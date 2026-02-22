La cita que congrega a todo el arco político

La gala de «Importantes» de INFORMACIÓN reunió, una ocasión más, a los principales dirigentes y cargos públicos autonómicos y de la provincia de Alicante, así como a destacados representantes de la Administración central. Para algunos supuso el estreno en su nueva responsabilidad, como fue el caso del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que acudió como la máxima autoridad al acto. Compartió protagonismo con la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant.

En el mayor encuentro de la sociedad civil alicantina también estuvieron presentes el presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Benidorm, Toni Pérez, y regidores de los municipios de mayor población: Luis Barcala (Alicante), Pablo Ruz (Elche), Pepe Vegara (Orihuela), Pachi Pascual (San Vicente del Raspeig), Toni Francés (Alcoy), Rubén Alfaro (Elda), Loreto Serrano (Santa Pola), Fulgencio Cerdán (Villena), Lourdes Aznar (Crevillent), Juanjo Berenguer (El Campello) o Santi Román (Sant Joan d’Alacant).

En la primera fila, acompañando a Pérez Llorca, estuvieron siete consellers: la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Ocupación, Juventud e Igualdad, Susana Camarero; el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus; el conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira; el conseller de Sanidad, Marciano Gómez; el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina; el conseller de Emergencia e Interior, Juan Carlos Valderrama; y la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano. También se dejaron ver los exconsellers Nuria Montes y Gerardo Camps.

La representación desde las Cortes Valencianas fue igualmente notable, con la segunda autoridad política de la Comunidad, Llanos Massó, de Vox, sentada en la primera fila. También acudieron los síndics del PP, el PSPV y Compromís en el parlamento autonómico, Nando Pastor, José Muñoz y Joan Baldoví, respectivamente. Como garantes de los derechos de toda la sociedad valenciana y de la transparencia acudieron el Síndic de Comptes, Antonio Mira-Perceval, y el Síndic de Greuges, Ángel Luna, acompañado por su adjunto Carlos Castillo. En representación de las instituciones comunitarias participó en el acto la eurodiputada socialista y exministra, Leire Pajín.

Desde el Congreso acudieron los diputados socialistas Alejandro Soler, Patricia Blanquer y Araceli Poblador, los populares Joaquín Melgarejo y Julia Parra y la valencianista Àgueda Micó, que estuvo en compañía de miembros de Més-Compromís como Amparo Piquer o Pere García, así como la senadora del PP María Dolores Esteve. El exsenador socialista Ángel Franco estuvo igualmente en el ADDA y se le pudo ver escoltado por dos de sus afines, Quico Fenollar y Baltasar Ortiz. Entre los políticos con sede en Madrid también estuvo presente la jefa de Gabinete de la Secretaría de Estado de Política Territorial, Sonia Rodrigo.

La presencia de altos cargos del Ejecutivo autonómico fue muy numerosa. Del segundo escalafón, el de los secretarios autonómicos, asistieron Vicente Ordaz, Antonio Galvañ, Fran Ortega, Eduardo Bayona, Javier Sendra, también alcalde de Planes, y el comisario para la Recuperación, Raúl Mérida.

Junto a ellos asistieron los directores generales autonómicos Ramón Navarro, Pilar Tébar, Tony Woodward, Lourdes Pérez, Fran Soler, Manuel Ríos, Juan José Cortés, Julio Delgado, Maribel Sáez o Mónica Payá.

Desde las Cortes Valencianas, el PP contó con la presencia de los diputados José Ramón González de Zárate, Javier Gutiérrez, José Juan Zaplana, Carmen Martínez Clemor y Lola Peña. Del grupo socialista asistieron Mayte García, José Díaz, Yaissel Sánchez, Ramón Abad, Charon Navalón y Ana Belén Juárez. Desde Compromís hicieron acto de presencia Aitana Mas, Gerard Fullana y Maria José Calabuig, mientras que por Vox lo hicieron las alicantinas Julia Llopis y Teresa Ramírez.

