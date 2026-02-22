Marouane Abatouy, que evitó que un hombre saltara desde el puente del Bimil·lenari de Elche: «No hice nada fuera de lo normal, ayudé a un hombre desesperado, me salió del corazón»

Marouane Abatouy llevaba apenas ocho meses en Elche, donde había llegado desde Marruecos para estudiar, cuando en la madrugada del 22 de julio se cruzó con un hombre que le pidió un mechero para fumar. Según recuerda, «enseguida me di cuenta de que estaba desesperado, porque empezó a llorar y me contó que su vida no tenía sentido después de haber perdido a dos familiares muy cercanos durante la pandemia del covid».

A partir de ahí, señala, intentó tranquilizarle e incluso le facilitó el número de teléfono por si se sentía solo y quería hablar con él. «Pero cuando nos despedimos vi que se encaminaba por la calle que va a parar directamente al puente del Bimil·lenari y ya me temí que iba a hacer algo raro. Así que decidí seguirle hasta que, efectivamente, presencié cómo intentaba subir una pierna a la barandilla, por lo que corrí hacia él y le detuve», subraya.

Su acción le facilitará la obtención de papeles para residir en España a través de la regularización que ha anunciado el Gobierno

Su reacción fue de agradecimiento, porque, apunta, «empezó a reír y llorar al mismo tiempo, diciéndome que yo era el ángel San Gabriel. Que lo había seguido y le había salvado la vida». Algo que reafirmaron los agentes tanto de la Policía Local como Nacional que acudieron al lugar de los hechos cuando Abatouy llamó al 112 para alertar de lo que había sucedido.

De hecho, la propia Policía Local, el pasado mes de septiembre, le entregó al joven marroquí una condecoración por su gesto, que también reconoció el Ayuntamiento. El protagonista, sin embargo, le resta importancia a lo que hizo, indicando que «no hice nada fuera de lo normal, solo ayudar a un hombre que estaba desesperado. Al final todos somos humanos y actué como me salió en ese momento del corazón».

Sea como fuere, lo cierto es que la acción de Abatouy no pasó desapercibida, dado que, aparte de las redes sociales, fueron varios los medios de comunicación los que se hicieron eco de ello, incluido uno de su país. «Yo he vivido hasta en siete ciudades de Marruecos, así que muchos amigos y familiares me llamaron para felicitarme. Todos estaban orgullosos de mí», remarca.

Pese a la popularidad alcanzada, lo cierto es que la situación del joven en España no es precisamente boyante. «Me vine aquí para cursar un grado superior y me siento un ilicitano más, pero la realidad es que la vida es bastante cara y voy a tener que dejar los estudios, porque no me llega el dinero», se lamenta. De hecho, explica, está viviendo en la casa de unos conocidos y no tiene trabajo. Según sus palabras, «hice algo en Murcia en el campo, pero ya no estoy allí y la verdad es que cobré bastante poco. Solo tengo lo que me pasa mi padre de vez en cuando».

Su situación, además, era hasta hace apenas unas semana bastante desesperada también a nivel administrativo, dado que no tiene papeles. Sin embargo, el anuncio por parte del Gobierno central sobre la regularización de inmigrantes le ha abierto una puerta, de la que se podrá aprovechar, precisamente, gracias a la acción en la que salvó la vida de una persona. Y es que, señala, «podré utilizar la condecoración y los escritos que me entregaron la Policía Local y el Ayuntamiento como documentos para regularizar mi situación en España».

El joven también muestra su agradecimiento por el «Importante» que le va a entregar INFORMACIÓN, algo que, insiste una y mil veces, cree que no merece, «porque solo me limité a ayudar».