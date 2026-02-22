Benavent, comercio centenario de referencia: «Tenemos el privilegio de atender a los nietos y bisnietos de los primeros clientes»

Para conocer la historia de Benavent hay que remontarse a finales del siglo XIX, cuando Vicente Benavent Moscardó, natural de Benigànim, abrió su primer taller de camisería en la céntrica calle Ruzafa de Valencia. Su destreza y la calidad de las prendas que elaboraba propiciaron que recibiese continuamente nuevos clientes de territorios cercanos, incluidos de municipios como Alicante, Elche y Alcoy, entre otros. Eso obligó a que realizase varios viajes a la capital de la provincia, quedando maravillado por su clima y su gente, y también porque se trataba de una ciudad pequeña, acogedora y con un puerto con un notable movimiento de mercancías.

Así que no tardó en trasladar su negocio, instalando su taller en 1905 en el corazón de Alicante, en la plaza Castelar, creando una red de representantes con la finalidad de captar nuevos clientes en lugares como Murcia, Almería y Granada. Siempre teniendo clara una filosofía de empresa basada en el diseño, la exclusividad y la comodidad en el ámbito de la ropa masculina.

Vicente Benavent Moscardó falleció en 1918 como consecuencia de un accidente en el ascensor del edificio donde estaba ubicada la tienda, haciéndose cargo del negocio su esposa junto a su hijo de 14 años. Fueron momentos complicados, sobre todo después de la Guerra Civil, donde tuvieron que sortear múltiples obstáculos para mantener a flote el negocio.

El negocio ha evolucionado hacia una oferta multimarca, manteniendo la confección a medida

Luego vinieron los cambios en la moda, casi radicales, de los años 50 y 60, con una tendencia hacia el «prêt-à-porter», lo que obligó a Benavent a abordar un importante proceso de adaptación, en una filosofía que se ha venido manteniendo hasta nuestros días generación tras generación.

Así lo señala Carlos Benavent, quien en la actualidad regenta el negocio junto a su hermano Vicente. «La adaptación a las nuevas tendencias ha sido determinante para mantener el negocio y atender las necesidades de nuestros clientes. En la actualidad apostamos por una oferta multimarca, siempre con una calidad media-alta, y con todo tipo de prendas y complementos», subraya.

Y todo ello, en cualquier caso, sin olvidar los orígenes, toda vez que sigue manteniendo la camisería a medida, apartado en el que continúan siendo el buque insignia. Según Carlos Benavent, la oferta de camisas confeccionadas es enorme, pero siempre hay gente con el cuello más o menos ancho o los brazos más o menos largos, y ahí seguimos proporcionándoles prendas a medida».

Benavent llegó a tener hasta siete tiendas, aunque desde 2008 cuentan con un único punto de venta especializado en la avenida del Doctor Gadea, donde aparte de los dos hermanos, trabajan tres empleadas. «Estamos en un sitio estratégico y seguimos siendo un gran referente en nuestro sector», manifiesta.

Y eso se deja notar con la numerosa y, sobre todo, fiel clientela. «Somos la cuarta generación del negocio, y siempre con la calidad y la experiencia por bandera. Una muestra de ello es que tenemos el privilegio de estar atendiendo en la actualidad a los nietos y bisnietos de los que fueron los primeros clientes de nuestro bisabuelo», enfatiza.

Y aprovecha, llegados a este punto, para reclamar un mayor apoyo. Según sus palabras, «no es nada habitual que un negocio, y menos un comercio, cumpla 120 años. Tenemos reconocimientos y formamos parte del Club de Empresas Centenarias de la Provincia de Alicante, pero más allá de eso, deberíamos tener algún tipo de apoyo por parte de las autoridades».

Respecto al «Importante» de INFORMACIÓN, señala que «para nosotros es un orgullo que se premie la trayectoria de un comercio familiar tan vinculado a Alicante».