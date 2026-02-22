Benidorm, 700 años desde su fundación: «Han pasado siete siglos y la ciudad sigue reinventándose cada día»

Fue en mayo de 1325 cuando el almirante Bernat de Sarrià otorgó la «Carta de Poblament» a Benidorm, un documento entregado en Valencia ante el notario Joan Cerdà, y a través del cual se establecían los límites del municipio, así como los derechos y deberes de los nuevos pobladores. Unos habitantes que se asentaron sobre la Punta Canfali, justo el lugar donde se ubicaba El Castell, espacio actualmente reconvertido en el emblemático mirador benidormí que cada año atrae a los miles y miles de visitantes que pasan por el que es un auténtico bastión del sector turístico.

El alcalde, Toni Pérez, se refiere precisamente a este icónico punto para señalar que, a lo largo de su historia, Benidorm siempre ha mirado al mar. «Lo hizo -explica- justo en su nacimiento, desde el castillo, y más adelante cuando se convirtió en una potencia de la marina mercante y también de la pesca del atún en almadraba. Y siguió mirando al mar con la llegada del turismo y cuando se convirtió en una ciudad vertical. El mar siempre ha marcado la pauta de la transformación, y hoy en día, transcurridos nada menos que siete siglos, la ciudad sigue reinventándose cada día con la mirada puesta en ese horizonte azul».

El municipio, nacido en 1325 con la concesión de la «Carta de Poblament», es un referente turístico a nivel internacional

Pérez, cuando echa la vista atrás, distingue muchos momentos importantes para el municipio «Si hablamos de la historia moderna, me referiría al Plan General de 1956, que marcó las directrices de una ciudad en altura, compacta y comprometida con el medio ambiente y la sostenibilidad. Pero, evidentemente, como he dicho antes, son muchas las épocas en las que Benidorm ha marcado la pauta».

Y hace referencia a la vocación de liderazgo que, según sus palabras, distingue al municipio. «Somos conocidos en todo el mundo, y eso no es fácil cuando en el turismo tenemos competidores tan notables como Nueva York o Singapur, por poner solo algunos ejemplos. Además, en cualquier congreso o conferencia que se celebra a nivel internacional, los ponentes nos ponen como ejemplo de gestión turística, innovación y sostenibilidad. Eso, desde luego, es algo que nos hace sentir muy orgullosos».

Noticias relacionadas

El alcalde subraya, además, que a esas cotas se ha llegado sin perder la esencia del pueblo que nació hace 700 años. Y pone como ejemplos los actos que se desarrollaron durante el año pasado para conmemorar estos siete siglos. «Creamos una comisión muy diversa en la que participaron no solo las entidades culturales, sociales y festeras, sino también las económicas y las personas galardonadas con el Premio Ciudad de Benidorm. El resultado fue una completa agenda de actos que nos ayudaron a conocer nuestra historia mirando hacia el futuro». Algo, indica, a lo que también contribuirá el «Importante» de INFORMACIÓN, mostrando su agradecimiento por el galardón.