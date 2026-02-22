Laboratorio de Robótica Espacial de la UA, tecnología para reciclar la basura cósmica: «Tenemos un problema con un millón de desechos orbitando en el espacio»

El Laboratorio de Robótica Espacial del grupo de investigación Human Robotics (HURO) de la Universidad de Alicante (UA) dio sus primeros pasos en el campo del control y el guiado de robots por medio de la visión artificial, pero una casualidad protagonizada por el que es su director, Jorge Pomares, propició que se decantaran hacia el ámbito espacial. Según explica, «empecé a trabajar con un investigador canadiense que, a su vez, lo hacía para la universidad sueca de Kiruna, en las inmediaciones del círculo polar ártico, donde hay una base de la Agencia Europea Espacial». Posteriormente entró en contacto con la Universidad de Cranfield, en el Reino Unido, institución académica que también enfoca parte de su investigación a este mismo apartado.

Esas colaboraciones, destaca Pomares, fueron las que propiciaron que el laboratorio alicantino se decantara por la robótica espacial. «Y no solo por el interés formativo y en materia de investigación, sino también porque este campo ha despertado un interés creciente por parte de las empresas de un sector al alza, teniendo en cuenta que la práctica totalidad de la actividad que se desarrolla en el espacio se hace con robots», enfatiza.

El equipo trabaja ahora en brazos de robot para reciclar satélites en órbita a los que dar una segunda vida o reutilizar material

En esta línea, el laboratorio ya ha trabajado en los últimos años en el diseño de brazos de robot destinados a la reparación, reconstrucción o ensamblado de piezas, experiencia que le ha valido para embarcarse en el proyecto Dexter, cuyo objetivo es el desarrollo de tecnología que permita que robots hagan posible el reciclaje y reutilización de basura espacial.

Una misión nada menor, teniendo en cuenta, señala Jorge Pomares, que «tenemos un grave problema con el millón de desechos de entre uno y diez centímetros que se calcula que están orbitando ahora mismo por el espacio a una velocidad de nada menos que 28.000 kilómetros por hora, diez veces más deprisa que una bala, lo que propicia que el impacto de un simple tornillo pueda destrozar un satélite que cuesta millones de euros». Y no solo eso, toda vez que, añade, «estos fragmentos, aunque tenemos la protección de la atmósfera, pueden acabar cayendo sobre la Tierra, lo cual no es algo a tener en cuenta».

Además, se está dando la circunstancia que la cantidad de desperdicios que están flotando en el espacio ha crecido de manera exponencial, como lo demuestra el hecho, enfatiza Pomares, que «en los últimos dos años se han enviado a nuestra órbita más objetos que en toda la historia de la humanidad».

El laboratorio de la UA, en concreto, está trabajando con brazos de robot, simulando la ingravidez del espacio para que su comportamiento sea el adecuado en condiciones reales. Todo con la finalidad de llegar a reciclar satélites en órbita para darles una segunda vida, o bien reutilizar sus componentes.

En el grupo, aparte de Jorge Pomares, trabajan los profesores José Luis Ramón y Gabriel Jesús García, así como los alumnos, ya ingenieros robóticos, Celia Redondo y Álvaro Belmonte. Todos están muy orgullosos y agradecidos de que su trabajo tenga más visibilidad gracias al «Importante» de INFORMACIÓN.