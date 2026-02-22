Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La comunicación alicantina se da cita en los «Importantes»

Periodistas, agencias de publicidad y gabinetes de prensa de toda la provincia compartieron una velada marcada por el intercambio profesional y el buen ambiente

Por parte de Galán & Asociados, David Galán, responsable de Estrategia de la compañía; María Berenguer, del Departamento Jurídico; Jesús Navarro, director del Departamento Jurídico; Gerónimo Sanz, de la misma área; y Mª José García, responsable de Marketing de la empresa. / Pilar Cortés

P. J.

Profesionales de la comunicación, el periodismo y el marketing del ámbito institucional y empresarial de la provincia no quisieron perderse una de las galas más señaladas del año. La 41ª edición de los Premios «Importantes», celebrada el pasado jueves, 19 de febrero, en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), reunió a representantes destacados del sector, que acudieron a esta cita histórica ya consolidada dentro de la agenda social y mediática de Alicante.

El encuentro volvió a ser un punto de reunión para profesionales que comparten el día a día de la información, la gestión de contenidos y la planificación de estrategias de comunicación. La gala se desarrolló en un ambiente cercano y relajado, que favoreció las conversaciones informales, el intercambio de impresiones y el reencuentro entre compañeros de distintos ámbitos. Este clima permitió reforzar vínculos profesionales y personales, en una noche pensada también para detenerse y mirar con perspectiva el trabajo realizado a lo largo del año.

Durante el acto se puso de relieve la importancia de la comunicación como una herramienta fundamental para el desarrollo económico y social de la provincia. Agencias de publicidad, compañeros de prensa de corporaciones municipales, de entidades autonómicas y empresariales se dieron la mano en una noche especial en la que se subrayó el valor del trabajo en equipo y la coordinación entre prensa y marketing como claves para alcanzar resultados eficaces y sostenibles en el tiempo.

