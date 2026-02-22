Manuel Asín, dermatólogo: «El tiempo me dio la razón y la cosmética es ya parte relevante de la dermatología»

Manuel Asín recuerda perfectamente cómo fueron sus inicios en la dermatología y su relación con INFORMACIÓN, justo ahora que se le concede el premio «Importante», por el que se siente muy agradecido. Según explica, «tenía 19 años por aquel entonces, pero justo cuando empecé a estudiar medicina, y por un infarto que sufrió mi padre, me tuve que hacer cargo de la empresa de distribución que regentaba. Todas las mañanas iba a la sede del periódico, en la calle Quintana, para organizar el reparto de los diarios. Guardo muy buenos recuerdos de aquella época».

Pero fue solo un paréntesis, dado que después, ya con 23 años, regresó a la Medicina, en Murcia, donde compartió los estudios con su cargo como jefe de la tuna. «Siempre me ha gustado la música y, de hecho, en la actualidad sigo formando parte del grupo alicantino Albaladre», destaca.

Consiguió el título de dermatólogo, aunque, como él mismo indica, «tenía que cubrir tres necesidades diarias de comida, y eso me llevó a empezar a trabajar como médico de Urgencias». Fue en la Vila Joiosa, antes de que pasase por San Vicente del Raspeig y, posteriormente, ejerciera de doctor de cabecera en Los Ángeles y en General Espartero, ya en Alicante.

Y de ahí, el salto a la jefatura de los servicios médicos de la Caja de Ahorros Provincial y, posteriormente, de la CAM, donde ya dejó la Seguridad Social, «debido -explica- a que la dedicación lo exigía».

Fue el momento en que empezó a ejercer la dermatología privada, a lo largo de una fructífera y dilatada trayectoria de 44 años, en la que destaca la puesta en marcha del Centro Dermatológico Estético, con una plantilla que en la actualidad supera los 100 trabajadores y con nada menos que 220.000 historias clínicas. «No es poca cosa -destaca-, porque si nos atenemos al número de habitantes de la provincia, se podría decir que casi ha pasado por allí un 20 % de la población».

Promotor de la campaña pública contra el melanoma: «Salvamos a personas que de otra manera habrían muerto»

Con todo, añade, lo que le hace más feliz es ver que el personal que lleva allí más de 35 años ha recogido el legado y «ha sabido mantener el espíritu familiar y el trato humano a los pacientes».

En cualquier caso, si hay algo que define la trayectoria profesional de Manuel Asín es su condición de visionario, con la fundación en 1978 del primer Grupo Español de Dermatología Cosmética. «En aquellos tiempos el tema cosmético lo abordaban profesionales que no eran dermatólogos, cuando eran precisamente los dermatólogos los que mejor podían realizar los tratamientos». Eso, recuerda, suscitó «opiniones contradictorias en una élite médica que era excesivamente ortodoxa, pero el tiempo me dio la razón y hoy en día la cosmética es una parte muy importante de la especialidad».

Otra de las cuestiones por las que ha obtenido reconocimientos es por la campaña de prevención del melanoma que organizó durante cinco años en la Comunidad. «Le presenté el proyecto a Zaplana, que en aquel entonces estaba de presidente, y le dio luz verde», subraya. Los resultados fueron muy positivos, dado que se detectaron más de 500 personas que, enfatiza, «de otra manera hubiesen fallecido, porque se trata de un tumor muy agresivo».