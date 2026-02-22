Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana: «Sé cuánto talento, esfuerzo y creatividad hay en esta provincia»

«Gracias al diario INFORMACIÓN por permitirme cerrar una gala en la que me corresponde hablar cuando lo más importante ya se ha dicho y lo más importante ya ha pasado.

Porque lo más importante esta noche es que reconozcamos los méritos, el talento, el esfuerzo y la pasión de los premiados. Enhorabuena a todos, por vuestro trabajo y vuestro ejemplo, que sin duda nos inspira.

A Aqualia, por su decidida apuesta en la gestión innovadora y comprometida del ciclo integral del agua. A Yerai Cortés y La Tania, por un arte que emociona, que nos hace mejores personas y que sirve de embajador de Alicante en todo el mundo. A los doctores Manuel Asín y Antonio Picó, ejemplos de lo que es la dedicación para cuidar de sus pacientes y la excelencia médica.

A Alhambra Guitarras, por su impresionante trayectoria fabricando instrumentos para los mejores artistas del mundo. A Vittorio Cataldo, Zahati, Benavent y García Joyeros por representar la constancia y el esfuerzo comercial tradicional. A los equipos PAS Alcoi y al Club Balonmano Horneo Alicante, por su esfuerzo e impecable trayectoria deportiva.

A las ciudades de Villena y Benidorm, mi vecina Benidorm, que este año cumplen 500 y 700 años de vida, respectivamente, y que nos impresionan por ese espectacular futuro que tienen por delante.

A Marouane, ejemplo de humanidad, un rasgo que no debemos olvidar nunca en nuestra sociedad. A la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa, por ser referentes en la gestión del agua, santo y seña de nuestra provincia de Alicante.

A la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche con motivo de su 30 aniversario y su dedicación a la juventud. Al programa de formación en la cárcel de Villena, a la catedrática de la Universidad de Alicante Carmen Alemany, y para finalizar al Laboratorio de Robótica Espacial de la Universidad de Alicante, por reclamar un lugar propio en la vanguardia tecnológica que está transformando el mundo.

Esta es la importancia de nuestra tierra: su gente. Conozco su vitalidad. Sé cuánto talento, esfuerzo y creatividad hay en esta provincia y de lo que es capaz, especialmente cuando a esta provincia se le apoya.

Por eso, como un alicantino más, estoy decidido a seguir luchando por esta provincia, e invertir más y mejor en ella. Desde la Generalitat lo estamos haciendo. Ahora mismo tenemos en ejecución 388 millones de euros en inversiones en la provincia, y cuando se culminen todas las anualidades de los proyectos que están en marcha, ascenderá a la cifra de 2.200 millones.

«Como un alicantino más, estoy decidido a seguir luchando por este territorio»

Hablo de actuaciones transformadoras, obras esenciales, programadas o en ejecución, con líneas presupuestarias negro sobre blanco y en marcha para que muy pronto sean una realidad.

Por ejemplo, las dos fases de la conducción de la margen izquierda del Postrasvase Júcar-Vinalopó. Un hito de gestión para dar más seguridad a nuestros regantes. Como siempre sabéis, que hemos estamos a vuestro lado.

Nuestro compromiso no caduca: vamos a garantizar el agua donde más se necesita y vamos a seguir defendiendo los trasvases desde un rigor técnico, pese a quien le pese.

La construcción o renovación de 32 centros de Educación Primaria y Secundaria en la provincia de Alicante, o la construcción o ampliación de siete hospitales y nueve centros de salud.

Agua, educación y sanidad, pilares de nuestra gestión. Una gestión que hace justicia con la provincia de Alicante. La cuarta provincia de España no puede seguir estando ni un día más en el puesto 52 de 52 en el ranking de inversión estatal.

Un abandono que arruina proyectos esenciales, como es el Vertido Cero en la provincia de Alicante, en la ciudad de Alicante, para el que se nos niega la financiación que evite vertidos al mar, y que garantice más agua para el riego del Vinalopó.

