Antonio Picó, experto en endocrinología y nutrición: «La diabetes y la obesidad son el principal problema de salud de la sociedad occidental»

Nacido en Alicante, aunque con raíces familiares en Pinoso, Antonio Picó es especialista en Endocrinología y Nutrición, y catedrático de la Universidad Miguel Hernández (UMH). Acumula casi 40 años de trabajo en el Hospital General de Alicante, donde puso en marcha y dirigió el servicio de Nutrición y Endocrinología. A lo largo de su dilatada trayectoria, asimismo, ha sido miembro fundador y presidente de la Sociedad Valenciana de Endocrinología, Diabetes y Nutrición, vicepresidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, y vicedecano de coordinación docente de la Facultad de Medicina de la UMH. Ha dirigido, asimismo, 23 tesis, al tiempo que publicado más de 150 artículos. También es investigador principal del grupo 20 de Isabial, de investigación en Neuroendocrinología del Metabolismo de la Patología Hipofisaria.

En lo que respecta a su principal campo de trabajo, Antonio Picó destaca que «el sistema endocrino es, junto al sistema nervioso, el regulador de todas las funciones del organismo. Confluyen en lo que se denomina el sistema neuroendocrino, sobre el que pivota mi actividad investigadora preferente».

Un sistema de extrema complejidad e importancia, teniendo en cuenta, añade, que está formado por muchas glándulas que producen hormonas que actúan sobre diferentes órganos del cuerpo humano. Este es el caso de las tiroideas, que regulan la frecuencia cardiaca; el cortisol, que permite hacer frente a situaciones de estrés; las sexuales, responsables de la reproducción; la hipófisis, que regula el crecimiento; o la PRL, que permite a las mujeres amamantar a sus bebés.

Picó destaca que las enfermedades del sistema endocrino son debidas a tumores que producen un exceso de secreción hormonal, como por ejemplo, los tumores hipofisarios, que segregan un exceso de hormona de crecimiento y son responsables del gigantismo, o bien a una destrucción de las glándulas que produce un defecto hormonal que genera casos de enanismo. «Al estudio de estas cuestiones es a lo que me dedico preferentemente, sin olvidar, por supuesto, otras áreas de la especialidad», enfatiza el médico.

Durante su carrera ha sido testigo de la evolución de las patologías más prevalentes, y no duda a la hora de señalar que «la diabetes y la obesidad son ahora mismo el principal problema de salud de la sociedad occidental». Sobre la primera, explica que la hay de dos tipos: la que se genera debido a una destrucción de las células del páncreas que produce insulina, y la más frecuente, que se relaciona directamente con la obesidad.

Y destaca, respecto a esto último, que «la obesidad es un factor de riesgo de primer orden para el desarrollo de la hipertensión arterial, el aumento del colesterol, la enfermedad cardiovascular y el cáncer».

Para controlarla subraya la necesidad de mejorar la alimentación, reducir la cantidad de alimento que se ingiere y evitar el sedentarismo. Prácticas saludables que se pueden combinar con fármacos de los que se dispone actualmente y que, remarca, «tienen una efectividad nunca vista hasta ahora».

El problema, lamenta Antonio Picó, es que no se está haciendo un uso adecuado de los mismos. «En ningún momento pueden sustituir a la dieta y al aumento de la actividad física, y su toma debe ser de por vida, algo de lo que creo que los pacientes no son conscientes», advierte. El otro inconveniente, explica, es que «al ser fármacos caros y no estar subvencionados, solo la población con un nivel adquisitivo alto tiene acceso a ellos, no resolviendo por tanto el gran problema de salud al que se enfrenta nuestra sociedad».

Picó, que tiene previsto jubilarse en julio de 2027, dice recibir con mucho orgullo el «Importante», premio que considera un reconocimiento a su larga carrera.