Benigar convierte la 41ª Gala Importantes en un escaparate de movilidad premium

El pasado jueves, 19 de febrero, el Auditorio Provincial de Alicante (ADDA) volvió a vestirse de gala para acoger una de las citas más esperadas del calendario social, cultural y empresarial de la provincia: la 41ª Gala Importantes de INFORMACIÓN. Un evento ya consolidado que reconoce cada año a personas, instituciones y entidades cuyo esfuerzo, compromiso y trayectoria contribuyen de forma decisiva al desarrollo y prestigio de Alicante. En este contexto de excelencia y reconocimiento, el concesionario oficial de BMW en Alicante, Benigar, volvió a tener un papel destacado como patrocinador del evento, reafirmando su compromiso con los valores que inspiran estos galardones.

La presencia de Benigar en esta cita no es casual. La compañía, referente en soluciones de movilidad premium, sostenibles e innovadoras, mantiene una estrecha vinculación con iniciativas que ponen en valor el talento, la responsabilidad social y la apuesta por el futuro. Los concesionarios Benigar aprovecharon el incomparable marco del Auditorio Provincial de Alicante para mostrar tres modelos que encarnan a la perfección la filosofía de la marca: el BMW Serie 7, el BMW X7 y el BMW iX1. Tres vehículos muy distintos entre sí, pero unidos por una misma visión de lujo, tecnología y sostenibilidad.

BMW Serie 7: la máxima expresión del lujo contemporáneo

El BMW Serie 7 fue uno de los modelos que más miradas acaparó durante la velada. Su silueta elegante y su presencia imponente lo convierten en un auténtico icono del segmento de las berlinas de lujo. Cada detalle de su diseño exterior está pensado para transmitir distinción y modernidad, desde la parrilla de doble riñón iluminada, que refuerza su identidad visual, hasta las líneas fluidas que estilizan sus grandes dimensiones y aportan una sensación de movimiento constante.

El carácter exclusivo del BMW Serie 7 se aprecia con especial intensidad en su interior. Destaca especialmente la zona trasera, pensada para quienes buscan el máximo nivel de comodidad, con soluciones innovadoras como la BMW Theatre Screen, una pantalla panorámica que transforma el vehículo en una auténtica sala de cine en movimiento.

El BMW Serie 7, un auténtico icono del segmento de las berlinas de lujo. / Rafa Arjones

El techo de cristal panorámico Sky Lounge añade un plus de exclusividad, creando un ambiente luminoso y sofisticado que se adapta a cada momento del día. Todo ello se combina con un completo arsenal de sistemas de asistencia a la conducción de última generación, diseñados para aumentar la seguridad y reducir el esfuerzo al volante, tanto en trayectos urbanos como en largos viajes por carretera.

En el apartado mecánico, el BMW Serie 7 ofrece una gama versátil que incluye motores de combustión y opciones electrificadas. El BMW 750e xDrive híbrido enchufable es un claro ejemplo de cómo la marca ha sabido integrar rendimiento y sostenibilidad. Gracias a la perfecta coordinación entre el motor eléctrico y el de combustión, permite realizar desplazamientos cotidianos en modo 100 % eléctrico, sin emisiones locales y con un nivel de silencio sobresaliente, manteniendo al mismo tiempo la potencia y la suavidad propias de una berlina de representación.

BMW X7: elegancia, espacio y carácter sin concesiones

Junto al Serie 7, el BMW X7 se erigió como otra de las grandes estrellas de la noche. Este SUV de gran tamaño representa la visión más ambiciosa de BMW dentro de su gama X, combinando un diseño elegante con un dinamismo sorprendente y un interior concebido para ofrecer el máximo confort. Con una longitud cercana a los 5,18 metros, su presencia resulta imponente, pero equilibrada, gracias a unas proporciones cuidadosamente trabajadas.

El frontal del BMW X7 destaca por su inconfundible parrilla y por una firma luminosa que subraya su carácter premium. Los detalles cromados, los faros de cristal y las llantas de diseño exclusivo aportan un toque de sofisticación que no pasa desapercibido. Cada elemento exterior transmite la sensación de estar ante un vehículo pensado para quienes no quieren renunciar a nada.

