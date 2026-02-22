La dulce noche del deporte alicantino

El «fly» del Horneo para ascender a la Asobal. La hazaña europea del PAS Alcoi. Los goles del Elche en A Coruña para regresar a la élite. La eterna aspiración herculana de volver al sitio que le toca. Recuerdos, experiencias, deseos. Vivencias de 365 días en un sitio, el del deporte alicantino, para compartir una dulce noche en la que los principales protagonistas de los clubes de la provincia intercambiaron las crónicas del último año en la gala de los «Importantes» de INFORMACIÓN.

Las dos entidades reconocidas por este diario, Horneo Alicante y PAS Alcoi, pasearon con orgullo los éxitos conseguidos en 2025. En el caso de los primeros, el ascenso a la liga Asobal y la buena marcha del equipo en la máxima categoría fue el principal tema de conversación de una delegación encabezada por su presidente, Pepe Sánchez, flanqueado por Alejandro Rico (gerente), los directivos Nacho Mangada, Paco Fresno, Emilio Asensio y Santiago Sánchez; Abraham Rochel (director deportivo), Roi Sánchez (entrenador), Vicente Moya (delegado), los jugadores Iván Montoya, Ander Torriko, James Parker y Darko Dimitrievski; y la directora de comunicación, Neus Pachón.

Junto a la WSE Trophy Cup luce ya en las vitrinas del PAS Alcoi el «Importantes» concedido a este club por su logro europeo en hockey sobre patines. Una hazaña, ser el mejor a nivel continental, pocas veces conseguida en la terreta y por la que sacó pecho su presidente, Andrés Hernández, junto a Carmen Sirvent (tesorera), Elena Amorrortu (vicepresidenta) y Blanca Aura (responsable de comunicación y redes).

En el evento más relevante de la provincia no podían faltar, a nivel deportivo, los dos grandes clubes que mayor masa social y mediática arrastran: Elche y Hércules. El conjunto franjiverde, de viaje a Bilbao durante la tarde-noche del jueves, estuvo representado por Monserrate Hernández, director de comunicación, marketing y relaciones institucionales, que rememoró junto a los allí presentes el ascenso a Primera División conseguido en la 2024-2025 y la marcha del equipo en la 2025-2026 entre los mejores del país, con el deseo de obtener la permanencia.

Hubo tiempo incluso para hacer corrillo con la expedición herculana, cruzándose buenos deseos para ambos clubes en el desenlace del presente curso. Los blanquiazules estuvieron encabezados por su propietario, Enrique Ortiz, secundado por el presidente Carlos Parodi, el secretario técnico Paco Peña, el entrenador Beto Company, su ayudante David Vilanova y el director de comunicación, Joan Arjones. Pese a la irregular marcha del equipo, en el ágape posterior al acto principal se trasladó la conjura para conseguir la clasificación para el «play-off» y pelear por el ascenso a Segunda División hasta el final de la campaña. Fuertemente vinculado a la propiedad de la SAD alicantina, en la gala también estuvo presente el exfutbolista Javier Portillo, actualmente miembro de la dirección deportiva del Rayo Vallecano.

La representación futbolística de la provincia la completó la delegación del Intercity, que este curso milita en Segunda RFEF y batalla por recuperar una plaza en la categoría de bronce del balompié nacional. En este objetivo se mostraron muy confiados Fernando Ovidio, CEO de los «hombres de negro», Tomás Moya, jefe de comunicación, y Antonio García, consejero de la entidad alicantina.

El resto de deportes también tuvieron un hueco especial en la cita anual de INFORMACIÓN. Se habló mucho de rugby, gracias al crecimiento del Huesitos La Vila, asentando paso a paso su proyecto entre los mejores del país, algo que corroboró entre bambalinas su presidente, Guillem Carrión, que espera continuar con un camino que está permitiendo al equipo alicantino competir de tú a tú en la máxima categoría después del ascenso logrado hace dos años.

En la noche de los «Importantes» se recordaron goles, triunfos, derrotas y multitud de anécdotas

Además de los logros conseguidos por deportistas y equipos, también hubo espacio para reconocer la evolución en nuestra zona de eventos que se están convirtiendo en referentes, como la maratón que une Elche y Alicante, los dos principales puntos neurálgicos de la provincia; el challenger de tenis recuperado para el calendario internacional tras más de dos décadas y que ya avista su tercera edición, o la media maratón de Alicante, que precisamente se disputa hoy, todo ello bajo la organización del Club Atlético Montemar, institución que estuvo representada en la gala por su presidente, José Pedro García, que desgranó los detalles de estas citas que están sirviendo para potenciar el deporte de la zona y para posicionar a la provincia en el calendario deportivo de élite.

Del saludo al brindis. De los abrazos a los buenos deseos. Así transcurrió la clásica noche alicantina del deporte. Se hizo memoria a todo lo ocurrido, ganado o perdido, a los largo de los 365 días anteriores. Y, con el apretón de manos final, fundamental siempre en el deporte, los allí presentes se citaron para que en los «Importantes» de 2027 haya muchas historias que contar. Y muchas alegrías que celebrar.