Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica: «Los premios ‘Importantes’ son una invitación a reconocer lo que somos capaces de construir juntos»

«Bienvenidos a la gala de los premios ‘Importantes’ del diario INFORMACIÓN, que se ha convertido en el evento social de mayor magnitud y más larga trayectoria de la Comunidad Valenciana. Un año más les convocamos para celebrar el talento con sello en la provincia de Alicante.

En sus más de cuatro décadas de historia, nuestro periódico ha entregado 555 galardones para distinguir a personas, empresas e instituciones que, con su labor, han contribuido a que Alicante sea un lugar mejor. Detrás de cada uno de los premiados hay una historia; y detrás de cada historia, una huella de esfuerzo y superación que a todos nos enorgullece.

Cuando un periódico con el arraigo de INFORMACIÓN decide premiar a los suyos, más allá de rendir un homenaje, busca que la sociedad alicantina se mire en su propio espejo para detectar buenas prácticas, para retener el capital humano y para que las generaciones más jóvenes encuentren un referente en ejemplos sobresalientes.

Los premios ‘Importantes’ son una invitación a reconocer lo que somos capaces de construir juntos. Los galardonados encarnan una energía transformadora que emana de valores como el empeño por el trabajo bien hecho y la perseverancia ante la adversidad.

Este año, como novedad, hay además un premio dedicado al pequeño comercio, ese latido cotidiano que da vida a nuestros barrios y nuestros pueblos.

El diario INFORMACIÓN ensalza, de este modo, a quienes con tanto mérito, década tras década, han sabido mantener encendida la luz de los escaparates y han prestado un servicio a los alicantinos de valor incalculable.

Cinco establecimientos de la provincia simbolizarán hoy esa admirable resistencia a lo largo de los años tejida con el hilo de la cercanía, ese hilo de la proximidad que es el mismo que une al diario INFORMACIÓN con sus lectores.

Entre estos comercios encontramos una empresa de Muro que fabrica guitarras para artistas de la talla de Joaquín Sabina, y otro, en Gata de Gorgos, que vende sombreros artesanales que han triunfado incluso en Capri y en Hollywood.

Todos ellos son ejemplos de tradición y creatividad que proyectan el nombre de Alicante más allá de sus fronteras. No hay innovación sin raíces, y no hay futuro sin memoria.

La cultura ocupará en esta gala, como siempre, un lugar especial. En esta edición brilla el arte flamenco de Yerai Cortés y La Tania, dos talentos alicantinos que han emocionado al país y que hace un año ganaron el Premio Goya a la Mejor Canción Original.

Como verán en unos minutos, este año los ‘Importantes’ fijan también su mirada en la ciencia y la medicina, los servicios públicos, la educación, la literatura, el deporte y la solidaridad.

Premiamos trayectorias y sueños, pero también rendimos tributo al valor de la información, al poder de la palabra, a la libertad de expresión y a la fuerza de un periodismo comprometido con su gente.

El diario INFORMACIÓN existe con este propósito: contar e interpretar lo que ocurre en Alicante, acompañar a los alicantinos e impulsar a esta provincia en todas sus facetas.

Escuchando y dando voz, cuestionando y construyendo, nuestra cabecera seguirá siendo el mejor altavoz de esta tierra, un espacio donde verdad y cercanía se dan la mano.

Espero que cada premio sea hoy una semilla de orgullo colectivo y que, juntos, sigamos escribiendo las páginas más importantes de la historia de Alicante».