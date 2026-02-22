Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y el Consorcio de la Marina Baixa, suministro hídrico: «Es imprescindible mantener todos los recursos, incluido el trasvase del Tajo»

El organismo, adscrito a la Confederación Hidrográfica del Júcar, fue creado oficialmente en 2003 como órgano competente para la distribución de los caudales procedentes del trasvase Júcar-Vinalopó y como interlocutor legítimo en materia de agua. Está integrado por 41 entidades de abastecimiento vinculadas a 23 ayuntamientos y por 72 entidades de regadío e industriales, siendo su importancia vital para el desarrollo del territorio alicantino, dado que tal y como señala su presidente, Ángel Urbina, «nos encargamos de la distribución del 80 % del agua de la provincia, algo de lo que depende la agricultura, la industria y, por supuesto, los propios habitantes del territorio».

Una gestión que, defiende, se lleva a cabo de una manera óptima, pero que podría mejorar si se acometiesen una serie de actuaciones que desde la entidad se consideran imprescindibles. Este es el caso, señala Urbina, de la puesta en marcha del embalse de San Diego, actualmente inutilizado y que depende del Gobierno. Según sus palabras, «se trata de una infraestructura fundamental, clave e imprescindible para almacenar agua que ahora mismo se pierde en el mar, dado que el resto de embalses están llenos y no contamos con capacidad de regulación». Sin embargo, añade, «se ejecutó mal y estamos a la espera de que se solucione el problema, algo que también contribuiría a evitar la sobreexplotación de los acuíferos», enfatiza el presidente de la junta.

El organismo insta a la reparación del embalse de San Diego y a usar el agua de las depuradoras de la bahía de Alicante

Otra de las obras que permitirían dar un paso adelante de suma importancia en la gestión hídrica sería, según Urbina, la adecuación de las depuradoras del Rincón de León y Orgegia, en la bahía de Alicante, para reaprovechar las aguas para el riego y conseguir el vertido cero. «Seguiríamos el ejemplo de Elche, que reutiliza todo lo depurado, y obtendríamos nada menos que 25 hectómetros cúbicos de agua al año a través de un proyecto pionero a nivel europeo. Con todo, estamos esperando a que la Generalitat y el Gobierno se pongan de acuerdo para que se pueda ejecutar, pero insisto en que sería muy importante», remarca.

Con todo, Urbina señala que la provincia es un ejemplo en materia de gestión hídrica, «porque -destaca-, cada gota la cuidamos con mimo». Hasta el punto, añade, de que el área del Vinalopó es ahora mismo una de las pocas de España que está en disposición de cambiar la tendencia en la sobreexplotación de los acuíferos. «Poco a poco, pero está mejorando su situación», indica.

Y señala la necesidad de poner en valor esta gestión hídrica justo en un momento en el que la continuidad del trasvase Tajo-Segura está en peligro. «Insisto en que en la provincia sabemos gestionar, combinando los trasvases y los acuíferos, y consiguiendo que en la distribución del agua haya pérdidas mínimas. Pero es imprescindible que podamos mantener todos los recursos actuales, incluido el trasvase Tajo-Segura», argumenta. Todo ello con el objetivo, subraya, de «seguir disponiendo de agua de calidad, lo que es vital para el futuro de nuestro territorio».

Urbina agradece el galardón de INFORMACIÓN, sobre la base de que reconoce el esfuerzo realizado para garantizar la disponibilidad de este bien tan preciado.