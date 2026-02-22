Todos los detalles de la gala en un especial de informacióntv

La gala de los «Importantes», celebrada el pasado jueves en el Auditorio de la Diputación de Alicante, podrá rememorarse al detalle en un programa especial que emitirá informacióntv.

La cita está prevista para este mismo domingo, a partir de las 22 horas, con un contenido muy completo referido a un evento que, una vez más, se convirtió en el acontecimiento social más relevante de la provincia.

La emisión, como viene siendo habitual, estará dividida en dos partes diferenciadas. En la primera se podrá seguir la gala en su integridad, incluidos los discursos del presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, así como del presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. En el mismo apartado se podrá presenciar la entrega de los premios a las distintas personalidades, entidades y asociaciones galardonadas en esta 41 edición. Todo ello, además, rematado con el broche final del espectáculo que sirvió para cerrar al evento.

El equipo de informacióntv entrevistando a José Sánchez, del Horneo Alicante. / INFORMACIÓN

La segunda parte del programa se centrará en los contenidos grabados en el plató televisivo montado en el hall del ADDA, con las entrevistas a los premiados y a los diferentes invitados, a lo que habrá que añadir las imágenes del cóctel servido a la conclusión del acto.

Un amplio resumen, en definitiva, del amplio despliegue de medios técnicos y profesionales realizado por informacióntv para cubrir la gala hasta el último detalle.

El programa también se emitirá la semana próxima en diferentes días y horarios, incluido el prime time, para llegar a todo el público.