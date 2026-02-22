Con mucha ley y orden

La gala de los «Importantes» congregó un año más a una amplia representación de miembros de las Fuerzas de Seguridad, Justicia, Fuerzas Armadas e Instituciones Penitenciarias, los cuales pudieron desconectar durante unas horas de su intensa actividad profesional.

La representación de la Guardia Civil estuvo encabezada por el jefe interino de la Comandancia, el coronel Francisco Poyato. También asistieron los tenientes coroneles Antonio Darder y Juan José Blanco, el comandante Oscar Saorín, las guardias civiles Marina González y Ana Carrero y el agente Manuel Ruiz.

Por parte de la Policía Nacional estuvieron en la gala el jefe provincial de Operaciones, Matías Hernández, el inspector jefe Germán Cabaco, la inspectora jefa Mari Paz Prieto, el inspector Cristian Plazas y la jefa y el segundo jefe de la Unidad Adscrita de la Policía a la Comunidad Valenciana en Alicante, la inspectora jefa María Luisa Rodríguez, y el inspector José Antonio Fernández de la Dueña.

El comisario principal José María Conesa, jefe de la Policía Local de Alicante tampoco faltó a la cita, mientras que este año acudieron por primera vez el general jefe del Mando de Operaciones Especiales (MOE), Miguel Ángel Jiménez Parejo, y el comandante naval de Alicante, Rafael Torrecillas.

El mundo judicial alicantino también contó con una amplia representación, encabezada por el magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro y el presidente de la Audiencia de Alicante, Juan Carlos Cerón. Asimismo, asistieron el magistrado José Antonio Durá Carrillo; la fiscal Arantxa Llorente; la jueza de Vigilancia Penitenciarias de Villena María José Sirvent Torres; la decana del Ilustre Colegio Oficial de Procuradores de Alicante, Pilar Fuentes; Ventura Olmedo, letrado de la Administración de Justicia: y los abogados Santiago Talavera, Nicanor Aniorte, Alejandro Rodríguez, Natalia Ibarz, Ramón García, Raquel Sánchez Navarro, Luis Marco, Alberto Rubio, Francisco Javier Galdeano, Daniel Llorens, Carlos Muñoz Gil, Valentín Quiroga, Gracia Morena Mengual y Angela Mesa.

El centro penitenciario de Villena, uno de los premiados por los cursos de la UNED que se imparten a internos de la prisión, estuvo representado por la directora de la cárcel, María Belén López Martínez, Enrique Escribano del Río, Valeria Lara Navarro, Mariola López Osma, Edna Navarro Cortés, Jesús Ayala, Cristina Pérez Gento y Gemma Giménez Sola.