El BMW X7 representa la visión más ambiciosa de BMW dentro de su gama X. / Rafa Arjones

En el interior, el BMW X7 ofrece un entorno refinado y tecnológico a partes iguales. El puesto de conducción, intuitivo y orientado al conductor, se integra a la perfección con las últimas innovaciones tecnológicas de la marca, facilitando el control de todas las funciones del vehículo de forma sencilla y natural. El gran techo panorámico de cristal es uno de los elementos más llamativos del habitáculo, ya que inunda de luz el interior y refuerza la sensación de amplitud. Cada plaza está pensada para ofrecer el máximo confort, lo que convierte al BMW X7 en un aliado perfecto tanto para el día a día como para largos viajes en familia o con amigos.

A nivel dinámico, este SUV demuestra que el tamaño no está reñido con la agilidad. Gracias a su chasis innovador, la tracción total y sistemas avanzados como el Executive Drive Pro, el BMW X7 ofrece una estabilidad sobresaliente y una conducción precisa en cualquier tipo de carretera. La dirección activa integral mejora la maniobrabilidad, especialmente en entornos urbanos, mientras que su potente motor de seis cilindros en línea TwinPower Turbo permite acelerar de 0 a 100 km/h en solo 5,8 segundos.

BMW iX1: movilidad eléctrica para el presente y el futuro

La apuesta por la electrificación tuvo un protagonismo especial en la gala gracias al BMW iX1, el SUV compacto 100 % eléctrico de BMW. Este modelo simboliza la transición hacia una movilidad más sostenible sin renunciar al placer de conducción ni al diseño característico de la marca. Su estética robusta y moderna lo hace inconfundible desde cualquier ángulo, con una parrilla de doble riñón casi rectangular y unas proporciones que transmiten solidez y dinamismo.

El interior del BMW iX1 está pensado para simplificar y dar protagonismo a lo esencial. La pantalla curva sin marco concentra la información más relevante y permite interactuar con el vehículo de forma intuitiva, ya sea mediante comandos de voz o a través del sistema táctil. Las molduras decorativas y los detalles de acabado, como los pespuntes de contraste, crean una atmósfera equilibrada entre modernidad y elegancia.

El BMW iX1 simboliza la transición hacia una movilidad más sostenible. / Rafa Arjones

En términos de prestaciones, el BMW iX1 demuestra que la movilidad eléctrica puede ser sinónimo de emoción. El iX1 xDrive30 acelera de 0 a 100 km/h en solo 5,6 segundos y ofrece una autonomía de hasta 468 kilómetros, lo que lo convierte en un compañero ideal tanto para el uso diario como para escapadas de fin de semana. Además, el sistema BMW Charging facilita el acceso a una extensa red de carga pública en toda Europa, simplificando la experiencia eléctrica y aportando tranquilidad al conductor.

La presencia del BMW Serie 7, el BMW X7 y el BMW iX1 en la Gala de los Importantes de INFORMACIÓN fue mucho más que una exhibición de vehículos. Representó la visión de futuro de Benigar y BMW, una visión basada en la excelencia, la innovación constante y el compromiso con una movilidad más responsable. En un escenario tan simbólico como el ADDA, estos modelos acompañaron una noche dedicada a reconocer el talento y el esfuerzo que impulsan a la provincia de Alicante hacia un futuro mejor, consolidando una vez más el vínculo entre la marca, la sociedad y los valores que definen a esta emblemática gala.

Benigar es una compañía que ofrece soluciones de movilidad premium, sostenibles e innovadoras, respaldadas por una experiencia de cliente diferencial. Con una trayectoria consolidada, la empresa se ha convertido en el principal referente de BMW, MINI y BMW MOTORRAD en Alicante y Valencia sur, posicionándose como un actor destacado en el sector de la automoción. En línea con la evolución de la sociedad y las nuevas prioridades de las personas, Benigar ha ampliado su enfoque para proponer una visión de la movilidad más humana y orientada al impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente, con compromisos reales alineados con los ODS. Estos avances se recogen en su Memoria de Sostenibilidad, considerada pionera en el sector.

La compañía forma parte de Benigar Corporación, una organización inspirada en la búsqueda constante de la excelencia, con actividad en ámbitos como el inmobiliario y el interiorismo y mobiliario a través de Misura Benigar, además de la automoción con Benigar y Benga, su marca de vehículos de ocasión premium.