Voy a seguir exigiendo cada día que el futuro de esta provincia no puede esperar más. Lo voy a hacer reivindicando necesidades, como puede ser la conectividad.

El aeropuerto de Alicante-Elche es el único de Europa que tiene una sola pista, pese a que cerró 2025 con casi 20 millones de pasajeros, su récord histórico. Porque, además, ese récord se ha conseguido sin una conexión ferroviaria digna con Benidorm.

Nosotros sí creemos en una política de movilidad, una política que sea seria, con inversiones reales y equitativas. Un buen ejemplo, para todos ustedes, es la política de transporte útil, con el impulso que se le ha dado a los servicios de autobús.

Cuando llegamos al Consell nos encontramos con más del 90 % de las concesiones caducadas y por eso ha sido una prioridad ordenar los nuevos contratos, garantizar la estabilidad y mejora de los servicios.

Hoy, en esta provincia, las mejoras son una realidad porque ahora hay más líneas, más frecuencias y mejores horarios como ocurre con la Marina Baixa; el refuerzo del bus del Vinalopó; las nuevas líneas de la Nueva Alcoyana; 28 nuevas líneas de la Vega Baja; la mejor conexión entre Calp, Moraira y Teulada; y la modernización del servicio de Elx-Rodalia y Les Marines- Alacant.

Y no puedo dejar de mencionar la futura Estación Central de Alicante, que permitirá conectar el TRAM, los autobuses y los servicios ferroviarios de Adif. Un TRAM que funciona mejor y que forma parte de la vida cotidiana para más de 19 millones de pasajeros que transportó el año pasado.

Un TRAM en el que se han invertido más de 150 millones de euros en la modernización entre las líneas entre Benidorm y Dénia, y que el futuro E-Tram también va a ser una realidad en la ciudad de Elche.

Frente a ello, esta situación contrasta con la pérdida de la alta velocidad en nuestro país. En España ya no hay alta velocidad, hoy un alicantino sufre incontables retrasos cada vez que sube al tren con destino, por ejemplo, a Madrid.

Además , lo que hoy invertimos lo hacemos a la vez que bajamos los impuestos. Este año un millón de ciudadanos de esta Comunidad pagarán menos impuestos en el IRPF. Porque una gestión eficiente permite menos impuestos y más inversión.

Porque Alicante no falla cuando se cree en ella. Y la Generalitat cree en la provincia de Alicante, haciendo una política útil para todos, para nuestros empresarios, el sector turístico y el sector primario.

Alicante es referente industrial a nivel nacional en muchas industrias, como puede ser el calzado, el textil o el juguete. Por eso seguimos apostando por la innovación, por las pymes de esta provincia, y por eso aumentamos ayudas hasta en 50 millones de euros para que sigan evolucionando e innovando.

Política útil con una administración que facilite las cosas, que simplifique trámites y elimine burocracia.

Señoras, señores: ‘Importante’ no solo es un adjetivo, ni un premio, es un compromiso con esta provincia. Con lo que hoy es bueno y con lo que mañana puede ser mejor, porque trabajaremos para que así sea.

Y en esta labor de destacar nuestras fortalezas, ponernos ante el espejo de nuestras debilidades, quiero destacar el papel de medios de comunicación como el diario INFORMACIÓN, que es fundamental. Con ese compromiso de proximidad, de rigor y de defensa de los intereses de la provincia que siempre ha caracterizado al diario.

‘Importante’ es el talento que nace y se queda en Alicante, la valentía de quienes emprenden, de quienes cuidan de nuestros campos y de nuestro mar, de quienes enseñan, investigan, crean y arriesgan.

Y, para mí, es importante que todos sientan que sus administraciones están a su lado facilitando y defendiendo sus intereses que benefician a esta provincia.

Noticias relacionadas

Esta noche tenéis a vuestro presidente, un alicantino más, que pretende siempre estar a vuestro lado».