La fuerza de la provincia de Alicante

La raíz de nuestra fuerza está en lo que somos. Una provincia fuerte, capaz de resistir, de levantarse una y otra vez, de mirar hacia adelante y hacer bueno el legado heredado. En nombre de todos ellos, un puñado se dio cita el pasado jueves en la gala de los «Importantes» de INFORMACIÓN, unos premios que, superadas las cuatro décadas, caminan hacia el medio siglo.

Una aventura que se inició en 1985 coincidiendo con la incorporación de INFORMACIÓN a Prensa Ibérica y que cumplía 41 ediciones este jueves, cuando se entregaron 19 premios que engrosan los 555 repartidos con anterioridad.

El protagonismo fue para los galardonados, diecinueve ejemplos de lo mejor que da una tierra abierta y generosa, pues una sociedad se define por las personas que la hacen avanzar. Y no estuvieron solos: el auditorio en pleno les aplaudió, abrazó, respaldó y dio calor en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA).

El ambiente en la Sala Sinfónica y en su exterior, en el cóctel posterior, daba fe de que esta gala se ha convertido por ello en uno de los mayores eventos sociales de la provinciacelebrada de nuevo a lo grande.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll; la vicepresidenta de Prensa Ibérica, Arantza Sarasola; el presidente de la Diputación Provincial y alcalde de Benidorm, Toni Pérez; el director general de Contenidos en la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, Juan R. Gil; la presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Massó; y el alcalde de Elche, Pablo Ruz, a su entrada al Auditorio de la Diputación, antes del inicio de la gala. / AXEL ALVAREZ

«Esta cabecera seguirá siendo el mejor altavoz de esta tierra, un espacio donde verdad y cercanía se dan la mano», afirmó Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, en los albores de la gala instando a que cada premio sea una semilla de orgullo colectivo. Una gala con una espectacular puesta en escena, teñida de azul, el color corporativo de INFORMACIÓN, con la leyenda «La fuerza de los Importantes» y un árbol a pie de escenario simbolizando el de la sabiduría con los trofeos. Fruto del diseño y montaje del Grupoidex, otra de las sorpresas de la noche fue la aparición de los presentadores, Lydia Ferrándiz y Alejandro Fuentes, en el centro del escenario tras un atril también en tono azul a varios metros de altura, elevados sobre los presentes.

La gala de la 41 edición de los premios «Importantes» de INFORMACIÓN fue conducida con agilidad y elegancia por Alejandro J. Fuentes y Lydia Ferrándiz, redactores del diario que lleva entregados a lo largo de su historia 574 premios. / AXEL ALVAREZ

Los méritos de los premiados se proyectaron sobre una enorme pantalla de 21 metros por tres, en la que, antes de que tomase la palabra Javier Moll, el auditorio pudo recordar las imágenes de anteriores premiados, con sus testimonios. Como Maribel Acién, jefa de sección de Ginecología en el Hospital Universitario de Sant Joan; Francisco Borja Miralles, presidente del Patronato del Misteri d’Elx; Manuel Lafuente, comisario jefe de la Policía Nacional en Alicante; Ignacio Amirola, presidente de Ineca; Inés Esteve, vicepresidenta de la Asociación de Alzhéimer; o Fede Fuster, presidente de la Asociación Hostelera y Turística Hosbec, quien destacaba en el vídeo los recuerdos de su padre con INFORMACIÓN bajo el brazo.

La entrega de los «Importantes», representados por unos trofeos obra del escultor Frutos María, comenzó con el galardón de enero para Aqualia, empresa que suma 60 años de servicio en la provincia, apostando por la innovación para lograr la excelencia en la gestión del ciclo del agua. Recogió el premio Miguel Ángel Benito, director de Aqualia en la Comunidad Valenciana y Baleares.

Los artistas Yerai Cortés y La Tania recibieron el premio de febrero. El alicantino y la campellera lograron en 2025 dos Premios Goya por el documental «La guitarra flamenca de Yerai Cortés» y la canción que lo acompaña.

El premio de marzo fue doble y para dos médicos con una larga carrera. Manuel Asín, precursor de la dermatología cosmética; y Antonio Picó, con 45 años de trayectoria en los que ha trabajado en la neuroendocrinología, una especialidad que estudia el papel de las hormonas.

Abril tuvo cinco «Importantes». El primero fue para el fabricante de guitarras Alhambra Guitarras, una empresa de Muro que ha cumplido 60 años creando estos instrumentos musicales tan españoles siendo proveedor de artistas como Sabina, Luz Casal o Melendi. Lo recogió Juan Sanchís Jordá, días después de que el rey Felipe VI le entregase el galardón «Bien Hecho en España» en la categoría de Calidad. A continuación, recogió su reconocimiento Vittorio Cataldo, uno de los comerciantes más conocidos de Alicante, merced a sus tiendas especializadas en moda italiana a las que ha dado nombre durante 40 años. Zahati es un fabricante de sombreros de Gata de Gorgos, que vende sus artículos en las boutiques más exclusivas de Capri, seduciendo a algunas de las actrices más conocidas de Hollywood. En su nombre Sandra Mira, que heredó el oficio de su abuelo y bisabuelo, recogió la merecida distinción concedida por INFORMACIÓN. Referente de la moda masculina de alta calidad en Alicante, donde está presente desde hace 121 años por su habilidad para adaptarse a las nuevas tendencias, Benavent comenzó con una camisería abierta por el bisabuelo de los actuales propietarios. En nombre de la familia, Carlos Benavent Pertusa recogió el «Importante». Cerró este mes tan prolífico García Joyeros. Sus orígenes se remontan a 1929. Con la tercera generación al frente, se ha especializado en relojes de alta gama. Manuel García subió el escenario a recoger el «Importante».