La Diputación de Alicante, además de por su presidente, Toni Pérez, estuvo representada por los diputados del equipo de gobierno del PP Loreto Serrano, José Antonio Bermejo, Juanjo Berenguer, Carlos Pastor, Juan de Dios Navarro, Magdalena Martínez, Bernabé Cano y Cristina García, así como por la jefa del gabinete del presidente, Consuelo Maluenda. Por parte del PSOE acudió su portavoz, Vicente Arques, acompañado por los diputados José Antonio Amat, Isabel López, Francis Rubio y Raúl Ruiz y por el asesor, y a la vez secretario de Organización provincial del PSOE, Alejandro Luengo. Por parte de la institución provincial acudió a la cita, igualmente, la portavoz de Vox, Gema Alemán, y el director de Suma Gestión Tributaria, José Antonio Belso.

En cuanto a los ayuntamientos, por parte de la capital de la provincia asistieron el alcalde, Luis Barcala, junto al vicealcalde, Manuel Villar, los concejales del equipo de gobierno Antonio Peral, Julio Calero, Cristina García, Lidia López, Cristina Cutanda, Begoña León y Ana Poquet, los coordinadores generales Vicente López y Asunción Martínez, la jefa de Protocolo del Ayuntamiento, Natalia Pérez, y el jefe de prensa del equipo de gobierno, José Emilio Munera. Por parte de la oposición no faltó casi nadie de parte del Ayuntamiento de Alicante. Desde el PSOE acudió la portavoz municipal, Ana Barceló, y los concejales Raúl Ruiz, Trini Amorós, Victoria Melgosa, Emilio Ruiz, Eduardo Rodríguez y Silvia Castell. De Vox estuvieron posibles Carmen Robledillo, Mario Ortolá, Juan Utrera y Óscar Castillo. Por su parte, de Compromís fueron Rafa Mas y Sara Llobell, mientras que de EU-Podemos no faltó Manolo Copé, al que se pudo ver junto a su compañera Lucía Ibáñez. Del mismo modo, acudieron exconcejales como José Ramón González, Belén González, Mariano Postigo, Pepe Bonet, Antonio Manresa, María Conejero , Natxo Bellido, Sonia Tirado, Fernando Llopis o Eva Montesinos, actual jefa de la Unidad Contra la Violencia sobre la Mujer de Alicante.

En el caso del Ayuntamiento de Elche, la representación popular estuvo encabezada por el alcalde, Pablo Ruz, acompañado por los concejales Loli Serna, Irene Ruiz, Claudio Guilabert y Juan de Dios Navarro y los asesores Óscar López y Francisco Sabater. La representación del PSOE ilicitano corrió a cargo del portavoz y alcaldable Héctor Díez, los ediles Patricia Macià, Francis Rubio y Vicente Alberola y la adjunta a la Organización del PSPV Toñi Serna. La participación en la cita de Compromís corrió a cargo de Miriam Hurtado, portavoz de Més Elx, Esther Díez, portavoz del grupo municipal, y la secretaria de organización, Eva Irles.

En cuanto al resto de los municipios del Baix Vinalopó, Santa Pola estuvo representada por la alcaldesa, Loreto Serrano, junto con los concejales Trinidad Ortiz, Ángel Piedecausa, Joaquín Lozano, la secretaria de Alcaldía, Gema Sempere, y el asesor en el Ayuntamiento José Juan López. Por parte de Crevillent, estuvieron presentes la alcaldesa Lourdes Aznar y los ediles Pedro García Magro y Vicente Sánchez-Maciá.

De la Vega Baja asistieron, entre otros, el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, y el concejal de Deportes del municipio, Víctor Sigüenza, el portavoz de Vox en Orihuela, Manuel Mestre, la diputada autonómica socialista y teniente alcalde de Los Montesinos, Ana Belén Juárez, la concejala de Cultura de Guardamar, Pilar Gay o el exalcalde de Cox Carmelo Rives.

