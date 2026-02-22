Cita ineludible para el ámbito económico

La gala de los «Importantes» también se convirtió en su 41 edición en una cita ineludible para los principales referentes económicos de la provincia de Alicante. Patronal, sindicatos y representantes de los más diversos sectores productivos se dieron cita en el ADDA, con la finalidad de compartir una jornada en la que los empresarios Juan Sanchis Jordá, de Alhambra Guitarras, y Sandra Mira, de Zahati, en su calidad de premiados, encabezaron una amplia representación. También el comercio tuvo un protagonismo destacado, con los galardones entregados a Vittorio Cataldo, del establecimiento del mismo nombre; Manuel García, de García Joyeros; y Carlos Benavent, del centenario comercio de moda Benavent.

Encabezando la comitiva de la patronal se encontraba el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Vicente Lafuente. También su antecesor en el cargo, el empresario Salvador Navarro, estuvo, al igual que la hasta hace poco secretaria general, Esther Guilabert. Junto a ellos, estaba el presidente de CEV Alicante, César Quintanilla, así como la secretaria general de la provincia, Ana Gosálvez.

En lo que respecta al ámbito sindical, por CC OO acudieron a la cita la secretaria general a nivel autonómico, Ana García Alcolea; y la secretaria de organización, Carolina Sánchez. Junto a ellas, la secretaria de organización en l’Alacantí-Les Marines, Arancha Luque, y una amplia representación del departamento de sanidad, como Paco Teba, secretario general en Alicante; Simona Mesaros, secretaria de organización; e Isabel Calleja y Silvia Úbeda, de la sección sindical en el Hospital de Alicante. También Diego Fernández, secretario de organización de servicios.

En el caso del sindicato UGT, acudió Tino Calero, secretario general a nivel autonómico; Yolanda Díaz Serra, secretaria general en l’Alacantí-La Marina; y Aurelia Fernández, secretaria comarcal en la misma demarcación.

Por la Cámara de Comercio de Alicante, estuvo presente en la cita Eva Miñano, vicepresidenta, así como María José Rocamora, integrante de la junta. También acudió el que fuera jefe de gabinete de la entidad cameral, Javier Mondéjar. Por parte de la Cámara de Comercio e Industria de Alcoy asistió al evento su presidenta, Lucía Pascual.

Del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca), acudieron a la entrega de premios el presidente, Nacho Amirola; el vicepresidente primero, Miguel Quintanilla; la CEO de Alicante Urbana, María José Rocamora; la directora, Susana de Juan; y el profesor de la Universidad de Alicante (UA) Armando Ortuño.

También estuvo representada en la gala la Asociación de la Empresa Familiar (AEFA) a través de su director, Juan José Castón, y el asesor Antonio Fuster. Otros que no quisieron perderse la cita fueron la presidenta del Círculo-Directivos de Alicante, Eva Toledo, quien estuvo acompañada por Santi Bernabeu, de la junta directiva, además de la presidenta de la Asociación de Empresarias de la Provincia de Alicante (AEPA), Marcela Fernández.

En lo que respecta al sector público, asistió el presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Luis Rodríguez, además del director general de Feria Alicante, Alejandro Morant.

En paralelo, destacó la asistencia del director ejecutivo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO), João Negrão. Estuvo acompañado por algunas componentes de su equipo, como Marián Cano y Cristina Guardamino, del área de comunicación.

En lo que respecta al ámbito comarcal, estuvo presente el Círculo de Empresarios de Elche y Comarca (Cedelco), en este caso a través de su presidente, Salvador Pérez, y la directora de la patronal ilicitana, Sol Segura.

La 41 edición de la gala de los «Importantes» también contó con una amplia representación de los más variados sectores. Empezando por la patronal hotelera Hosbec, que contó con la presencia del presidente, Fede Fuster; la secretaria general, Nuria Montes; y la directora ejecutiva de la organización, Mayte García.

La Asociación de Empresarios del Calzado de la Comunidad Valenciana (Avecal) estuvo presente a través de su presidente Vicente Pastor, al que acompañó la secretaria general, Mari Ángeles López.

La Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (Fempa) fue otra de las organizaciones sectoriales que no quiso perderse el evento, acudiendo la secretaria general, Rosa Sánchez; el vicepresidente, Luis Crespo; el director de servicios jurídicos y asociaciones de la entidad, Luis Mascaró; y el director de la Escuela de Formación Profesional, Joaquín Solá.