El de mayo fue doble y deportivo. Primero para el Patín Alcodiam Salesiano (PAS Alcoi) de hockey sobre patines en su 75 aniversario, tras haberse proclamado campeón del título europeo de la WSE Trophy Cup. Recogió el reconocimiento su presidente, Andrés Hernández.

También obtuvo su galardón el Club Balonmano Horneo Alicante, que ascendió la temporada pasada a la máxima categoría nacional. Es el único club de la Comunidad que compite en la Liga Asobal. Lo recibió su presidente, José Sánchez.

La entrega de los premios estuvo cargada de emotividad en una velada que culminó con una fanfarria por la paz

Dos municipios de la provincia se convirtieron en los «Importantes» de junio. Uno Villena, que en 1925 recibió del rey Carlos I el título de ciudad, y 500 años después ha alcanzado un notable desarrollo económico gracias a la industria y la agricultura. Recogió el reconocimiento el alcalde Fulgencio José Cerdán.

Otro regidor, Toni Pérez, de Benidorm, subió a por el que reconoce siete siglos desde que el municipio, buque insignia del turismo, nació de forma oficial con la concesión de la «Carta de Poblament». Le acompañó sobre el escenario Rafael Alemany, presidente de la Comissió 700 Aniversari.

Uno de los momentos más aplaudidos fue la entrega de julio a Marouane Abatouy, un joven que evitó que un hombre se quitara la vida saltando desde el puente del Bimil·lenari en Elche. Un héroe anónimo. La Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa se llevó el galardón de agosto por ser una entidad que está contribuyendo decisivamente al desarrollo de la provincia, abasteciendo de agua a un millón y medio de habitantes. Lo recogió su presidente, Ángel Urbina.

La Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche fue el «Importante» de septiembre. Una institución que inició su andadura en el curso 1994-1995, habiendo formado en más de tres décadas a cerca de 15.000 profesionales. Su director gerente, Francisco Sánchez, y el vicerrector, Álvaro Antón, procedieron a su recepción.

El programa de formación en la cárcel de Villena se hizo acreedor del premio de octubre. El ciclo impartido por la UNED cumple diez años con 33 reclusos que intentan labrarse un futuro social y laboral para cuando salgan de prisión. Recibieron el premio María Belén López, directora, y Jesús Francisco Ayala, coordinador de la UNED.

La catedrática de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Alicante Carmen Alemany fue el «Importante» de noviembre como una de las más reconocidas investigadoras de literatura hispanoamericana, sobre todo de lo que ha acuñado como «narrativa de lo inusual». Cerró el Laboratorio de Robótica Espacial de la Universidad de Alicante, premiado en diciembre tras embarcarse en un proyecto internacional de reciclaje de la basura cósmica para darle una segunda vida a satélites en desuso. Subió al escenario Jorge Pomares Baeza, director del laboratorio.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que entregó el «Importante» a la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, tomó la palabra para destacar el compromiso de los «Importantes» con la provincia. «En la labor de destacar nuestras fortalezas y ponernos ante el espejo de nuestras debilidades, el papel de INFORMACIÓN es fundamental», afirmó. ADDA Simfònica coronó la gala con la interpretación de Fanfarria para el hombre común, una pieza breve de Aaron Copland, dirigida por el maestro Josep Vicent.

Un primer plano en la primera fila del auditorio con (de izquierda a derecha) Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica; el presidente de la Diputación y alcalde de Benidorm, Toni Pérez; la vicepresidenta de Prensa Ibérica, Arantza Sarasola; el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; y el consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll. / ALEX DOMINGUEZ

Entre las autoridades en primera fila, José Vicente Morata, presidente del Consejo de Cámaras de la Comunidad; Vicente Lafuente, presidente de la CEV en la Comunidad Valenciana; César Quintanilla, presidente de CEV Alicante; Vicente Magro, magistrado del Tribunal Supremo; Juan Carlos Cerón, presidente de la Audiencia Provincial; Antonio Mira-Perceval, Síndic de Comptes; Ángel Luna, Síndic de Greuges; Pablo Ruz, alcalde de Elche; Llanos Massó, presidenta de las Cortes Valencianas; Toni Pérez, alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación; el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; la ministra de Ciencia, Diana Morant; el alcalde de Alicante, Luis Barcala; João Negrão, director ejecutivo de la EUIPO; Amparo Navarro, rectora de la UA; y los consellers de Vivienda, Susana Camarero; Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus; Economía, José Antonio Rovira; Sanidad, Marciano Gómez; Agricultura, Miguel Barrachina; Emergencias, Juan Carlos Valderrama; e Industria, Marián Cano. De Prensa Ibérica, estuvieron el presidente, Javier Moll; la vicepresidenta, Arantza Sarasola; el consejero delegado, Aitor Moll; el director general de Prensa Ibérica, Sergi Guillot; el director general de Contenidos, Albert Sáez; el director general del grupo en la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, Andrés Sánchez; el director general de Contenidos en la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, Juan R. Gil; el director de Levante EMV, Joan Carles Martí; y el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot.