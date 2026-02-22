Todos los detalles de la gala en un especial de informacióntv
Un programa recogerá a partir de las 22 horas de este domingo la gala íntegra y entrevistas tanto a los premiados como a los invitados
La gala de los «Importantes», celebrada el pasado jueves en el Auditorio de la Diputación de Alicante, podrá rememorarse al detalle en un programa especial que emitirá informacióntv.
La cita está prevista para este mismo domingo, a partir de las 22 horas, con un contenido muy completo referido a un evento que, una vez más, se convirtió en el acontecimiento social más relevante de la provincia.
La emisión, como viene siendo habitual, estará dividida en dos partes diferenciadas. En la primera se podrá seguir la gala en su integridad, incluidos los discursos del presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, así como del presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. En el mismo apartado se podrá presenciar la entrega de los premios a las distintas personalidades, entidades y asociaciones galardonadas en esta 41 edición. Todo ello, además, rematado con el broche final del espectáculo que sirvió para cerrar al evento.
La segunda parte del programa se centrará en los contenidos grabados en el plató televisivo montado en el hall del ADDA, con las entrevistas a los premiados y a los diferentes invitados, a lo que habrá que añadir las imágenes del cóctel servido a la conclusión del acto.
Un amplio resumen, en definitiva, del amplio despliegue de medios técnicos y profesionales realizado por informacióntv para cubrir la gala hasta el último detalle.
El programa también se emitirá la semana próxima en diferentes días y horarios, incluido el prime time, para llegar a todo el público.
- El amor obra milagros en las viviendas protegidas de Les Naus de Alicante
- Los que sacan a la luz los controles policiales en Les Naus de Alicante: alquileres no permitidos y maridos “fuera de vista”
- El alto perfil de propietarios de viviendas protegidas en Les Naus de Alicante: de empresarios a profesionales liberales
- La familia de una mujer muerta en Alicante tras operarse de cadera en una clínica del plan de choque llevará a Sanidad a los tribunales
- La tesorera de Sant Joan adjudicataria de una vivienda protegida en Les Naus, pendiente de un juicio por prevaricación
- La ruta de senderismo en Alicante que lo tiene todo: vistas al mar, al castillo y hasta unos depósitos subterráneos
- Más de 2.100 profesores de la provincia de Alicante se forman con Microsoft para enseñar la IA en las aulas
- Indignación tras el repintado de la calle de las setas de Alicante: así ha quedado la acera pese a las obras