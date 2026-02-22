Club Balonmano Horneo Alicante, en la máxima categoría nacional: «Somos el único equipo de la Comunidad que compite en la Liga Asobal»

El Club Balonmano Horneo se constituyó como tal hace prácticamente nada, en 2023, aunque en realidad es heredero del Sporting Salesiano, un club colegial que dejó de serlo cuando en 2017 se convirtió en el Sporting Alicante, con la finalidad de abrirlo a la ciudad. Desde entonces, su trayectoria ha sido meteórica, dado que en 2018, después de estar una etapa en la segunda división, logró el ascenso a Primera Nacional, y solo dos años después, a la categoría de plata. Con todo, el club alcanzó la gloria la temporada pasada, cuando se instaló en la máxima categoría del balonmano nacional o, lo que es lo mismo, la Liga Asobal, tras una brillante campaña.

Y no fue una casualidad, dado que según explica el presidente de la entidad, José Sánchez, ese era el claro objetivo que se habían marcado. Según sus palabras, «queríamos llegar hasta aquí, y por eso realizamos un sobreesfuerzo gigante a todos los niveles. Ahora nuestra meta, a corto plazo, es mantenernos, pero la verdad es que somos ambiciosos y queremos mirar a Europa, aunque para ello necesitamos más herramientas y apoyo tanto a nivel de administraciones como del sector privado».

El club, de entrada, está trabajado para reforzar su estructura, conseguir más socios -aunque en la última temporada se han triplicado hasta llegar a un millar-, y que sea un espejo en el que mirarse a nivel provincial. «Ahora mismo -indica Sánchez- somos el único equipo de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia, donde también hay mucha afición, que compite en la Liga Asobal. Así que, como digo, queremos hacer historia y convertirnos en el club de balonmano referente de la provincia».

La disputa de la Copa del Rey el próximo mes de junio en Alicante contribuirá a dar mayor visibilidad a la entidad

Para ello, y entre otras cuestiones, la entidad está reclutando a jugadores alicantinos que estaban en equipos de fuera, al mismo tiempo que trabaja las bases. «Es importante no solo por nuestro deseo de ser ese referente provincial, sino también por el aspecto económico», indica el presidente, quien añade, en esta misma línea, que todos los equipos filiales están integrados por jugadores de esta zona.

El Horneo ha recogido el testigo de equipos históricos como el Calpisa o el Tecnisán, que en su época prácticamente lo ganaban todo. Según Sánchez, «a aquellas entidades les debemos la cultura del balonmano y la afición por este deporte que hay en Alicante. Pero nosotros queremos hacer nuestra propia historia, sin comparaciones, y ver hasta dónde llegamos».

Dentro del trabajo que está haciendo el club para convertirse en un referente y seguir potenciando la estima por el balonmano hay un evento como es la celebración de la Copa del Rey en Alicante el próximo mes de junio, que puede contribuir todavía más a ello. «Sin lugar a dudas -señala-, será muy positivo y nos dará más visibilidad».

En el torneo participarán ocho equipos, de los cuales solo dos, el Barcelona como campeón de la pasada edición, y el Club Balonmano Horneo como anfitrión, tienen la plaza asegurada. El resto tendrán que ganársela a través de la competición liguera.

