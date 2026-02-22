Carmen Alemany, catedrática de Literatura Hispanoamericana en la UA: «Las autoras expresan en sus textos la preocupación por los males de la sociedad»

Catedrática de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Alicante (UA), Carmen Alemany recuerda con nostalgia cómo despertó en su ciudad natal, Pego, su pasión por las letras. Según recuerda, «en mi casa no había libros, así que iba muy a menudo a la biblioteca, porque me gustaba mucho leer». En cualquier caso, el gusanillo se le empezó a manifestar de manera más evidente a partir de cursar el sexto curso de la EGB, cuando una profesora les hizo leer a autores como Miguel Hernández, Federico García Lorca y Antonio Machado. «Era justo después de la muerte de Franco», apunta.

Después ya vendría todo rodado. Sobre todo cuando en tercero de BUP y en COU consiguió ganar dos premios por sendos trabajos sobre Juan Ramón Jiménez y Benito Pérez Galdós que, explica, le aportaron 50.000 pesetas que tenía que gastar íntegramente en libros. «Por aquella época, se trataba de mucho dinero», enfatiza.

Experta en Miguel Hernández y Mario Benedetti, se centra ahora en escritoras latinoamericanas

Y todo ello en un contexto, además, en el que un profesor les habló por primera vez de «Cien años de soledad», la obra cumbre de Gabriel García Márquez. «Me lo leí de un tirón porque quedé fascinada, no podía dejarlo». Fue la forma de entrar en contacto con otros autores hispanoamericanos como Mario Benedetti, sembrando las primeras semillas de hacia dónde se orientaría poco después su carrera universitaria.

Así las cosas, y unos años después, su trayectoria académica comenzó con una tesis doctoral sobre Miguel Hernández, de la que es una especialista, hasta el punto de que en 2010 presidió el congreso internacional dedicado al poeta oriolano. También, durante 11 años, dirigió el Centro de Estudios Benedetti, lo que le llevó a fortalecer lazos con escritores latinoamericanos.

Con todo, Carmen Alemany está enfrascada en la actualidad en la literatura hispanoamericana escrita por mujeres, que ha bautizado, con una amplia repercusión, como «narrativa de lo inusual». Un término que le valió una entrevista, hace tres años, en el New York Times. Dentro de este concepto se encuadran autoras como Daniela Tarazona, Cecilia Eudave, Guadalupe Nettel, Samanta Schweblin o Mariana Enríquez.

Pero, ¿por qué este cuño? Carmen Alemany señala que obedece a que «es una literatura que se sale de los parámetros de lo real. No llega a ser del todo fantástica, pero sí que hay una serie de matices que dejan al lector la responsabilidad de decidir si lo que está leyendo es fantástico o no». En lo que respecta a los temas que abordan estas autoras señala que hay una parte que define como introspectiva. «Existe -indica- una necesidad de autoanalizarse, explorar aspectos como la maternidad, la relación con la pareja, todo visto desde la perspectiva de la mujer».

Y todo ello sin dejar de lado cuestiones de actualidad. «Las autoras expresan en sus textos una preocupación por los males que afectan a la sociedad, la contaminación de la naturaleza, la violencia contra la mujer y un análisis de la acción política desde la ética», subraya.

Alemany concluye que la literatura de estas autoras «ha alcanzado un nivel extraordinario. Se podría comparar con el boom que se vivió en los años 60 con grandes autores como Julio Cortázar, García Márquez o Vargas Llosa, pero en versión femenina».

Con relación al premio «Importante», señala que «es un reconocimiento que no imaginaba ni en mis mejores sueños, y pone en valor el granito de arena que aportamos a la sociedad desde el mundo de las letras».