los premios «Importantes» de INFORMACIÓN. Un evento, el más relevante a nivel social de cuantos se celebran en la provincia, que cumplía su 41 edición bajo el lema «La fuerza de lo que somos» y en el que se reconoció el talento, la excelencia y la generosidad de 19 personas e instituciones que han desempeñado un papel destacado durante el último año.

El acto, presentado por los redactores de INFORMACIÓN Lydia Ferrániz y Alejandro J. Fuentes, arrancó con el discurso del presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, quien destacó los 555 galardones entregados desde 1985.

A continuación desfilaron por el espectacular escenario diseñado por el grupo Idex los verdaderos protagonistas de la velada, a quienes se les entregó una estatuilla del artista Frutos María. Así, el de enero, correspondiente a la empresa Aqualia, fue recogido por Miguel Ángel Benito, director de la empresa en la Comunidad y Baleares, de manos de Javier Moll. Josep Vicent, director del ADDA Simfónica, entregó el de febrero, otorgado a los artistas Yerai Cortés y La Tania. El de marzo, por su parte, fue ex equo para el dermatólogo Manuel Asín y el endocrinólogo Antonio Picó, quienes lo recogieron de manos de la presidenta de las Cortes, Llanos Masó, y el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, respectivamente.

El sector comercial y empresarial estuvo fuertemente representado, con los «Importantes» del mes de abril. Así, el del fabricante de guitarras Guitarras Alhambrafue entregado por la presidenta de AEPA, Marcela Fernández, al secretario de la Fundación Alhambra Juan Sanchis Jordá. César Quintanilla, presidente de CEV Alicante, hizo lo propio con el comerciante de moda italiana Vittorio Cataldo, mientras que João Negrão, director ejecutivo de la EUIPO, lo depositó en manos de Sandra Mira, cuya empresa fabricante de sombreros, Zahati, se ha hecho acreedora de la distinción. Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, le entregó la estatuilla a Carlos Benavent Pertusa, copropietario de Benavent, otro de los comercios alicantinos de moda galardonados, y el presidente del Consejo de Cámaras de la Comunidad, José Vicente Morata, se lo dio a Manuel García, dueño de García Joyeros, que también recibió el «Importante».

La gala continuó con los premios del mes de junio, que en este caso han ido a parar a dos clubes deportivos. Se trata, del Patín Alcodiam Salesiano (PAS Alcoi), cuyo presidente, Andrés Hernández, recibió la estatuilla de manos del director general de Prensa Ibérica en la Comunidad, Murcia y Andalucía, Andrés Sánchez, y del Club Balonmano Horneo Alicante, que estuvo representado también por su presidente, José Sánchez, quien recogió el premio que le entregó Luis Barcala, alcalde de la ciudad.

Así ha sido la gala de los premios "Importantes" de INFORMACIÓN / INFORMACIÓNTV

El mes de julio también ha contado con dos premiados, en este caso sendos municipios que están de celebración. El galardón de Villena, que ha cumplido 500 años como ciudad, lo recogió su alcalde Fulgencio Cerdán de manos del director general de Prensa Ibérica, Sergi Guillot, mientras que el de Benidorm, que conmemora 700 años desde su nacimiento, lo levantó su primer edil Toni Pérez y el presidente de la comisión del 700 aniversario Rafael Alemany, tras recibirlo del consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll.

El de julio lo entregó la consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, a Marouane Abatouy, quien evitó que un hombre se quitara la vida saltando del puente Bimil·lenari de Elche, y el de agosto el presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, a la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa, representado por su presidente Ángel Urbina.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, entregó el galardón de septiembre a la Universidad CEU Cardenal Herrera, que contó con Francisco Sánchez y Álvaro Antón, director y vicerrector respectivamente, sobre el escenario, mientras que la rectora de la Universidad de Alicante (UA), Amparo Navarro, hizo lo propio con el de octubre, recibido por el programa universitario de la cárcel de Villena, representado por la directora del centro penitenciario, María Belén López, y el coordinador de la UNED, Jesús Ayala. Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica, entregó el premio de noviembre a la catedrática de la UA Carmen Alemany, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, el de diciembre al Laboratorio de Robótica Espacial de la UA, representado por su director, Jorge Pomares.

El presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, destacó en la clausura el compromiso de INFORMACIÓN con la provincia, antes de que la orquesta del ADDA pusiera el broche final con una actuación ovacionada por todos los asistentes.