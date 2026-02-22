Una gala con un amplio seguimiento en informacion.es

La web de INFORMACIÓN, informacion.es, se volcó con la gala de los premios «Importantes» en su 41 edición, ofreciendo una amplia cobertura digital. Fue a través de un espectacular despliegue multiplataforma que permitió a los usuarios seguir en directo hasta el último detalle del evento, de tal forma que se convirtió en uno de los contenidos más seguidos del pasado jueves.

Como ya sucedió en anteriores ediciones, uno de los puntos claves de este despliegue fue la señal televisiva en directo proporcionada por informacióntv, que emitió a través de YouTube.

Los usuarios pudieron seguir desde sus dispositivos móviles y ordenadores la entrega de los galardones, los discursos y los momentos más relevantes de la gala. Además, se ofreció una completa galería fotográfica, que se iba actualizando a medida que avanzaba el acto. Otro de los elementos destacados de la cobertura fue el seguimiento en redes sociales por diferentes plataformas.

La portada de la web y una de las publicaciones en Instagram. / INFORMACIÓN

Por otro lado, el equipo de informacion.es se esforzó por ofrecer una visión más cercana y dinámica del evento a través de redes sociales como Instagram, donde incluso se llegaron a publicar 21 historias en vivo, con un impacto destacable en visualizaciones.

En definitiva, una amplia cobertura online que estuvo a la altura del mayor evento social de cuantos se celebran en la provincia.