De la esfera política de l’Alacantí, por parte del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig asistieron el alcalde, Pachi Pascual, y los ediles de Servicios Sociales, Mariela Torregrosa; Deportes, Ricardo Bernabeu; Servicios Urbanos, Antonio Díaz; Intervención, Pablo Quintana; y Hacienda, Isabel Domínguez. De la oposición los ediles del PSOE Asun París y Noelia Hernán y los concejales de EU-Podemos Alberto Beviá y Natalia Jerez, así como la alcaldable de EU, Begoña Monllor.

Del Ayuntamiento de El Campello acudieron el alcalde, Juanjo Berenguer, la edil de Hacienda, Lourdes Llopis, el edil de Deportes, Marcos Martínez, y los ediles del PSOE, Yeray Hernández, de Per El Campello, Paco Toni Palomares y Ángela Lloret, y de EU-Podemos, Pedro Mario Pardo y Eric Quiles.

Del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant asistieron el alcalde, Santiago Román, la edil de Sanidad y diputada en el Congreso, Julia Parra, el edil de Seguridad, Nicolás López, y el edil de Comercio, Manuel Nieto. De la oposición los ediles del PSOE Esther Donate, Eva Delgado, Daniel Amores, Alberto Cía y Javier Sánchez, la concejala de Compromís Velia Planelles y la edil de Vox Gema Alemán.

De la comarca asistieron también la alcaldesa de Xixona, Isabel López, y la edil de Urbanismo, Tere Carbonell; y los alcaldes de Busot, Alejandro Morant, y de Aigües, Emilio Solbes.

De Mutxamel, los ediles del PP José Antonio Bermejo, del PSOE Antonio Cachinero y Heriberto Forner, la de Compromís, Conxi Martínez, y el de Podemos, Borja Iborra.

En cuanto a los municipios del Medio y Alto Vinalopó, en Elda acompañaron al alcalde, Rubén Alfaro, y al primer teniente de alcalde, José Antonio Amat, la concejala de Turismo, Teatro y Medios de Comunicación, Rosa María Vidal y el concejal de Urbanismo, Actividades, Vivienda, Recursos Humanos y Modernización, Jesús Sellés. Por las filas populares estuvo su portavoz, Paco Sánchez.

De Aspe acudieron el alcalde, Antonio Puerto, la primera teniente de alcalde y concejala de Sanidad y Educación, Yolanda Moreno, el concejal de Hacienda y Seguridad, José Vicente Pérez Botella, y la concejala de Servicios Sociales y Vivienda, Toñi García.

Y por parte de Villena, uno de los dos municipios que fueron galardonados durante la ceremonia, el otro fue Benidorm, estuvieron el alcalde, Fulgencio Cerdán, y los también socialistas María Server, concejala de Cultura, y José Ferri, concejal de Fiestas.

Por la comarca de la Marina Baixa acudieron desde la también premiada Benidorm, su alcalde, Toni Pérez, la portavoz popular y edil de Urbanismo, Lourdes Caselles, la concejala de Patrimonio Histórico, Ana Pellicer, el concejal de Cultura, Jaime Jesús Pérez, el de Ciclo del Agua y Parques y Jardines, José Ramón González de Zárate, el presidente de honor de la Comissió del 700 aniversari, Rafael Alemany, los coordinadores de la comisión Pasqual Almiñana y Bárbara Alemany y las secretarias técnicas de la comisión María José Lozano y María Victoria Blázquez. Por parte del PSOE acudió su portavoz, Cristina Escoda, y la también socialista Laura Rubio. Y por Vox, igualmente, su portavoz, José Miguel San Martín. Otros alcaldes de la comarca de la Marina Baixa presentes fueron el de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, y de Relleu, Lino Pascual.

Por último, de los municipios de la zona de la montaña alicantina, del Ayuntamiento de Alcoy acudieron su alcalde, Toni Francés, y su concejal de Educación, Alberto Belda, así como el portavoz del PP y diputado provincial, Carlos Pastor, y el jefe de Gabinete y de Comunicación, Daniel Moltó. Y, desde Muro, su alcalde, Vicent Molina, y su jefe del Gabinete de Prensa, David Pérez.