Otras agrupaciones empresariales que estuvieron representadas en la gala fueron la del Terciario Avanzado, con su presidente y CEO de Sien Consulting al frente, Mariano Torres; y el director general del Grupo Idex, Rubén Ferrándiz. También la Federación de Transporte de la Provincia de Alicante (Fetrama), por medio del directivo Juan José Hernández.

El sector bancario, el turismo, el calzado, la agricultura, el metal o la construcción estuvieron en el acto

En lo que se refiere al sector primario, destacó la asistencia del presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, así como del responsable de esta organización agraria en Elche, Pedro Valero; la presidenta de la Asociación de Mujeres y Familias de Ámbito Rural (Amfar), Tere Antón; el gerente de Riegos de Levante Margen Izquierdo, José Vicente Martínez; y la responsable de comunicación, Flor Benassai.

Por parte de los regantes, se contó con la presencia de Ángel Urbina, presidente de uno de los «Importantes» de esta edición, como es la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa. También relacionado con el ciclo del agua estuvo el director de Aqualia en la Comunidad Valenciana y Baleares, Miguel Ángel Benito, que recogió un galardón en nombre de su empresa.

En el caso de Aguas de Alicante, estuvieron en el evento Susana Cegarra, Elsa Vergara y José Luis Martínez, de comunicación; Alfonso Huedo, de comunicación de Aigües d’Elx; y Martín Sanz, director de comunicación de Veolia en la Comunidad Valenciana.

Iberdrola, por su parte, estuvo representada por los directivos Alejandro Huerta, José Gallego, Rita Pardo, David Roncero y Pablo García.

Del sector de la construcción, estuvieron en el evento el secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia), Jesualdo Ros; el director general de Alibuilding, José Antonio Izquierdo; y el fundador de Edisala, Armando Sala Lloret, así como su hijo y actual responsable del grupo, Armando Sala Berendes. También el fundador de Cívica, Enrique Ortiz, y su hija, Laura Ortiz. Además, acudió al evento Rosa Vinal, secretaria general de la Federación de Obra Pública de la Provincia de Alicante (FOPA).

Como ha venido siendo habitual, uno de los sectores con mayor representación en el evento fue el financiero, con el director de la sucursal del Banco de España en Alicante, Pedro Sánchez.

Por el Banco Sabadell acudió una amplia delegación encabezada por su director territorial, Fernando Canós; la directora en Alicante, Ana Ponsoda; la responsable de Relaciones Institucionales, Marta Quesada; y el director de Comunicación Externa, Juan Valdés.

En el caso de CaixaBank, estuvo el director de la Región de Murcia, Juan Jesús Lozano; el director del Centro de Empresas de Alicante, José Ignacio Nicora; el director de clientes de la Comunidad Valenciana y Murcia, Francisco Javier Bonell; además de María Rosa Piqueras, Raúl Virgili, Jaime Casas, José Antonio Sendra y Roberto Martínez. Mientras, de Cajamar acudió su director territorial, Manuel Nieto.

Representantes de instituciones como el Puerto, la EUIPO o IFA también quisieron estar en la cita

El sector del comercio, homenajeado en esta gala por su resiliencia y capacidad para reinventarse, también contó con una amplia representación. Así, y además de los premiados, asistieron Mari Carmen Sánchez, gerente de Facpyme; Vicente Armengol, presidente del Colectivo de Comerciantes por Alicante y de la asociación Corazón de Alicante; la vicepresidenta de los Mercados Municipales de Alicante, Sonia Arnau; la vocal de los Mercados Municipales de Alicante, Aída Roque; el presidente de la Asociación Provincial de Libreros, José Antonio López; el sastre de Romano Ceremonias, Samuel Muñoz; el experto en imagen personal José Palmás, y la comerciante de San Gabriel Reme Antón.

Del Grupo Antón Comunicación estuvo en el acto celebrado en el ADDA Pepe Antón; el director de Relaciones Externas de Mercadona en Alicante, Luis Consuegra, junto al responsable de prensa de la cadena, Víctor Martí; y el director general de Masymas, José Juan Fornés.

El ámbito académico fue otro de los sectores que contó con representación, empezando por el presidente de Fundesem, Cayetano Sánchez Butrón, y continuando por la rectora de la Universidad Europea de Valencia, Rosa Sanchidrián.