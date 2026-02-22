Aqualia, gestión integral del agua: «La digitalización del ciclo del agua es una de nuestras apuestas estratégicas»

La última clasificación de Global Water Intelligence sitúa a Aqualia como la cuarta empresa de gestión del agua de Europa por población atendida y la novena del mundo. Unas credenciales que ilustran a la perfección la capacidad de esta compañía que, presente en 19 países comunitarios, árabes y americanos, cerró 2025 con una cifra de negocio de 1.800 millones de euros, merced a la actividad desarrollada por un equipo de 15.000 profesionales.

Todo un gigante que también está presente desde hace nada menos que seis décadas en la provincia de Alicante, prestando servicios de agua, saneamiento, pluviales, depuración, obras y desalación a un largo listado de ayuntamientos y generando, a su vez, 300 empleos directos y 400 indirectos.

Y todo ello, según explica el director de la delegación de Aqualia en la Comunidad Valenciana y Baleares, Miguel Ángel Benito, teniendo por bandera una serie de valores como «la cercanía, la vanguardia, la especialización, la transparencia y la vocación de servicio público».

La compañía aborda los nuevos retos del cambio climático a través de una gestión personalizada

El directivo señala que los cambios que se están produciendo en el clima están obligando a abordar nuevos retos en materia de gestión del agua, desde puntos de vista como la escasez de recursos hídricos y la sequía, los escasos recursos de los ayuntamientos, la exigencia de soluciones por parte de los ciudadanos, y la falta de profesionales en este campo. Retos que Aqualia afronta a través de una gestión personalizada, teniendo en cuenta las necesidades de cada municipio. También por medio de la innovación y la digitalización del ciclo del agua que, según Benito, «es una de nuestras apuestas estratégicas».

En este sentido, ha destacado que la compañía trabaja en la actualidad en la implantación de un centro de operaciones integral en La Nucia, el más avanzado de Aqualia en la Comunidad Valenciana, donde herramientas como la IA, la sensórica avanzada, el gemelo digital o el análisis predictivo permitirán una gestión avanzada y proactiva de los recursos hídricos y medioambientales.

La compañía, asimismo, ha resultado ganadora en la candidatura del Instituto de Innovación y Tecnología (EIT) para llevar a cabo proyectos en los próximos 15 años que sirvan para convertir la crisis hídrica en una oportunidad de crecimiento. Será a través de sus hubs tecnológicos en Dénia, Alcoy y La Nucia, aunque con vocación provincial. Aqualia, de igual forma, ha sido seleccionada por el Ivace para desarrollar una iniciativa pionera, como es una plataforma integrada para el tratamiento, monitorización y reutilización segura en entornos vulnerables al cambio climático.

Todos estos méritos y muchos más son los que han hecho que la empresa se haga con el «Importante», una distinción que, señala Benito, «nos anima a seguir superándonos en nuestro trabajo de cada día».